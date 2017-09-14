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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 лип, 2025 20:11
detroytred написав:
Україна на боці сильніших, переможців.
Але...фігура з розряду десь між пішаком і конем (чи офіцером).
прохідний пішак
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Додано: Сер 23 лип, 2025 20:12
fox767676 написав:
КНР майже наздогнав США за ВМФ
А до РФ по ядерці ще далеко
Від материкового КНР до Філіпін навіть українські ракети на 500 км долетять
а якісь аналоги кінджала всі Філіпіни покроють
І що їм то дасть?
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Додано: Сер 23 лип, 2025 20:19
flyman написав: fox767676 написав:
КНР майже наздогнав США за ВМФ
А до РФ по ядерці ще далеко
Від материкового КНР до Філіпін навіть українські ракети на 500 км долетять
а якісь аналоги кінджала всі Філіпіни покроють
І що їм то дасть?
Острова Спратлі.
Це тихокеанській аналог Храмової Гори по запеклості суперечок
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Додано: Сер 23 лип, 2025 20:19
budivelnik написав:
Якби етап первинного накопичення капіталу закінчився- то ми б були експортером капіталу...
а ми імпортер капіталу
То навіщо ми імпортуємо і платимо за імпортований якщо в нас свого задофіга?
Деколи треба хоч раз перечитувати написане
Так ми б і експортували.
Але інші захищаються від нас пошлінами, квотами, санітарними вимагами і т.д.
А там, де не захищаються, так там ми банально неконкурентоспроможні.
Закінчення етапу накопичення - це саме закінчення етапу перерозподілу-накопичення.
Проблемою стає подальший розвиток, можливість прирощувати капітал.
Це і є наступним етапом.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 20:22
budivelnik написав: fler написав: Schmit написав:
Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС.
Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.
Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?
від ZZZZ
Всеволод Князєв (голова Верховного Суду)
• 2023 — хабар 2,7 млн $.
• Справа у суді, звинувачення тривають.
Дмитро Сенниченко (ексглава Фонду держмайна)
• 2022–2023 — відмивання понад 10 млрд ₴, збитки ~500 млн ₴.
• Заочний арешт, слідство завершено 2024.
Кирило Шевченко (ексглава НБУ)
• 2014–2019 — розкрадання 206 млн ₴ із «Укргазбанку».
• Підозра — жовтень 2022, заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 2025.
Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина)
• 2021 — отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.
• 28 січня 2022 — затримання «на гарячому».
• 2022 — досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.
• Станом на 2024 — під судом, вироку ще немає.
Анатолій Гунько (СН, нардеп)
• 2023 — хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.
• Підозра, затримання, запобіжний захід.
• 2025 — вирок: 7 років ув’язнення і конфіскація.
Віктор Бондар (СН, нардеп)
• 2025 — заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».
• Підозра у січні 2025, справа в суді.
Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка)
2021–2022 – незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)
Жовтень 2024 – підозра, запобіжний засіб – особиста порука
Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає
Андрій Одарченко (СН, Харків)
• 2023 — спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.
• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.
Микола Задорожній (СН, Сумщина)
• 2023–2024 — вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.
• 2024 — підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.
Олег Татаров (заступник керівника ОП) — махінації з експертизами для УкрБуд.
2021 — справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.
Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) — афери із землею. 2025 — після обшуків втік з України.
Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва
– Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в’язниці.
Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду
– НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.
Ольга Стефанішина – ексвіцепрем’єрка
САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов’язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.
Вадим Альперін (бізнесмен)
Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.
Затримання — листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.
Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) – травень 2024 – підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000
Артем Шило (радник ОП) – квітень 2024 – викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів
Микола Солський (ексмін. агрополітики) – квітень 2024 – підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн
Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.
Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.
Дякую, пан Будівельник. Тобто за 6 років діяльності викрили аж 18 осіб (по 3 особи в рік), з яких 2 (можливо, але це не точно) сидять.
Чи не забагато коштує така діяльність цих органів держбюджету?
Schmit написав: alex_dvornichenko написав: Schmit написав:
ці органи, які не вартують бюджету України ні копійки
НАБУ - Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 179 466,6 тис. гривень.
Так, дійсно. Але "69 обвинувальних актів стосовно 154 осіб на 18,514 299 млрд грн збитків скеровано до суду."
Якщо збитки не відшкодовані (як видно з вищенаведених прикладів), то ефективність структури від'ємна, нє?
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fler
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