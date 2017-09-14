fler написав:Чи не забагато коштує така діяльність цих органів держбюджету?
Звичайно забагато Але є нюанс... Пан Зеленський не ліквідував ці органи одночасно зекономивши для Бюджету... він просто поставив їх під себе і всі витрати будуть йти далі.
Тут є ще один нюанс, про який чомусь ніхто не каже. Всі пам'ятають, що строк повноважень цього Президента та цієї Верховної Ради вже вичерпано? Так, згідно закону повноваження подовжуються до скасування воєнного стану і обрання наступного складу на майбутніх виборах, з точки зору букви закону тут, на перший погляд, все добре. Але якщо трохи подумати, то для чого потрібно таке подовження повноважень? Для того, щоб не залишити країну без діючих органів влади в умовах неможливості проведення виборів. Діючі органи влади під час війни потрібні для забезпечення функціонування держави і війська. Все. Для вирішення будь-яких інших питань повноваження цього складу Верховної Ради і цього Президента вичерпано. Всілякі переформатування, перепідпорядкування, реформи, якщо не йдеться про оборонний сектор, на все це діюча влада повноважень від народу вже не має, і тому те, що сталося вчора -- це узурпація влади, і в Україні диктатура вже офіційно. Асболютно незалежно від того, чи були ці "органи" ефективними, злочинними, святими, корупційними, корисними, чи не були. Відповідність "букві закону" вже не відіграє тут ніякої ролі. Диктатури дуже полюбляють хизуватись тим, що все роблять "у відповідності до закону", це взагалі нічого не міняє.
budivelnik написав:Якби етап первинного накопичення капіталу закінчився- то ми б були експортером капіталу... а ми імпортер капіталу То навіщо ми імпортуємо і платимо за імпортований якщо в нас свого задофіга? Деколи треба хоч раз перечитувати написане
Так ми б і експортували. Але інші захищаються від нас пошлінами, квотами, санітарними вимагами і т.д. А там, де не захищаються, так там ми банально неконкурентоспроможні.
Закінчення етапу накопичення - це саме закінчення етапу перерозподілу-накопичення. Проблемою стає подальший розвиток, можливість прирощувати капітал. Це і є наступним етапом.
Давай без фантазій 1 Спитай в тут присутніх чи хочуть вони купити квартиру 2 Спитай в тих хто скаже що хоче - чому не купують?
Відповідь буде наступна - банківські кредити - дорогі... Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді а - існує попит на житло б - у всіх країнах є іпотечне кредитування під 3-5% на 30 років
Чому в нас - до війни 15% , зараз 25% ? Нам же не треба дозволів щоб ВСЕРЕДИНІ кредитувати.
Тому Не кредитуємо під 4-5%.... бо відсутній необхідний для цього капітал. При чому цей капітал відсутній в НАСЕЛЕННЯ а не в Банків, бо населення має настільки мало грошей що погоджується віддавати їх на депо під 18% і не погоджується під 3%
От ця різниця в 6 разів і показує що в нас є тільки 15-20% НЕОБХІДНОГО капіталу.
Тому ще раз Є твоє переконання що в нас і капіталу валом і можновладці винуваті А є реалії які показують І капіталу мало і людей які вміють капіталом розпоряджатись-ще менше, от тому й можновладці орієнтуються не на максимальну ефективність а на максимальну відповідальність тим баченням яке формують 73% населення підтримуючих фантазії таких як ти що якісь умови дозволять ЛЕГШЕ заробляти...
Так, трактором заробити легше ніж лопатою... але треба знайти того хто той трактор подарує, бо ЗАРОБИТИ лопатою на трактор-важко на протязі одного покоління.
Давай без фантазій. Ти плутаєш тепле з м'яким. Справа в не багато чи мало капіталу, а в проблемі його подальшого розвитку!!! Розвитку, збільення, прирощування того, що є. Це проблема. І саме над рішенням цієї задачі-проблеми б'ються всі економісти-фахівці.
*Не кредитуємо під 4-5%.... бо відсутній необхідний для цього капітал.* --- це треш від тебе. Відсоткова ставка кредитування визначається відсутністю капіталу? Жгі ще... Аналогічно і про населення чому не погоджується під 3% нести гроші... Аналогічно і про нерозуміння тобою різниці умов в розвинених ринках та тих, що розвиваються. Зменшення норми прибутку з розвитком ринку...
Чекай, що сучасна і майбутня молодь буде, як ти, 30 років важко працювати, перші 22 роки 50%+ інвестувати, жити родиною!!! на 10 тис. гривень, тричі банкротіти, щоб лише мати шанс виграти... Вимруть совки..., то ще побачимо хто тут буде працювати найманими за оті копійки...
В тебе самого з 4-х нащадків вдачного мільйонера-підприємця бажаючим займатися тут підприємництвом (і то по накатаному шляху...) виявився тільки один. (Гадаю, що молодша дочка теж не схоче).
І поки ти не допетриш, що за сприятливих умов в ринку від можновладців ти сам мав би набагато більший результат, то з тобою нема сенсу обговорювати. Також поки не побачиш, що від твоїх співів ішачити та обмежувати себе у молодості, як ти, бажаючих більше не з'явиться в країні. Це, як ті Єгови...ходять і пристають, а впливу-толку лише на одиниці.
Успіх написав:Успіх - визнає, що серіалом/Голобородьком - всіх 73% тупо наЇпали!!! Тупо/лицемірно/жорстко наЇпали!!!
тільки Успіха попереджували, але він аж з трусів вискакував
Вів 26 лис, 2019 21:09
Фрііз написав: Что ж у вас с памятью ? /// Я не голосовал за Слугу народа, я голосовал за Юлю, как и все последние годы.////
Песікот: Голосовали за Зеленского Это его команда. Ну или команда тех, кто стоит за Зеленским. Так что, не получится тут вам говорить, мол, курил, но не взатяжку.////
freeze написав: Так все трое упомянутых персонажа из когорты porokhobots, как их назвала БиБиСи. И Гончарук, и Милованов, и Нефедов, дякуватели, достаточно их соцсети посмотреть в апреле, пальчики за Порошенко держали. Я бы вообще нынешнее правительство называл правительство Зеленского-Порошенко, 16 из 18 персон работали там при каденции Порошенко на разных должностях.///// Політичні дискусії архів ______________________________ Вів 17 вер, 2019 20:27 Замечательно, финансирование института Вятровича увеличивается в следующем году на 25 процентов. Мне все таки так и никто не пояснил, почему порохоботы хают Зеленского, ведь Зеленский это просто улучшенный и более веселый Порошенко. Політичні дискусії архів
M-Audio написав:Змусити їх піти не важко, це ж не росіяне. Просто ввічливо і твердо попросити припинити надання війскьової і фінансової допомоги, і все, "хитродупих" немає. Але що далі?
Отакий цугцванг. Вони просто вчергове виявилися розумнішими, і цим користаються. 73% зеленого електорату теж могли бути розумнішими, і цього не допустити, але не схотіли.
З першим повністю згоден.
А стосовно розумнішими 73% - нііт. Розумнішим треба було бути ПАПу.
У 73% був реальний вибір - ПАП, який він є, або Голобородько, казковий персонаж (бо як поведе себе Зеленський ніхто не міг знати). І 73% його зробили. Тепер жеж не ПАП, а Успіх волає про те, що Захід хитродупий і користується ситуацією. То кому треба було бути розумнішим?
73% --- вони такі, як є. Конкурентна боротьба за владу йде між можновладцями-елітами. І саме їм треба бути розумнішими.
Бо умовно - можновладців десяток, а пересічних тища. Перші з гарною освітою.., достатком, доступом до інформації. А другі з суттєво меншими даними і можливостями. То кому легше і скоріше порозумнішати? На мій погляд, питання риторичне.
"Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7216487/ Закон про знищення незалежності НАБУ та САП, який президент Володимир Зеленський підписав у вівторок ввечері, завдав критичного удару по процесу європейської інтеграції України.
Брюссель до останнього моменту намагався цьому запобігти.
Єврокомісарка Марта Кос особисто зателефонувала віцепрем'єру Тарасу Качці і попередила про наслідки. Хоча навряд чи він і сам цього не розумів. Зрештою, оцінка фахівців з європейської тематики є одностайною: за останні дні Україна підійшла впритул до того, щоби вбити свої шанси на відкриття змістовних вступних переговорів з ЄС, а можливо, й перетнула цю лінію.
Урок з євроінтеграції Віктора Овоча не засвоєний.
Думаю Зе планує для України грузинський сценарій. Маю обмаль часу на перечитування форуму, чи тут цей сценарій обговорювали?
Тоді привіт від Німеччини рфії: *МИД ФРГ: Украина имеет право защищаться от атак... Киев будет обладать в том числе возможностями, которые позволят ему влиять на происходящее на российской территории... мы не будем раскрывать Путину, даже через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине...* (с)