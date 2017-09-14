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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14514145151451614517
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 20:45

  detroytred написав:
  M-Audio написав:Змусити їх піти не важко, це ж не росіяне. Просто ввічливо і твердо попросити припинити надання війскьової і фінансової допомоги, і все, "хитродупих" немає. Але що далі?


Отакий цугцванг. Вони просто вчергове виявилися розумнішими, і цим користаються.
73% зеленого електорату теж могли бути розумнішими, і цього не допустити, але не схотіли.

З першим повністю згоден.

А стосовно розумнішими 73% - нііт.
Розумнішим треба було бути ПАПу.
У 73% був реальний вибір - ПАП, який він є, або Голобородько, казковий персонаж (бо як поведе себе Зеленський ніхто не міг знати). І 73% його зробили. Тепер жеж не ПАП, а Успіх волає про те, що Захід хитродупий і користується ситуацією. То кому треба було бути розумнішим?
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 20:52

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
ну не можна так явно використовувати подвійні стандарти. як розмовляємо про російську в Україні, то мені розповідають про Квебек. а як про українську в срср - то дорого? нічого очі не коле? якось в Квебеці перекладають французькою взагалі все, не лише підручники з фізики. якби в срср відношення в УРСР до української мови було б таке, як до французької в Квебеці - зараз би мовного питання взагалі не було. мешканцям Квебеку освіта французькою не заважає працювати в іншій Канаді та в США (за потреби).
Не знаю, как это организовано в Квебеке. И как и что там перекладають. Возможно, просто завозят из Франции.
И вы тоже не знаете.
Поэтому не будем обсуждать.

навели незручний приклад, не будемо обговорювати - стандартний підхід. висновок, було б бажання гроші на видавництво знайшлись би - до речі, це не так й дорого. причина інші - русифікація 8)
й Індія брехливий приклад. а ну назвіть державну мову індії? не можете, бо їх там основних десятки, а взагалі сотні? тому так, англійська, яка дозволяє спілкуватися між собою. як й російська в срср. а в Україні не потрібна додаткова мова - для спілкування у межах держави достатньо української. й освіта англійською для перспектив. де зараз потрібна російська мова для кар'єрних перспектив? в якій країні? це до питання вивчення російської...
Нравится мне слово "брехливий"...
То, может, вы перестанете брехати и щеголять незнанием:
Хинди, самый распространённый в Индии язык[103], является официальным языком правительства Индии[104]. Английский язык, широко используемый в бизнесе и администрации, имеет статус «вспомогательного официального языка»[105]; он также играет большую роль в образовании, в особенности в среднем и высшем.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F#%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8

добре, некоректний приклад. хінді найбільш розповсюджена мова, тому й офіціальна. й володіє нею аж 40% населення. а далі йдуть бенгалі, маратхі, телугу, урду та інші, загалом 21 мова. звісно потрібна єдина мова, функцію якої виконує англійська. як російська в срср. в україні не потрібна ще одна мова, української достатньо 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 21:03

А все так виглядало ЧЕСНО і СПРАВЕДЛИВО!!!

  M-Audio написав:
  detroytred написав:
  M-Audio написав:Змусити їх піти не важко, це ж не росіяне. Просто ввічливо і твердо попросити припинити надання війскьової і фінансової допомоги, і все, "хитродупих" немає. Але що далі?


Отакий цугцванг. Вони просто вчергове виявилися розумнішими, і цим користаються.
73% зеленого електорату теж могли бути розумнішими, і цього не допустити, але не схотіли.

З першим повністю згоден.

А стосовно розумнішими 73% - нііт.
Розумнішим треба було бути ПАПу.
У 73% був реальний вибір - ПАП, який він є, або Голобородько, казковий персонаж (бо як поведе себе Зеленський ніхто не міг знати). І 73% його зробили. Тепер жеж не ПАП, а Успіх волає про те, що Захід хитродупий і користується ситуацією. То кому треба було бути розумнішим?

Успіх - визнає, що серіалом/Голобородьком - всіх 73% тупо наЇпали!!!
Тупо/лицемірно/жорстко наЇпали!!!
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 21:11

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Якби етап первинного накопичення капіталу закінчився- то ми б були експортером капіталу...
а ми імпортер капіталу
То навіщо ми імпортуємо і платимо за імпортований якщо в нас свого задофіга?
Деколи треба хоч раз перечитувати написане
Так ми б і експортували.
Але інші захищаються від нас пошлінами, квотами, санітарними вимагами і т.д.
А там, де не захищаються, так там ми банально неконкурентоспроможні.

Закінчення етапу накопичення - це саме закінчення етапу перерозподілу-накопичення.
Проблемою стає подальший розвиток, можливість прирощувати капітал.
Це і є наступним етапом.
Давай без фантазій
1 Спитай в тут присутніх чи хочуть вони купити квартиру
2 Спитай в тих хто скаже що хоче - чому не купують?

Відповідь буде наступна - банківські кредити - дорогі...
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді
а - існує попит на житло
б - у всіх країнах є іпотечне кредитування під 3-5% на 30 років

Чому в нас - до війни 15% , зараз 25% ?
Нам же не треба дозволів щоб ВСЕРЕДИНІ кредитувати.

Тому
Не кредитуємо під 4-5%.... бо відсутній необхідний для цього капітал.
При чому цей капітал відсутній в НАСЕЛЕННЯ а не в Банків, бо населення має настільки мало грошей що погоджується віддавати їх на депо під 18% і не погоджується під 3%

От ця різниця в 6 разів і показує що в нас є тільки 15-20% НЕОБХІДНОГО капіталу.

Тому ще раз
Є твоє переконання що в нас і капіталу валом і можновладці винуваті
А є реалії які показують
І капіталу мало і людей які вміють капіталом розпоряджатись-ще менше, от тому й можновладці орієнтуються не на максимальну ефективність а на максимальну відповідальність тим баченням яке формують 73% населення підтримуючих фантазії таких як ти що якісь умови дозволять ЛЕГШЕ заробляти...

Так, трактором заробити легше ніж лопатою... але треба знайти того хто той трактор подарує, бо ЗАРОБИТИ лопатою на трактор-важко на протязі одного покоління.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 21:16

  fler написав:Дякую, пан Будівельник. Тобто за 6 років діяльності викрили аж 18 осіб (по 3 особи в рік), з яких 2 (можливо, але це не точно) сидять.
Чи не забагато коштує така діяльність цих органів держбюджету?
Звичайно забагато
Але є нюанс...
Пан Зеленський не ліквідував ці органи одночасно зекономивши для Бюджету... він просто поставив їх під себе і всі витрати будуть йти далі.
Тому
Труси-Хрестик
Якщо орган економічно не доцільний-він має бути ліквідований а не переведений в власну палицю в руці.

ПС
Жити в країні неляканих ідіотів - можна
Але я невіруючий а вже збираюсь йти в церкву свічку ставити щоб у Львові заваруха не почалась
Люди наелектризовані...
Той хто це РИЗИКНУВ спровокувати за 24 години під час війни - кінчений і обдовбаний наркоша який повине самостійно відмовитись від влади, бо не Дай Бог- а відмовлятись буде вже ні від чого... просто повісять якщо зловлять
Ви за це виступаєте?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 21:16

  Успіх написав:Успіх - визнає, що серіалом/Голобородьком - всіх 73% тупо наЇпали!!!
Тупо/лицемірно/жорстко наЇпали!!!

тільки Успіха попереджували, але він аж з трусів вискакував
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 21:41

Все одно МУДРА голова створила серіал ;)

  flyman написав:
  Успіх написав:Успіх - визнає, що серіалом/Голобородьком - всіх 73% тупо наЇпали!!!
Тупо/лицемірно/жорстко наЇпали!!!

тільки Успіха попереджували, але він аж з трусів вискакував

Ну Успіх(якщо б прислухався до порад), то тоді б ні за кого не проголосував би!
Бо варіантів, як таких(нормальних) - не було!

Але, Успіх не був "переломним голосом" в 51%!
Тому - нічого б не змінив...


п.с.
Кажеш, став би тоді сивочолий презом, то просто він би став в колінно-ліктьову позу і війни б не було? :mrgreen:
Ану, ану - розклади все по полицях - "як би тоді було?" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 21:42

  budivelnik написав:
  fler написав:Дякую, пан Будівельник. Тобто за 6 років діяльності викрили аж 18 осіб (по 3 особи в рік), з яких 2 (можливо, але це не точно) сидять.
Чи не забагато коштує така діяльність цих органів держбюджету?
Звичайно забагато
Але є нюанс...
Пан Зеленський не ліквідував ці органи одночасно зекономивши для Бюджету... він просто поставив їх під себе і всі витрати будуть йти далі.
Тому
Труси-Хрестик
Якщо орган економічно не доцільний-він має бути ліквідований а не переведений в власну палицю в руці.

ПС
Жити в країні неляканих ідіотів - можна
Але я невіруючий а вже збираюсь йти в церкву свічку ставити щоб у Львові заваруха не почалась
Люди наелектризовані...
Той хто це РИЗИКНУВ спровокувати за 24 години під час війни - кінчений і обдовбаний наркоша який повине самостійно відмовитись від влади, бо не Дай Бог- а відмовлятись буде вже ні від чого... просто повісять якщо зловлять
Ви за це виступаєте?

Боже, збав, акцентую лише на неефективності структур. З цим тре щось робити, най працюють.
"Керівники інституцій мають надати план дій, які можуть зміцнити силу права в Україні, заявив Зеленський."
https://www.unian.ua/politics/volodimir ... 76430.html
fler
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 21:47

Досвід - не проп'єш!)))

  fler написав:акцентую лише на
Хотаб просив передати, що тебе і в зоопапку вже впізнають ;)
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 21:48

прошмандовку дімона забанили.
шаманчик отримав нові методички і зрозумів що лоханувся ))

але саме цікаве - це зашкварені учасники подій...
Арахамія заявив, що не має особистої думки стосовно законопроєкту

далі просто якийсь набір букв, не хоче мабуть на ростов...
Парламент вирішив, на погодження Верховної Ради це рішення було. Були пропозиції Комітету, який Рада потім підтримала. (…) У мене немає думки, дивіться, в мене інша трошки робота. Ви ж знаєте мою роботу. Скільки законопроєктів за ці 5 років у мене ж є, якщо буде думка по кожному законопроєкту, то я не зможу робити свою роботу (…) У нас вже багато було резонансних законопроєктів. Це ж не перший резонансний законопроєкт. Ми, як і Верховна Рада, різні законопроєкти приймаємо, правильно?
sergey_stasyuk555
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