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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14513145141451514516>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:і що поробиш? хіба на Філіпіни

Південна Бразилія, Уругвай
Філіпіни - спека, антикитайська проксі, можуть попасти під роздачу і вжухнуть не встигнеш
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:34

  budivelnik написав:От я тобі й пропоную
спробуй створити умови по яким ти виховаєш в собі бачення розвитку а-ля Будівельник..

Сам придумав і приписав.

Різниці між тобтою будівником капіталу та Корчагіним будівником комунізму --- з точки зору пахати, як ішак..., нема.

І що коммі не змогли виховати, що ти не зможеш.

Умови в ринку... це не про виховання, це про інше.
Про сприяння розвитку.
Можновладці ...їх функція саме сприяти розвитку.
Коли отой етап дикого первинного накопичення капіталу вичерпався.
А він вичерпався ще в кінці 90-х.
Хоч ти і не визнаєш цього((
Бо тоді будувати тобі свої пісні буде ні на чому.

В тому і тупік обговорень з тобою - бо ти будуєш на наявних похибках.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:35

Або ми воюємо, або коників з пластиліну ліпимо?©

  Xenon написав:
❗️Україна НЕ отримає анонсовані Трампом Patriot до весни 2026, – Spiegel .

.
🗣 США прагнуть уникнути участі у війні в Україні та мають намір «відновити мир через силу», — спікер Палати представників Майк Джонсон
А можна отак окремо від одного простого Успіху передати їм - ідіть наааааааааааааааааахууууууууууууууууй!!!!!!!!
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:38

  fox767676 написав:
  flyman написав:і що поробиш? хіба на Філіпіни

Південна Бразилія, Уругвай
Філіпіни - спека, антикитайська проксі, можуть попасти під роздачу і вжухнуть не встигнеш

Історично Китай не морська імперія.
Йому би спочатку з Тайванем розв"язати питання.
Скоріше в Росії щось відкусить взад експропрійоване експропріаторами
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:43

  Успіх написав:
  Xenon написав:
❗️Україна НЕ отримає анонсовані Трампом Patriot до весни 2026, – Spiegel .

.
🗣 США прагнуть уникнути участі у війні в Україні та мають намір «відновити мир через силу», — спікер Палати представників Майк Джонсон
А можна отак окремо від одного простого Успіху передати їм - ідіть наааааааааааааааааахууууууууууууууууй!!!!!!!!

Імхо.
Штати просто тягнуть час...
Щоб ефективніше (для себе!!!) нагнути рфію.
За рахунок ресурсів України.

Шахи. Банальні шахи. Де Україна на боці сильніших, переможців.
Але...фігура з розряду десь між пішаком і конем (чи офіцером).

Не буде форс-мажору рфії кабздець..
Але ціна з України.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:46

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:і що поробиш? хіба на Філіпіни

Південна Бразилія, Уругвай
Філіпіни - спека, антикитайська проксі, можуть попасти під роздачу і вжухнуть не встигнеш

Історично Китай не морська імперія.
Йому би спочатку з Тайванем розв"язати питання.
Скоріше в Росії щось відкусить взад експропрійоване експропріаторами


КНР майже наздогнав США за ВМФ
А до РФ по ядерці ще далеко
Від материкового КНР до Філіпін навіть українські ракети на 500 км долетять
а якісь аналоги кінджала всі Філіпіни покроють
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Функція можновладцвв-еліт зробити сприятливі умови...
Щоб легше було багатіти...
Світовий досвід каже
Чим менше обмежень - тим легше багатіти...
Тобто чим менше еліти чогось придумують - тим швидше населення буде багатіти..
Але є ложка дьогтю
При такому варіанті росте РОЗРИВ між бідними і багатими.

Тоді знайшли інший варіант, регуляторні закони...які регулюють розвиток таким чином щоб розрив між бідними і багатими не ріс...
Тут вже виявилось що бочка дьогтю
1 Якщо тормозити швидкість зверху...
а - середня швидкість розвитку зменшується... до повної стагнації економіки і зупинки росту
б - чим сильніше обмежується різниця між бідними і багатими тим повільніше багатіють бідні.
Тобто бідні в соціальносправедливій країні багатшають повільніше ніж бідні в ліберальній країні...

І от ця різниця і перетворює всі твої знання і оповідання про можновладців на маячню , яка станом на сьогодні не має нічого спільного з тим що ти хочеш отримати
щоб легше було багатіти...

Більшість суспільства це люди яких виховували десятки років НЕНАВИДІТИ багатих.
Тому
Що має робити можновладець?
Оптимально це плюнути на думку більшості і працювати над лібералізацією...
Але тоді в демократичній країні знаходження при владі такого можновладця дико обмежено по часу. При цьому не важливо що він хотів..Якщо БІЛЬШІСТЬ проти - його зметуть.
Оповідання про підняття цін на енергоресурси і про населення яке промовчало - в топку....
Ціни на енергоносії в Україні яка їх імпортує ....дотовані за рахунок промисловості.
Тобто можновладці прийняли проміжне рішення яке б могло хоч якось збалансувати економіку...але це проміжне рішення навіть близько не стояло з єдино вірним - підняття цін на енергоносії до світових.

Тому
Зараз вже зявляються вчителі, яких вчили професори з совковим мишлення, але самі ці вчителі народжені за України...
Через 30 років , ці вчителі будуть викладати своїм учням...
Тому
Професор=100% совок -вчить студента (народженого за України) і це студент вже є тільки на 50% совком
Коли цей студент стане професором і буде вчити свого студента... от тільки той другий студент якого вчив напівсовок, але батьки якого совок не бачили... от тоді й прийдуть умови коли треба буде дошліфовувати..
А зараз ми якщо розглядати в порівнянні з сільським господарством
на рівні- навчились вирощувати зерно
завтра ми навчимось вирощувати більше ніж треба і нам потрібен буде вчитель який навчить з нього пекти хліб
післязавтра в нас виявиться надлишок хліба і в нас зявиться вчитель який навчить пекти печиво
І ще після-після завтра отримавши в базі забагато печива нам потрібні будуть вчетелі які навчать пекти торти...

Але всі ці умільці по хлібу/печиву/тортам - нафік не потрібні поки відсутній надлишок зерна.
І от цей надлишок зерна і повинні зробити ті хто каже - РОБИ ЯК Я.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:48

В ріднім краю панувати не дамо нікому!©

  detroytred написав:тягнуть час...
Щоб ефективніше (для себе!!!) нагнути рфію.
За рахунок ресурсів України.

Шахи. Банальні шахи. Де Україна на боці сильніших, переможців.
Але...фігура з розряду десь між пішаком і конем (чи офіцером).

Не буде форс-мажору рфії кабздець..
Але ціна з України.
Так отож!
Я ключове виділив/підкреслив!

Тож передайте і вдруге від Успіха - хитродупі нехай ідуть наааааааааааааааааахууууууууууууууууй!
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Умови в ринку... це не про виховання, це про інше.
Про сприяння розвитку.
Можновладці ...їх функція саме сприяти розвитку.
словесна евілібристика.
Ринок є коли є ті хто можуть виготовити і продати , а якщо є ті хто можуть виготовити і продати , значить є ті хто може купити...
Станом на сьогодні в нас дефіцитний ринок по товарам/послугам

Значить він ще повністю не створений
Для більш ефективної праці потрібні капіталізації місця праці..( чим більше вкладеш- тим більша віддача від працівника який буде на цьому місці працювати)
Але капітал( якщо він чужий) для тебе нічого не вартий бо ріст ефективності робочого місця нівелюється підвищеними виплатами з чужий капіта.

Тому як хочеш створюй умови
Але поки в НАСЕЛЕННЯ не зявиться достатня кількість капіталу і розуміння як цим капіталом керувати - доти толку не буде.
Розуміння як керувати капіталом і як його створювати - це результат ВИХОВАННЯ капіталістичної свідомості...

ПС
навівть в совку капітал не брався з повітря.
Квартиру яку давали на халяву... ти оплачував недоотриманою зарплатою
Пернсія яку ти отримував- з тебе збирали у вигляді пенсійних внесків..

Тобто в матеріальній частині - нічого винаходити велосипед
Капітал це різниця між створеним і спожитим.
Щоб ти не витворяв але або будеш платити комусь за його капітал або будеш створювати свій.
Ясно що той хто створює він на перших порах ОББИРАЄ тільки себе... але з часом коли розмір капіталу збільшується до рівня його 10 річної зарплати( без використання капіталу)- то при правильному керуванні капіталом(що також робота і мистецтво) людина може жити рантьє.

Якби етап первинного накопичення капіталу закінчився- то ми б були експортером капіталу...
а ми імпортер капіталу
То навіщо ми імпортуємо і платимо за імпортований якщо в нас свого задофіга?
Деколи треба хоч раз перечитувати написане

ПС
капіталу достатньо коли відсотки по кредитам в банках стоять 5%....
А якщо вони 15%.. то за квартиру в кредит під 15% за 30 років ти переплачуєш вартість ще 2,5 рази..тобто купуєш одну а платиш за 2,5.
Це по твоєму є достатньо капіталу?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 20:09

  Успіх написав:
  detroytred написав:тягнуть час...
Щоб ефективніше (для себе!!!) нагнути рфію.
За рахунок ресурсів України.

Шахи. Банальні шахи. Де Україна на боці сильніших, переможців.
Але...фігура з розряду десь між пішаком і конем (чи офіцером).

Не буде форс-мажору рфії кабздець..
Але ціна з України.
Так отож!
Я ключове виділив/підкреслив!

Тож передайте і вдруге від Успіха - хитродупі нехай ідуть

Емоційно зрозуміло, але тут таке, що:
1. Вони не підуть, бо не хочуть, і мають свій інтерес
2. Насправді, ви самі не захочете того, що станеться, якщо вони все-ж таки підуть
3. Змусити їх піти не важко, це ж не росіяне. Просто ввічливо і твердо попросити припинити надання війскьової і фінансової допомоги, і все, "хитродупих" немає. Але що далі?

Отакий цугцванг. Вони просто вчергове виявилися розумнішими, і цим користаються.
73% зеленого електорату теж могли бути розумнішими, і цього не допустити, але не схотіли.
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