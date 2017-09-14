Додано: Чет 24 лип, 2025 01:38

ЛАД написав: Вопрос не в том, чего хочу я, а что необходимо сегодня. Вопрос не в том, чего хочу я, а что необходимо сегодня.

Очень много словесного поноса, который комментировать сложно.Касательно «сейчас». Сейчас Украине нужны новые граждане. Вы посмеете сказать свои дочерям или другим женщинам, например, тем, кто здесь пишет, что они - «неправильные» женщины, плохие граждане, трусихи и уклонистски, так как не нарожали по 10 детей, как было принято ещё сто лет назад, что они думают о себе, а не о государстве, и не хотят рожать для государства? Не посмеете? Так, как какое Вы имеете право что-то говорить мужчинам? Почему наше общество достигло прогресса в том, что «женских» обязанностей нет, но «мужские» почему-то остались? В стране демографическая катастрофа, но Вы ни слова не посмеете сказать ни одной женщине о том, что она что-то должна. Вы - обыкновенный лицемер.Если Вы говорите о праздниках в США, то не забывайте, что они - не о гендерных ролях, как Вы себе придумали, а о тех, кто служит. Причём, добровольно. В США есть день отца, но нет дня мужчины, как защитника, так как защитники у них и мужчины и женщины. Я часто женщин военных вижу в американских аэропортах. Они выбрали эту профессию для себя. Не каждый может выполнять эту профессию..Вы надоели с вопросами что здесь делаю я. Что здесь делаете Вы? Воевать Вы не будете ни добровольно, ни принудительно. Что и кому Вы пытаетесь доказать? Что Вы бы побежали воевать, будь Вам 25 или 45? Я в это не верю. Просто не верю.Вы - голос прошлого, ужасного прошлого. Вас служба в армии не касается. Успокойтесь уже. Ваше время давно прошло.На Ваш вопрос я ответил несколько раз - я никого не отговариваю от того, чтобы Украину защищать. Наоборот спрашиваю почему многие здесь пишущие этого не делают.