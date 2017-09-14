АндрейМ написав:
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Я считаю мерзостью винить человека просто за то, что он таким родился, но я понимаю где Вы воспитывались и какие у Вас ценности. Себе я такого не позволяю. Люди боятся многих вещей независимо от своего желания. Это как рост или цвет глаз - то, что человек не может изменить. Большинство мужчин - такие, как я.
Ну что же вам неймётся...
Если б вы знали, как надоели ваши "идейные" выступления. Люди не рождаются такими, как вы, а именно воспитываются.
Боятся чего-нибудь не "Большинство мужчин", а все поголовно. Нет людей без страха. Вы думаете, есть хоть один парашютист, который не испытывает страха перед прыжком?
Но кто-то преодолевает страх, а у кого-то побеждает трусость. И это не "рост или цвет глаз".
Касательно «роли» мужчин. Вы живёте в прошлом, а я хочу жить в настоящем. Да, эти «роли» формировались веками, но цивилизованные общества давно о них забыли. В США или Британии нет 23-их февраля или 8-ых март, а у нас они есть. Я Вам уже писал, что «традиционных» ролей Вы для своих дочерей не хотите.
Перестаньте заниматься проституцией.
Мне надоело тыкать вас в вашу безграмотность.
Сейчас вы признали, что эти роли не "совковые", а "формировались веками".
"цивилизованные общества о них забыли" не давно, а совсем недавно. И исключительно благодаря тому, что давно не участвовали в больших войнах, а не в "полицейских операциях". Наше общество тоже об этом забыло, вам просто не повезло, что довелось жить в то время, когда в Украине война. Иначе спокойно прожили бы свою жизнь, не вспоминая о роли мужчины. А теперь вам приходится отбиваться от неё.
Что касается праздников, то вы и здесь попали пальцем в небо.
Надоело заниматься ликбезом, но уж ладно.
Вот вам, пожалуйста, праздники США - День ветеранов 11 ноября, День Патриота (в нескольких штатах), День Поминовения (англ. Memorial Day) — национальный день памяти США, отмечаемый ежегодно в последний понедельник мая. 4 июля тоже не далеко ушёл.
Праздники Британии поищите уж сами.
Вы хотите, чтобы они жили в Украине, в которой они могут стать Премьер-министром. Традиционных ролей Вы хотите только лишь для мужчин, но объяснить как мы можем одновременно жить в разных временных отрезках Вы не можете.
Вопрос не в том, чего хочу я, а что необходимо сегодня.
Для Вашей информации - в Украине законом запрещены сексизм и гендерная дискриминация, в том числе упоминание каких-либо гендерных ролей и стереотипизация. За это есть ответственность. Нет никаких «ролей».
Для вашей информации - в Украине законом запрещено уклонение от мобилизации. И наказание существенно строже. Но вы сбежали и издалека пытаетесь доказать, что вы правы.
Повторю вопрос, на который вы не ответили.вы уже высказались, что в армию не пойдёте ни при каких условиях. Никакой ТЦК вас за границей не достанет. Так в чём проблема? Что вам неймётся? Что вы хотите здесь доказать?
Хотите убедить всех, что защищать Украину не надо? Зачем?
Вам за это платят? Хоть прилично?