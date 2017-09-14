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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 лип, 2025 23:55
budivelnik написав:
Тепер дійшло що ПОПИТ на кредити ВИЩИЙ від пропозиції
Да, кеп. 2*2=4.
Склав черговий єралашик.
Пропозиція-то під який відсоток?
Під отакі малі відсотки в нашому ринку бажаючих віддавати свої гроші малувато.
Створи в ринку інші (привабливі) умови, то капітал повикопують з під всіх своїх груш..
Серьгі з вух поснімають, продадуть та пустять капітал в рост.
Гробові віднесуть.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 23 лип, 2025 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 23:56
detroytred написав: budivelnik написав:
А Гетьманцев який розраховує прожитковий мінімум з допомогою десятка інститутів і при цьому знаючи що економіка не те що новий, економіка старий прожитковий не потягне...
А раз не потягне то чи розуміє що прийнявши новий закон закладає міну повільної дії для наступників
А той самий гетьманцев нафантазувавший що розмитнення авто дасть 13 млрд а воно дало 4 млрд.. але при цьому зменшило кількість таратайок на фронті на 100 000 авто мінімум чим додало як мінімум 1000 смертей(не встигли евакуувати) і за ці смерті заплатять 15 млрд грн?
Тому проблем багато всюди... але навіщо
Ну добре вистарчило розуму не підняти кийки на студентів...
Але навіщо тоді заперечувати визначальний вплив регуляторів ринку (можновладців)?!
Одне рішення і отакий (або негативний, або позитивний) вплив на ринок, суспільство, країну.
На життя-смерть окремих людей.
Знову за рибу-гроші..
1 Ніхто не заперечує що дії можновладців прискорюють або сповільнюють розвиток внаслідок своїх рішень
2 Питання йде тільки в тому яка величина цього прискорення/сповільнення.
Я кажу вплив можновладців - 1-3% , вплив людини на своє майбутнє -98-99%
Поясни мені
Сьогодні Держава має сотню різних пільг які НЕ ВИКОНУЄ
Що зміниться якщо Гетьманцев додасть стопершу?
Все одно виконання цих пільг контролюється нашими дітьми/дружинами/друзями/однокласниками/родичами/сусідами...
То якщо категорія контролерів закривала очі на сто пільг... то точно так само вона закриє очі й на стопершу.
Єдиним негативним фактором цієї нової пільги - є зміщення фокусу простого працівника з напрямку-плюй на них і заробляй
на напрямок-мені всі винні...
При чому якщо працівник вибере ДРУГИЙ напрямок-то максимально зашкодить саме собі і своїй сімї...
Але так як капіталізм виховує точку зору - подумай про себе в першу чергу..
То ті хто буде витрачати свої сили на тягимотину з державою - однозначно програють
Тому моє пояснення
Поки ти не досях пенсійного віку, і ти не інвалід і твій дохід менше ніж два середніх по державі - плюй на розборки з державними чиновниками ( бо якщо ти їх не зачепиш вони тебе й бачити не будуть-сильно мілкий) і працюй на себе і сімю.
Так , років через 50 можна буде перейти до того алгоритму який ти рекламуєш..
Але СЬОГОДНІ-це зарано.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 23:58
BIGor написав:
Думаю Зе планує для України грузинський сценарій. Маю обмаль часу...
грузинський сценарій в Кракові?
тобі вже ніколи щодо України та її майбутнього, на пів шишечки чужий поляк ))
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Додано: Чет 24 лип, 2025 00:01
detroytred написав: budivelnik написав:
Тепер дійшло що ПОПИТ на кредити ВИЩИЙ від пропозиції
Да, кеп. 2*2=4.
Склав черговий єралашик.
Пропозиція-то під який відсоток?
Під отакі малі відсотки в нашому ринку бажаючих віддавати свої гроші малувато.
Дядя-ти дурак?
Якщо гуталіну ЗАВАЛІСЬ - то його віддають даром (адеколи ще й доплачують , приклад певних часових періодів по електроенергії чи ставок на гроші в Швейцарії...які за ЗБЕРІГАННЯ тобто беручи на депозит-не платять тобі а беруть з тебе 1-2% річних.
Тому
якщо грошей(капіталу) багато - то ті в кого його багато кладуть ПІД НИЗЬКІ відсотки на депо і тоді отримавши ДЕШЕВИЙ(бо його надлишок) ресурс банки пробують втулити його у вигляді кредитів під трошки вищий від депо.
Чим більший спред між депо і кредитом - тим яскравіше це каже про дефіцит капіталу
А вже потім , дефіцит капіталу скорочує можливості виробництва, бо взявши під 20% кредиту ти можеш розвивати тільки те виробництво яке дасть +30% прибутку...
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Додано: Чет 24 лип, 2025 00:02
ЛАД написав: _hunter написав:
Почему бы и не установить?
Вообще-то, во всём мире деньги платятся за выполняемую работу.
Чомусь згадується моя перша "робота". В 1991-1995, будучи ще студентом довелося попрацювати в одній фірмочці, яку директор НДІ (а в подальшому депутат та міністр) організував для розпилу грантів від Сороса та Мін-Чорнобилю які отримував НДІ. Більш приорітетним бізнесом була "викруткова збірка компютерів", тому поки з/п "студентів-програмістів" були символічні $20-30 в місяць - керівництво інколи дозволяло собі спроби залучати нас для розгрузки комплектуючих. А десь через рік коли з"явився цілком пристойний іноземний замовник саме на розробку ПО і наші зарплати (студентів 3-4 курсу які працювали по 20-30 годин на тиждень) виросли до $300+ - при "переселенні" на інший поверх меблі тягали вже охоронці.
Тобто висока оплата дуже суттєво сприяє тому, щоб висококваліфіковані спеціалісти виконували саме висококваліфіковану роботу, а не працювали/служили в якості охоронця/вантажника/різноробочого.
Сидите вы вдвоём в окопе, делаете одно и тоже, но вам платят (условно) 8-10 тыс. долл., а вашему напарнику - 1-2 тыс. Прикольно.
Якщо сприймати це не як оплату виконаної роботи, а як компенсацію за те що їх обох позбавили можливості самостійно вибирати роботу та роботодавця - цілком справедливо.
-- заодно и военкому плюс: сразу будет понимать "этому повестку не шлю -- по бюджету не потяну".
Это уже хуже "экономического бронирования", уже точно "война бедных за счастье богатых". Я первый сказал бы: "Та ну нах!" И такую войну, и такую страну.
Це називається "економічна мобілізація", коли мобілізованому принаймі намагаються компенсувати збитки спричинені мобілізацією.
"Ти не повіриш"(tm), але дуже схожа система була запроваджена саме в Україні часів АТО. Той самий закон з ієзуітською назвою "Про соціальний захист в/с..."
Який схоже було відредаговано саме для того щоб чиновники/депутати/прокурори/тп які вирішили кілька місяців "послужити в ЗСУ" щоб попіаритись та/або отримати пільги УБД могли отримувати з бюджету їх звичну з/п. Пересічним теж щось перепало - знаю одного машиніста укрзалізниці який в 2017 "мобілізувався" на 6-річний контракт і досить довго вважав що "виграв в шулерів граючи по їх правилах".
Восени 2022, коли влада зрозуміла що майже всі виплати йдуть саме пересічним мобілізованим бюджетникам - цю компенсацію відмінили.
Звісно по-нормальному таку компенсацію повинна виплачувати саме держава, причому всім мобілізованим, а не лише бюджетникам.
Востаннє редагувалось candle645
в Чет 24 лип, 2025 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 00:03
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
А Гетьманцев який розраховує прожитковий мінімум з допомогою десятка інститутів і при цьому знаючи що економіка не те що новий, економіка старий прожитковий не потягне...
А раз не потягне то чи розуміє що прийнявши новий закон закладає міну повільної дії для наступників
А той самий гетьманцев нафантазувавший що розмитнення авто дасть 13 млрд а воно дало 4 млрд.. але при цьому зменшило кількість таратайок на фронті на 100 000 авто мінімум чим додало як мінімум 1000 смертей(не встигли евакуувати) і за ці смерті заплатять 15 млрд грн?
Тому проблем багато всюди... але навіщо
Ну добре вистарчило розуму не підняти кийки на студентів...
Але навіщо тоді заперечувати визначальний вплив регуляторів ринку (можновладців)?!
Одне рішення і отакий (або негативний, або позитивний) вплив на ринок, суспільство, країну.
На життя-смерть окремих людей.
Знову за рибу-гроші..
1 Ніхто не заперечує що дії можновладців прискорюють або сповільнюють розвиток внаслідок своїх рішень
2 Питання йде тільки в тому яка величина цього прискорення/сповільнення.
Я кажу вплив можновладців - 1-3% , вплив людини на своє майбутнє -98-99%
Треш...
Вище сам вказав на вплив...
Лише одного Гетьманцева з лише парой рішень. Та одного посадовця, який міг віддати наказ трохи тронути студентів.
Від закладки міни наступники, 1000 смертей і до по Дніпру...
І тут же про вплив лише 1-3%.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 00:05
Сибарит написав: ЛАД написав:
........
Пацифист?
В армии?
А что не так?
Я агрессивный пацифист.
В моей картине мира вооруженная агрессия - это абсолютное зло, которое должно быть наказано.
Добро обязательно победит зло и будет долго бить ногами (с).
Именно из-за пацифизма меня сейчас не особо волнуют наши внутренние проблемы, мне важно, чтобы агрессор не достиг своих целей.
И да, принцип не брать оружие в руки - это не пацифизм, а фетишизм.
Интересная трактовка пацифизма.
Тогда я тоже.
Вот только "Добро обязательно победит зло", к сожалению, в жизни случается не всегда.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 00:09
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Тепер дійшло що ПОПИТ на кредити ВИЩИЙ від пропозиції
Да, кеп. 2*2=4.
Склав черговий єралашик.
Пропозиція-то під який відсоток?
Під отакі малі відсотки в нашому ринку бажаючих віддавати свої гроші малувато.
Дядя-ти дурак?
Якщо гуталіну ЗАВАЛІСЬ - то його віддають даром (адеколи ще й доплачують , приклад певних часових періодів по електроенергії чи ставок на гроші в Швейцарії...які за ЗБЕРІГАННЯ тобто беручи на депозит-не платять тобі а беруть з тебе 1-2% річних.
Тому
якщо грошей(капіталу) багато - то ті в кого його багато кладуть ПІД НИЗЬКІ відсотки на депо і тоді отримавши ДЕШЕВИЙ(бо його надлишок) ресурс банки пробують втулити його у вигляді кредитів під трошки вищий від депо.
Чим більший спред між депо і кредитом - тим яскравіше це каже про дефіцит капіталу
А вже потім , дефіцит капіталу скорочує можливості виробництва, бо взявши під 20% кредиту ти можеш розвивати тільки те виробництво яке дасть +30% прибутку...
Сам ти ду-нь.
Бо в тебе, що розвинений ринок Швейцарії (де за зберігання ще доплатити самому треба), що ринок України... де кращи закопати, ніж під 3% вкласти.
Зрозумій чому падає норма прибутку з розвитком ринку..
Впритул до від'ємних ставок..
А в нас проблема, що ринок далі НЕ РОЗВИВАЄТЬСЯ.
Умови для подальшого розвитку регулятори не створюють.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 00:10
Свириденко повідомила послам G7 про новий законопроєкт президента про незалежність антикорупційної інфраструктури
зелені за сутки в турборежимі знищили те, що не створювали...
цікаво скільки часу у них займе відновлення "по новому" ))
"двє-трі нєдєлі"? ))
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Додано: Чет 24 лип, 2025 00:16
detroytred написав:
Треш...
Вище сам вказав на вплив...
Лише одного Гетьманцева з лише парой рішень. Та одного посадовця, який міг віддати наказ трохи тронути студентів.
Від закладки міни наступники, 1000 смертей і до по Дніпру...
І тут же про вплив лише 1-3%.
Ти війну з мирним часом не плутай.
Все що ти описав-вплив форсмажору під назвою війна.
Без війни - Гетьманцев правий про розмитнення
Ба більше Гетьманцев без війни правий про введення мита на електромобілі..
Бо автошляхи підтримуються з акцизів вкладених в вартість палива..
А електромобілі які 90% енергії отримують з домашньої дотованої електромережі-цих зборів не платять.
Тому ще раз
Є різні періоди для прийняття тих чи інших рішень.
Після 1990 року - можна було прийняти набагато ( в рази ефективніші рішення) але ці рішення НЕМОЖЛИВО виконати бо вони б блокувались менталітетом населення...
Простий приклад
Ти там вище написав- викопають з під грушок капітал...
Так от
Я той хто викопав(продав однокімнатну)
Таких як я власників житла 13 млн осіб в Україні
А ризикнули викопати тільки 1-2 млн...
Тобто капітал в руках мавпи-це не капітал це іграшка.
Тому я з одного боку стверджую що є як мінімум ще 5 млн українців які МАЮТЬ звідки взяти первинний капітал(та сама власна квартира) але їх менталітет і професійні знання цього зробити не дадуть і ніяки закони можновладців не змінять свідомість цих 5 млн..
А от діти цих 5 млн , подивившись що німець купує власну квартиру ПІСЛЯ 45 років( і то не кожен) можливо будуть більш активні і підуть моїм шляхом
От я їм цей шлях і показую
Але не збираюсь змушувати , бо це повинно бути їх рішення і їх відповідальність
ПС
дивно як ти ще про розмінування перешийку на згадав, а це рішення привело до втрати 200 000 км 2 територій і виходу в тил укріпрайонів ОРДЛО...
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