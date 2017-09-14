Додано: Чет 24 лип, 2025 00:02

ЛАД написав: _hunter написав: Почему бы и не установить? Вообще-то, во всём мире деньги платятся за выполняемую работу. Вообще-то, во всём мире деньги платятся за выполняемую работу.

Сидите вы вдвоём в окопе, делаете одно и тоже, но вам платят (условно) 8-10 тыс. долл., а вашему напарнику - 1-2 тыс. Прикольно.

-- заодно и военкому плюс: сразу будет понимать "этому повестку не шлю -- по бюджету не потяну". Это уже хуже "экономического бронирования", уже точно "война бедных за счастье богатых". Я первый сказал бы: "Та ну нах!" И такую войну, и такую страну. Это уже хуже "экономического бронирования", уже точно "война бедных за счастье богатых". Я первый сказал бы: "Та ну нах!" И такую войну, и такую страну.

Чомусь згадується моя перша "робота". В 1991-1995, будучи ще студентом довелося попрацювати в одній фірмочці, яку директор НДІ (а в подальшому депутат та міністр) організував для розпилу грантів від Сороса та Мін-Чорнобилю які отримував НДІ. Більш приорітетним бізнесом була "викруткова збірка компютерів", тому поки з/п "студентів-програмістів" були символічні $20-30 в місяць - керівництво інколи дозволяло собі спроби залучати нас для розгрузки комплектуючих. А десь через рік коли з"явився цілком пристойний іноземний замовник саме на розробку ПО і наші зарплати (студентів 3-4 курсу які працювали по 20-30 годин на тиждень) виросли до $300+ - при "переселенні" на інший поверх меблі тягали вже охоронці.Тобто висока оплата дуже суттєво сприяє тому, щоб висококваліфіковані спеціалісти виконували саме висококваліфіковану роботу, а не працювали/служили в якості охоронця/вантажника/різноробочого.Якщо сприймати це не як оплату виконаної роботи, а як компенсацію за те що їх обох позбавили можливості самостійно вибирати роботу та роботодавця - цілком справедливо.Це називається "економічна мобілізація", коли мобілізованому принаймі намагаються компенсувати збитки спричинені мобілізацією."Ти не повіриш"(tm), але дуже схожа система була запроваджена саме в Україні часів АТО. Той самий закон з ієзуітською назвою "Про соціальний захист в/с..."Який схоже було відредаговано саме для того щоб чиновники/депутати/прокурори/тп які вирішили кілька місяців "послужити в ЗСУ" щоб попіаритись та/або отримати пільги УБД могли отримувати з бюджету їх звичну з/п. Пересічним теж щось перепало - знаю одного машиніста укрзалізниці який в 2017 "мобілізувався" на 6-річний контракт і досить довго вважав що "виграв в шулерів граючи по їх правилах".Восени 2022, коли влада зрозуміла що майже всі виплати йдуть саме пересічним мобілізованим бюджетникам - цю компенсацію відмінили.Звісно по-нормальному таку компенсацію повинна виплачувати саме держава, причому всім мобілізованим, а не лише бюджетникам.