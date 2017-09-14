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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1451214513145141451514516>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 18:45

  budivelnik написав:
  flyman написав:(можна порівняти напр. в скільки раз виросло ВВП Польщі і неньки від 91р до 19)
А давай внесемо ще двох
Тебе і долярчика
В тебе з Долярчиком ріст власності з 1991 по 2019 - вищий ніж ріст ВВП в Україні і приблизно відповідає росту ВВП Польщі....
Виходить ти і долярчик свої опортуніті кост використав краще ніж інші....
А інші в той час слухали воєнпенса і чекали поки можновладці створять умови...
От так і вийшло
Ненька програла Польщі...
а хто винуватий?

Єралашик побудований на вигадці-брехні - "А інші в той час слухали воєнпенса".

Навіть якщо припустити, що якісь інші чекали чогось, то точно не з причини того, що слухали впенса чи ще когось.
В них були в кожного свої різні причини діяти отак, як діяли - йти в гастарбайтери, наймані, на диван, в ганделик і т.д.

Зато є факт --- місіонерів (хоч єралашечника, хоч адвентистів Дня, Ієгових і т.д.) слухали і будуть слухати одиниці.
Тому місіонери своми СПІВАМИ, МІСІЄЮ апріорі не можуть змінити (вплинути на розвиток) країни.

Інша справа, якщо *місію* будуть проводити можновладці...
Так це і будуть рузвельти, бальцеровичі, куані і т.д.

Це факти. На противагу брехні місіонера.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 18:50

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А визнаних фахівців класиків та практиків-реформаторів нехай читають. Знання зайвими не будуть.
Я хіба проти щоб замість розглядання пожмаканої фотографії філіпінки -муха читала класиків?
Я тільки за
Але
Проосто читати ... - це просирати час якщо від прочитаного немає результату.
Була б це художня книжка - отримуєш емоції
Якщо ж література технічна - то я такі речі читаю виключно тоді коли потрібно щось вияснити для прийняття рішення що робити далі...
Тому
сторожу читати класиків економіки -можна, але нащо?
пенсіонеру-зрозуміло , яка різниця як спалити час....

В тому і проблема місіонерів: вони апріорі не можуть сприйняти інших не з їх світоглядом...
А люди різні.

Нехай, що хоче, те й робить.
Хоч з баклажками, хоч з філіпінками, хоч з класиками.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Зато є факт --- місіонерів (хоч єралашечника, хоч адвентистів Дня, Ієгових і т.д.) слухали і будуть слухати одиниці.
Тому місіонери своми СПІВАМИ, МІСІЄЮ апріорі не можуть змінити (вплинути на розвиток) країни.
Уточню
1 Можуть , адже змінивши себе ( а вони є часткою України) вони змінюють і Україну
2 Якщо 99+% були совками і на дух не переносили теорій що МОЖНА змінити своє майбутнє не чекаючи змін в Державі - то не дивно що ЗМІНИЛОСЬ в першому поколінні тільки 5%
3 В Другому поколінні буде легше
а - є приклад 5%
б - кількість совків зменшилась БІЛЬШЕ ніж на 30% ( обне покоління =30% від загальної кількості померло , а помирали в основному найотруєніші совком)
  detroytred написав:Інша справа, якщо *місію* будуть проводити можновладці...
Так це і будуть рузвельти, бальцеровичі, куані і т.д.
Це факти. На противагу брехні місіонера.
Я нічого проти того щоб проводили можновладці-не маю
От тільки
_________________було_______________стало_______________стане в наступному поколінні
совків__________99+%________________70+%_______________________30+%
капіталістів___0,01%(цеховики)______20%________________________30%
Висновок____фіг змусиш_________можна спробувати___можновладці мають на кого опертись

Тому ти не мантруй на книжки
А спробуй в своїй голові спочатку збудувати картинку 1990 року і згадати що люди хотіли
І потім поступово малюй покроково як без розстрілів/примусу/диктатури і реальних морквинок - змусити людей змінити СВІЙ світогляд (без привязки правильний він чи ні)
От тобі вбили в голову що можновладці можуть - і ти так і живеш
Я бачив що можновладці НІЧОГО для мене НЕ МОЖУТь і виходячи з цього досвіду жив
І от досвід/знання/дії кожного і привели туди куди привели.
Чи можна було більшу кількість населення привести туди де є зараз я?
Відповідь ні.
Для аналогії
В дитинстві кожен хотів стати спортсменом, кіноактором, науковцем і так далі..
Тільки одиниці добились 70+% того результату про який мріяли..
То чи можна було якимось чином ЗМУСИТИ інших добитись вище того ніж вони добились?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:08

  fox767676 написав:Все кто восточнее Эльбы прокляты как "недоЗапад" и потенциальная жертва орд с востока

Східніше Ельби були так звані варвари які не входи в західну римську імперію, переважно це слов"янський світ, на який сторіччями захід фонтанує "тиском на схід" (Drang nach Osten) і відгрібає кожного разу після чергового дрангу.

Хоча історично межа так званої "античної цивілізації" проходила берегами Рейн-Дунай, але між Лабою та Рейном германські племена якимось чудом примазалися до "спадщини".
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 лип, 2025 19:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:11

  jump написав:"Ліквідація" НАБУ і САП: серед депутатів, які підтримали закон №12414, є підозрювані 8)
https://focus.ua/uk/politics/715888-lik ... dozryuvani

Юрист: закон №12414 залишає бюджети без належного нагляду :shock:
https://zn.ua/ukr/anticorruption/jurist ... ljadu.html

"Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі 8)
https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7216487/
Закон про знищення незалежності НАБУ та САП, який президент Володимир Зеленський підписав у вівторок ввечері, завдав критичного удару по процесу європейської інтеграції України.

Брюссель до останнього моменту намагався цьому запобігти.

Єврокомісарка Марта Кос особисто зателефонувала віцепрем'єру Тарасу Качці і попередила про наслідки. Хоча навряд чи він і сам цього не розумів. Зрештою, оцінка фахівців з європейської тематики є одностайною: за останні дні Україна підійшла впритул до того, щоби вбити свої шанси на відкриття змістовних вступних переговорів з ЄС, а можливо, й перетнула цю лінію.

Урок з євроінтеграції Віктора Овоча не засвоєний.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:14

  flyman написав:
  fox767676 написав:Все кто восточнее Эльбы прокляты как "недоЗапад" и потенциальная жертва орд с востока

Східніше Ельби варвари які не входи в західну римську імперію, переважно це слов"янський світ, на який сторіччями захід фонтанує "тиском на схід" (Drang nach Osten) і відгрібає кожного разу після чергового дрангу.


маятник
а Україна завжди між молотом та ковадлом
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В тому і проблема місіонерів: вони апріорі не можуть сприйняти інших не з їх світоглядом...
А люди різні.
Я тобі саме про це.
Тільки от що каже теорія ймовірності?
Якщо в соціумі 99% тих хто вважає що їм всі винні і тільки 1% вважає що вони керують своїм майбутнім...
Що відбудеться з цим соціумом? І в яких часових параметрах?
Спочатку 99% будуть дивитись на білих ворон (1% інших) але ці інші поступово будуть жити краще.
Як тільки різниця між якістю життя двох груп і небажанням виглядати білою вороною досягне якоїсь величини - так відразу кількість тих хто був масовокою зменшиться на 1-5 осіб....
Тепер вже 95% будуть спостерігати за досягненнями 5%
Далі сніжна лавина....

Тому
можновладці потрібні тільки в примітивних суспільствах( бо їх розум в рази вищий ніж середній розум тих кого вони очолюють)
але як тільки суспільство ускладнюється, то зникає ймовірність появи людини яка в собі вбере найкращі риси науковця, керівника, вождя, фахівця і так далі...
Тому будуть викристалізовуватись групи , які САМІ собі будуть обирати керівників які відповідають загальному бажанню групи..
Але в Україні зразка 1990 років - відсутня від слова взагалі група розуміючих капіталізм( і бажаючих працювати по його правилам) і навпаки присутня група з тотальною перевагою в кількості яка хоче жити під патронатом державних рішень..
але у Держави НІЧИМ цю групу годувати , тому можновладці повинні приймати не найкращі рішення для НЕІСНУЮЧОЇ групи(капіталістів) а рішення які стабілізують ситуацію.
А для перетворень потрібні ресурси.. і ресурси це не тільки товари/кошти/технології...
Ресурси це люди які ПІДТРИМУЮТЬ шлях в капіталізм.

Ти звичайно скажеш що саме справа можновладців ВИХОВАТИ людину або СТВОРИТИ умови щоб вона ВИХОВАЛАСЬ..

От я тобі й пропоную
спробуй створити умови по яким ти виховаєш в собі бачення розвитку а-ля Будівельник..

Ти ж розумієш - що без кнута, електрошокера і цвяхів під нігті- швидше ніж за 30 років від тебе цього не добєшся, бо ти вже сформований совок.
А інші то такі самі.
Місіонерів які можуть побачити збоку мало, якраз ті 5% про які я й толочу...
Але після того як 5% добиваються успіху - це є стимулом для менш затятих місіонерів йти шляхом проторованим першими... і то ці нові як правило вже вихованці ПЕРШОЇ хвилі.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:18

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Все кто восточнее Эльбы прокляты как "недоЗапад" и потенциальная жертва орд с востока

Східніше Ельби варвари які не входи в західну римську імперію, переважно це слов"янський світ, на який сторіччями захід фонтанує "тиском на схід" (Drang nach Osten) і відгрібає кожного разу після чергового дрангу.


маятник
а Україна завжди між молотом та ковадлом

і що поробиш? хіба на Філіпіни
там їхіній вождь Ляпу-Ляпу носію цивілізації на псевдо Магелан вказав історичне місце
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Хоча історично розділ проходив берагами лінії Рейн-Дунай, але між Лабою та Рейном германські племена якимось чудом примазалися до "спадщини".

Німці компактно історично прожиали навіть в Закарпатті та Румуунії (Семиграддя) а колоніями по всьому Півдню від Дністра до Волги. Не кажучі про Кримські князіства, Черняхівську культуру, державу вандалів в Тунісі. Гуанчі Канарських островів мітохондріально схоріш за все нащадки вандалів та берберів, гаплогрупи кажуть
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:25

  budivelnik написав:Тому ти не мантруй на книжки
А спробуй в своїй голові спочатку збудувати картинку 1990 року і згадати що люди хотіли
І потім поступово малюй покроково як без розстрілів/примусу/диктатури і реальних морквинок - змусити людей змінити СВІЙ світогляд (без привязки правильний він чи ні)
От тобі вбили в голову що можновладці можуть - і ти так і живеш
Я бачив що можновладці НІЧОГО для мене НЕ МОЖУТь і виходячи з цього досвіду жив

Так в тому і справа, що саме отакі в країні можновладці - які по мінімуму робили сприятливі умови для розвитку.
Тобі достатньо таких умов, щоб досягти отого свого результату.
Тобі: з опупезним здоров'ям, з золотою медаллю, з набутим досвідом керування людьми, з житлом.

А інші апріорі не бажають і не будуть бажати отак:
*За 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес...*
Ти уявляєш з 20 тис. грн. 10 тис. вкладати, а жити на 10 тис. сім'єю??? Це твій приклад для 2024 року.
_____________________________
Твій же приклад:
*І порівнював цей варіант з типовим представником молоді,яка
а - на початках заробляла так само ,тобто в три рази більше ніж мінімалка
б - 2/3 заробленого - витрачала ,а 1/3 заробленого залишала на відпустку .яку просаджувала в Куршавелі чи Мальдівах..
За 20 років-вона відпочивала всього 1,5... і в ті ж самі 40-45 змушена й далі працювати щоб мати можливість раз рік поїхати на відпочинок...

Тому
Стратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного своя
Просто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більше
Той хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше.

Кожному-своє...
Головне , щоб той хто паше але відмовляє собі в молодості-не нив в молодості
Той хто халявив в молодості- не нив в старості.*
viewtopic.php?uid=41245&f=70&t=221395&start=39570
__________________________________

Ну не буде молодь отак, як ти хоч...
І ні до чого тут твої кивання на совків та очікування їх вимирання.
__________________________________
Функція можновладцвв-еліт зробити сприятливі умови...
Щоб легше було багатіти...
І тобі в тому числі.
Це рішення, а не твоє --- пахати всім акі воли...

Комуняки не змогли втємяшити проповідями людям пахати на світле комуняцьке майбутнє, так само і ти не зможеш на капіталістичне.

З цього треба виходити.
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