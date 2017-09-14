Додано: Сер 23 лип, 2025 22:35

budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: Якби етап первинного накопичення капіталу закінчився- то ми б були експортером капіталу...

а ми імпортер капіталу

То навіщо ми імпортуємо і платимо за імпортований якщо в нас свого задофіга?

Деколи треба хоч раз перечитувати написане Якби етап первинного накопичення капіталу закінчився- то ми б були експортером капіталу...а ми імпортер капіталуТо навіщо ми імпортуємо і платимо за імпортований якщо в нас свого задофіга?Деколи треба хоч раз перечитувати написане Так ми б і експортували.

Але інші захищаються від нас пошлінами, квотами, санітарними вимагами і т.д.

А там, де не захищаються, так там ми банально неконкурентоспроможні.



Закінчення етапу накопичення - це саме закінчення етапу перерозподілу-накопичення.

Проблемою стає подальший розвиток, можливість прирощувати капітал.

Це і є наступним етапом. Так ми б і експортували.Але інші захищаються від нас пошлінами, квотами, санітарними вимагами і т.д.А там, де не захищаються, так там ми банально неконкурентоспроможні.Закінчення етапу накопичення - це саме закінчення етапу перерозподілу-накопичення.Проблемою стає подальший розвиток, можливість прирощувати капітал.Це і є наступним етапом. Давай без фантазій

1 Спитай в тут присутніх чи хочуть вони купити квартиру

2 Спитай в тих хто скаже що хоче - чому не купують?



Відповідь буде наступна - банківські кредити - дорогі...

Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді

а - існує попит на житло

б - у всіх країнах є іпотечне кредитування під 3-5% на 30 років



Чому в нас - до війни 15% , зараз 25% ?

Нам же не треба дозволів щоб ВСЕРЕДИНІ кредитувати.



Тому

Не кредитуємо під 4-5%.... бо відсутній необхідний для цього капітал.

При чому цей капітал відсутній в НАСЕЛЕННЯ а не в Банків, бо населення має настільки мало грошей що погоджується віддавати їх на депо під 18% і не погоджується під 3%



От ця різниця в 6 разів і показує що в нас є тільки 15-20% НЕОБХІДНОГО капіталу.



Тому ще раз

Є твоє переконання що в нас і капіталу валом і можновладці винуваті

А є реалії які показують

І капіталу мало і людей які вміють капіталом розпоряджатись-ще менше, от тому й можновладці орієнтуються не на максимальну ефективність а на максимальну відповідальність тим баченням яке формують 73% населення підтримуючих фантазії таких як ти що якісь умови дозволять ЛЕГШЕ заробляти...



Так, трактором заробити легше ніж лопатою... але треба знайти того хто той трактор подарує, бо ЗАРОБИТИ лопатою на трактор-важко на протязі одного покоління. Давай без фантазій1 Спитай в тут присутніх чи хочуть вони купити квартиру2 Спитай в тих хто скаже що хоче - чому не купують?Відповідь буде наступна - банківські кредити - дорогі...Ще раз для тих в кого рація на бронепоїздіа - існує попит на житлоб - у всіх країнах є іпотечне кредитування під 3-5% на 30 роківЧому в нас - до війни 15% , зараз 25% ?Нам же не треба дозволів щоб ВСЕРЕДИНІ кредитувати.ТомуНе кредитуємо під 4-5%.... бо відсутній необхідний для цього капітал.При чому цей капітал відсутній в НАСЕЛЕННЯ а не в Банків, бо населення має настільки мало грошей що погоджується віддавати їх на депо під 18% і не погоджується під 3%От ця різниця в 6 разів і показує що в нас є тільки 15-20% НЕОБХІДНОГО капіталу.Тому ще разЄ твоє переконання що в нас і капіталу валом і можновладці винуватіА є реалії які показуютьІ капіталу мало і людей які вміють капіталом розпоряджатись-ще менше, от тому й можновладці орієнтуються не на максимальну ефективність а на максимальну відповідальність тим баченням яке формують 73% населення підтримуючих фантазії таких як ти що якісь умови дозволять ЛЕГШЕ заробляти...Так, трактором заробити легше ніж лопатою... але треба знайти того хто той трактор подарує, бо ЗАРОБИТИ лопатою на трактор-важко на протязі одного покоління.

Давай без фантазій.Ти плутаєш тепле з м'яким.Справа в не багато чи мало капіталу, а в проблемі його подальшого розвитку!!!Розвитку, збільення, прирощування того, що є.Це проблема. І саме над рішенням цієї задачі-проблеми б'ються всі економісти-фахівці.*Не кредитуємо під 4-5%.... бо відсутній необхідний для цього капітал.* --- це треш від тебе.Відсоткова ставка кредитування визначається відсутністю капіталу?Жгі ще...Аналогічно і про населення чому не погоджується під 3% нести гроші...Аналогічно і про нерозуміння тобою різниці умов в розвинених ринках та тих, що розвиваються. Зменшення норми прибутку з розвитком ринку...Чекай, що сучасна і майбутня молодь буде, як ти, 30 років важко працювати, перші 22 роки 50%+ інвестувати, жити родиною!!! на 10 тис. гривень, тричі банкротіти, щоб лише мати шанс виграти...Вимруть совки..., то ще побачимо хто тут буде працювати найманими за оті копійки...В тебе самого з 4-х нащадків вдачного мільйонера-підприємця бажаючим займатися тут підприємництвом (і то по накатаному шляху...) виявився тільки один.(Гадаю, що молодша дочка теж не схоче).І поки ти не допетриш, що за сприятливих умов в ринку від можновладців ти сам мав би набагато більший результат, то з тобою нема сенсу обговорювати.Також поки не побачиш, що від твоїх співів ішачити та обмежувати себе у молодості, як ти, бажаючих більше не з'явиться в країні.Це, як ті Єгови...ходять і пристають, а впливу-толку лише на одиниці.