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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1451714518145191452014521>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:05

  BIGor написав:
  flyman написав:
  jump написав:"Ліквідація" НАБУ і САП: серед депутатів, які підтримали закон №12414, є підозрювані 8)
https://focus.ua/uk/politics/715888-lik ... dozryuvani

Юрист: закон №12414 залишає бюджети без належного нагляду :shock:
https://zn.ua/ukr/anticorruption/jurist ... ljadu.html

"Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі 8)
https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7216487/
Закон про знищення незалежності НАБУ та САП, який президент Володимир Зеленський підписав у вівторок ввечері, завдав критичного удару по процесу європейської інтеграції України.

Брюссель до останнього моменту намагався цьому запобігти.

Єврокомісарка Марта Кос особисто зателефонувала віцепрем'єру Тарасу Качці і попередила про наслідки. Хоча навряд чи він і сам цього не розумів. Зрештою, оцінка фахівців з європейської тематики є одностайною: за останні дні Україна підійшла впритул до того, щоби вбити свої шанси на відкриття змістовних вступних переговорів з ЄС, а можливо, й перетнула цю лінію.

Урок з євроінтеграції Віктора Овоча не засвоєний.

Думаю Зе планує для України грузинський сценарій. Маю обмаль часу на перечитування форуму, чи тут цей сценарій обговорювали?

відео БТС потерли, тому не було
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тоді привіт від Німеччини рфії:
*МИД ФРГ: Украина имеет право защищаться от атак... Киев будет обладать в том числе возможностями, которые позволят ему влиять на происходящее на российской территории... мы не будем раскрывать Путину, даже через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине...* (с)


Ну пряи Фдер взяли в МИД ФРГ )) "У нас есть такие приборы!!! но мы вам про них не расскажем ))"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:11

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Тоді привіт від Німеччини рфії:
*МИД ФРГ: Украина имеет право защищаться от атак... Киев будет обладать в том числе возможностями, которые позволят ему влиять на происходящее на российской территории... мы не будем раскрывать Путину, даже через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине...* (с)


Ну пряи Фдер взяли в МИД ФРГ )) "У нас есть такие приборы!!! но мы вам про них не расскажем ))"

Запросто!
Анє і Лєнє (Бербок) вона точно фору дасть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:11

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:Урок з євроінтеграції Віктора Овоча не засвоєний.

Думаю Зе планує для України грузинський сценарій. Маю обмаль часу на перечитування форуму, чи тут цей сценарій обговорювали?

відео БТС потерли, тому не було


А чем грузинский сценарий так насторожил Бигора?
Он думал пока он там перед поляками расшаркивается Украину в НАТО интегрируют ? :mrgreen:
Да грузинский сценарий сейчас недостижимая мечта, на повестке дня чеченский-2000, южновьетнамский-1975, палестинский
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Анє і Лєнє (Бербок) вона точно фору дасть.


Это ж Лене китайские товарищи сказали что на 1 поставленную западом Украине ракету, они поставят 10 Москве?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:29

  Успіх написав:Успіх - визнає, що серіалом/Голобородьком - всіх 73% тупо наЇпали!!!
Тупо/лицемірно/жорстко наЇпали!!!

Успіх, як вже сьогодні десь цитували - "не нас, а вас" 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Боже, збав, акцентую лише на неефективності структур.
А тільки ці структури неефективні?
А судья з зарплатою в 500 грн/год який розглядає адмінштраф від 170 до 850 грн ?
А Гетьманцев який розраховує прожитковий мінімум з допомогою десятка інститутів і при цьому знаючи що економіка не те що новий, економіка старий прожитковий не потягне...
А раз не потягне то чи розуміє що прийнявши новий закон закладає міну повільної дії для наступників
А той самий гетьманцев нафантазувавший що розмитнення авто дасть 13 млрд а воно дало 4 млрд.. але при цьому зменшило кількість таратайок на фронті на 100 000 авто мінімум чим додало як мінімум 1000 смертей(не встигли евакуувати) і за ці смерті заплатять 15 млрд грн?
Тому проблем багато всюди... але навіщо їх множити?
От що незрозуміло.
Ну добре вистарчило розуму не підняти кийки на студентів... а якби якийсь майор з бувших Беркутівців на підсосі в ерефії- дав би команду?
Львів би зніс все і вся....
І що тоді
Бігом в Стамбул здаватись бо країна втратила керованість?

Тому
Труси-Хрестик

Якщо не будуть тягнути ковдру-мають шанс перемогти і тихенько бочком втекти в ліс... бо є вже за що і прикопати прямом посеред дороги...
А якщо потягнуть -Україну педераційники розполовинять по Дніпру... але Криму щоб втікти вже не буде..... І погранець на Західному кордоні не документи перевіряти буде - а дасть чергу на ураження.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:44

  budivelnik написав:А Гетьманцев який розраховує прожитковий мінімум з допомогою десятка інститутів і при цьому знаючи що економіка не те що новий, економіка старий прожитковий не потягне...
А раз не потягне то чи розуміє що прийнявши новий закон закладає міну повільної дії для наступників
А той самий гетьманцев нафантазувавший що розмитнення авто дасть 13 млрд а воно дало 4 млрд.. але при цьому зменшило кількість таратайок на фронті на 100 000 авто мінімум чим додало як мінімум 1000 смертей(не встигли евакуувати) і за ці смерті заплатять 15 млрд грн?
Тому проблем багато всюди... але навіщо
Ну добре вистарчило розуму не підняти кийки на студентів...

Але навіщо тоді заперечувати визначальний вплив регуляторів ринку (можновладців)?!

Одне рішення і отакий (або негативний, або позитивний) вплив на ринок, суспільство, країну.
На життя-смерть окремих людей.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 23 лип, 2025 23:48, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Справа в не багато чи мало капіталу, а в проблемі його подальшого розвитку!!!
Розвитку, збільення, прирощування того, що є.
Це проблема. І саме над рішенням цієї задачі-проблеми б'ються всі економісти-фахівці.

*Не кредитуємо під 4-5%.... бо відсутній необхідний для цього капітал.* --- це треш від тебе.
Відсоткова ставка кредитування визначається відсутністю капіталу?
Жгі ще...
Що я цьому примітиву ще можу сказати.
Ти куди йдеш- в совок чи в капіталізм
Як балансується ринок?
Ринок балансує попит і пропозицію-ціною
Ставка по кредитам/депозитам - це ціна.
Ціна висока тоді коли ПОПИТ перевищує пропозицію
Тепер про капітал
Якщо він є - то скажи ДЕ ?
В мене кредитний рейтинг - зашкалює....
Але взяти під 3-5% - я не можу..
і на всю Україну по ставці 3-5-7% - видано щось біля 185 млрд грн
і ШІ каже
Як показує статистика, більш ніж 70% українців мають гостру потребу у кредитуванні з різних причин.

Тепер дійшло що ПОПИТ на кредити ВИЩИЙ від пропозиції і саме це формує відсоткову ставку а не розмір інфляції чи ще там якісь речі (хоча НБУ своєю обліковою ставкою старається якось нормалізувати це питання, але облікова 15, а кредити 25+..
При цьому в України 6 трлн грн БОРГУ зовнішнім агентам
Бо ти зараз почнеш вякати про Японію...але Японію кредитує власне населення.

Тому давай коли не розумієш як перевірити свою чергову книжкову фантазію- ти спочатку проконсультуйся з кимось з практиків а не теоретиків.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:53

greenozon
 
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