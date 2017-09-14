Південна Бразилія, Уругвай
Філіпіни - спека, антикитайська проксі, можуть попасти під роздачу і вжухнуть не встигнеш
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Додано: Сер 23 лип, 2025 19:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 23 лип, 2025 19:34
Сам придумав і приписав.
Різниці між тобтою будівником капіталу та Корчагіним будівником комунізму --- з точки зору пахати, як ішак..., нема.
І що коммі не змогли виховати, що ти не зможеш.
Умови в ринку... це не про виховання, це про інше.
Про сприяння розвитку.
Можновладці ...їх функція саме сприяти розвитку.
Коли отой етап дикого первинного накопичення капіталу вичерпався.
А він вичерпався ще в кінці 90-х.
Хоч ти і не визнаєш цього((
Бо тоді будувати тобі свої пісні буде ні на чому.
В тому і тупік обговорень з тобою - бо ти будуєш на наявних похибках.
Додано: Сер 23 лип, 2025 19:35
Або ми воюємо, або коників з пластиліну ліпимо?©
А можна отак окремо від одного простого Успіху передати їм - ідіть наааааааааааааааааахууууууууууууууууй!!!!!!!!
Додано: Сер 23 лип, 2025 19:38
Історично Китай не морська імперія.
Йому би спочатку з Тайванем розв"язати питання.
Скоріше в Росії щось відкусить взад експропрійоване експропріаторами
Додано: Сер 23 лип, 2025 19:43
Імхо.
Штати просто тягнуть час...
Щоб ефективніше (для себе!!!) нагнути рфію.
За рахунок ресурсів України.
Шахи. Банальні шахи. Де Україна на боці сильніших, переможців.
Але...фігура з розряду десь між пішаком і конем (чи офіцером).
Не буде форс-мажору рфії кабздець..
Але ціна з України.
Додано: Сер 23 лип, 2025 19:46
КНР майже наздогнав США за ВМФ
А до РФ по ядерці ще далеко
Від материкового КНР до Філіпін навіть українські ракети на 500 км долетять
а якісь аналоги кінджала всі Філіпіни покроють
Додано: Сер 23 лип, 2025 19:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Світовий досвід каже
Чим менше обмежень - тим легше багатіти...
Тобто чим менше еліти чогось придумують - тим швидше населення буде багатіти..
Але є ложка дьогтю
При такому варіанті росте РОЗРИВ між бідними і багатими.
Тоді знайшли інший варіант, регуляторні закони...які регулюють розвиток таким чином щоб розрив між бідними і багатими не ріс...
Тут вже виявилось що бочка дьогтю
1 Якщо тормозити швидкість зверху...
а - середня швидкість розвитку зменшується... до повної стагнації економіки і зупинки росту
б - чим сильніше обмежується різниця між бідними і багатими тим повільніше багатіють бідні.
Тобто бідні в соціальносправедливій країні багатшають повільніше ніж бідні в ліберальній країні...
І от ця різниця і перетворює всі твої знання і оповідання про можновладців на маячню , яка станом на сьогодні не має нічого спільного з тим що ти хочеш отримати
щоб легше було багатіти...
Більшість суспільства це люди яких виховували десятки років НЕНАВИДІТИ багатих.
Тому
Що має робити можновладець?
Оптимально це плюнути на думку більшості і працювати над лібералізацією...
Але тоді в демократичній країні знаходження при владі такого можновладця дико обмежено по часу. При цьому не важливо що він хотів..Якщо БІЛЬШІСТЬ проти - його зметуть.
Оповідання про підняття цін на енергоресурси і про населення яке промовчало - в топку....
Ціни на енергоносії в Україні яка їх імпортує ....дотовані за рахунок промисловості.
Тобто можновладці прийняли проміжне рішення яке б могло хоч якось збалансувати економіку...але це проміжне рішення навіть близько не стояло з єдино вірним - підняття цін на енергоносії до світових.
Тому
Зараз вже зявляються вчителі, яких вчили професори з совковим мишлення, але самі ці вчителі народжені за України...
Через 30 років , ці вчителі будуть викладати своїм учням...
Тому
Професор=100% совок -вчить студента (народженого за України) і це студент вже є тільки на 50% совком
Коли цей студент стане професором і буде вчити свого студента... от тільки той другий студент якого вчив напівсовок, але батьки якого совок не бачили... от тоді й прийдуть умови коли треба буде дошліфовувати..
А зараз ми якщо розглядати в порівнянні з сільським господарством
на рівні- навчились вирощувати зерно
завтра ми навчимось вирощувати більше ніж треба і нам потрібен буде вчитель який навчить з нього пекти хліб
післязавтра в нас виявиться надлишок хліба і в нас зявиться вчитель який навчить пекти печиво
І ще після-після завтра отримавши в базі забагато печива нам потрібні будуть вчетелі які навчать пекти торти...
Але всі ці умільці по хлібу/печиву/тортам - нафік не потрібні поки відсутній надлишок зерна.
І от цей надлишок зерна і повинні зробити ті хто каже - РОБИ ЯК Я.
Додано: Сер 23 лип, 2025 19:48
В ріднім краю панувати не дамо нікому!©
Так отож!
Я ключове виділив/підкреслив!
Тож передайте і вдруге від Успіха - хитродупі нехай ідуть наааааааааааааааааахууууууууууууууууй!
Додано: Сер 23 лип, 2025 19:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
словесна евілібристика.
Ринок є коли є ті хто можуть виготовити і продати , а якщо є ті хто можуть виготовити і продати , значить є ті хто може купити...
Станом на сьогодні в нас дефіцитний ринок по товарам/послугам
Значить він ще повністю не створений
Для більш ефективної праці потрібні капіталізації місця праці..( чим більше вкладеш- тим більша віддача від працівника який буде на цьому місці працювати)
Але капітал( якщо він чужий) для тебе нічого не вартий бо ріст ефективності робочого місця нівелюється підвищеними виплатами з чужий капіта.
Тому як хочеш створюй умови
Але поки в НАСЕЛЕННЯ не зявиться достатня кількість капіталу і розуміння як цим капіталом керувати - доти толку не буде.
Розуміння як керувати капіталом і як його створювати - це результат ВИХОВАННЯ капіталістичної свідомості...
ПС
навівть в совку капітал не брався з повітря.
Квартиру яку давали на халяву... ти оплачував недоотриманою зарплатою
Пернсія яку ти отримував- з тебе збирали у вигляді пенсійних внесків..
Тобто в матеріальній частині - нічого винаходити велосипед
Капітал це різниця між створеним і спожитим.
Щоб ти не витворяв але або будеш платити комусь за його капітал або будеш створювати свій.
Ясно що той хто створює він на перших порах ОББИРАЄ тільки себе... але з часом коли розмір капіталу збільшується до рівня його 10 річної зарплати( без використання капіталу)- то при правильному керуванні капіталом(що також робота і мистецтво) людина може жити рантьє.
Якби етап первинного накопичення капіталу закінчився- то ми б були експортером капіталу...
а ми імпортер капіталу
То навіщо ми імпортуємо і платимо за імпортований якщо в нас свого задофіга?
Деколи треба хоч раз перечитувати написане
ПС
капіталу достатньо коли відсотки по кредитам в банках стоять 5%....
А якщо вони 15%.. то за квартиру в кредит під 15% за 30 років ти переплачуєш вартість ще 2,5 рази..тобто купуєш одну а платиш за 2,5.
Це по твоєму є достатньо капіталу?
Додано: Сер 23 лип, 2025 20:09
Емоційно зрозуміло, але тут таке, що:
1. Вони не підуть, бо не хочуть, і мають свій інтерес
2. Насправді, ви самі не захочете того, що станеться, якщо вони все-ж таки підуть
3. Змусити їх піти не важко, це ж не росіяне. Просто ввічливо і твердо попросити припинити надання війскьової і фінансової допомоги, і все, "хитродупих" немає. Але що далі?
Отакий цугцванг. Вони просто вчергове виявилися розумнішими, і цим користаються.
73% зеленого електорату теж могли бути розумнішими, і цього не допустити, але не схотіли.
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