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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14520145211452214523>
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Касательно экзистенциальности войны - а xто случилось? Как мы так перешли от стадии "Путин умоляет о переговорах, но мы выбираем кофе на АйПетри" до угрозы "существованию или независимости". Изначально ,несколько лет назад ,так вопрос не стоял,

легко гуглится но на всякий случай
УНИАН
https://www.unian.net › Видео
Sep 10, 2023 — Путин умоляет о переговорах, часть России уйдет Китаю, курс - на победу | Михаил Подоляк. Видео материалы информационного агентства UNIAN.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Я кажу вплив можновладців - 1-3% , вплив людини на своє майбутнє -98-99%

ЯК може бути вплив влади на життя людини менше 50% якщо вона визначає майже всі параметри? От просто приймуть закон, що всі капітали понад мінімум (хай буде 400 тис грн) вилучаються на користь держави і все, половина форуму в рівних умовах.
ИМХО влада визначає мінімум 80% для "активістів", а для переважної більшості людей - 99% їх життя.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Еще и подобострастно спрашивают 'а ви повернетесь в Украъну?"
Да гроша ломаного не стоят люди бегавшие по майданам с лозунгами 'Україна понад усе", 'ні капітуляції",'ні грузинському сценарію", но в момент истины оказавшиеся в странах где законодательно отмечают "День жертв геноцида ОУН-УПА"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:30

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Я кажу вплив можновладців - 1-3% , вплив людини на своє майбутнє -98-99%

ЯК може бути вплив влади на життя людини менше 50% якщо вона визначає майже всі параметри? От просто приймуть закон, що всі капітали понад мінімум (хай буде 400 тис грн) вилучаються на користь держави і все, половина форуму в рівних умовах.
ИМХО влада визначає мінімум 80% для "активістів", а для переважної більшості людей - 99% їх життя.

причому позавчорашній досвід показує що прийняти/підписати достатньо 13 хвилин - невстигнеш навіть через банкінг перекинути активи на тещу))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:31

Свято наближається?©)))

  fox767676 написав:Еще и подобострастно спрашивают 'а ви повернетесь в Украъну?"
Да гроша ломаного не стоят люди бегавшие по майданам с лозунгами 'Україна понад усе", 'ні капітуляції",'ні грузинському сценарію", но в момент истины оказавшиеся в странах где законодательно отмечают "День жертв геноцида ОУН-УПА"

Україна - понад усе!© :D


Що там мітинг?
"Разом нас багато - нас не подолати!"© :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:36

  Hotab написав:
  BeneFuckTor написав:Дорогше нашого, вже рік як не обраного карлика президента, обходиться мабуть тільки путін.
Нагадаю ключові моменти:
- Золоте.
- Шатли в Крим.
- Ракети в асфальті.
- Баканов
- наш європейський вибір гудбай

+малоросія привіт, людей не повернути

Повернення до нормальності (за винятком територій і людей) можливе? Чи Україна в тривалій управлінській спіралі ?
Ви вже не повернетесь в Україну?

а есть хотя бы намёки на попытку выхода из пике? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:37

Вільний народе - вільної країни!©))

  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Я кажу вплив можновладців - 1-3% , вплив людини на своє майбутнє -98-99%

ЯК може бути вплив влади на життя людини менше 50% якщо вона визначає майже всі параметри? От просто приймуть закон, що всі капітали понад мінімум (хай буде 400 тис грн) вилучаються на користь держави і все, половина форуму в рівних умовах.
ИМХО влада визначає мінімум 80% для "активістів", а для переважної більшості людей - 99% їх життя.

причому позавчорашній досвід показує що прийняти/підписати достатньо 13 хвилин - невстигнеш навіть через банкінг перекинути активи на тещу))
...тоді залишиться тільки прийняти закон, як казав Бобюа, щоб на касі в атб, вас ідентифікували через оплату карткою, або просто - камера атб індифіковує і вмикається сирена: "Ахтунг! Ахтунг! Ухилянт! Ухилянт!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:40

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:...........
Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше.

Це не аргумент, тому що аналогічно: тисячолітня роль жінки - народжувати воїнів пачками. Але чомусь притензій до жінок нема: хочеш будь чайлд-фрі, хочеш - тусуйся в ЄС, а мобрезерв на 2050-й наберемо з бродячих котів
Народ, ну имейте же совесть!
Не могу же я каждый раз и каждому по отдельности растолковывать азы.
И очень надоели подтасовки.


Женщин на работу выгнала 2МВ. Иначе, возможно, и сегодня они в массе сохраняли бы роль домохозяек.
+ резкий рост стоимости "выращивания" детей и недостаточная оплата труда мужчин. Женщин заставили работать.
Так что претензии не к женщинам.

даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?

Все дуже просто: зараз в тих же США платять настільки мало відносно цін (особливо на житло), що 1 працюючий чоловік не може прогодувати дружину і 2-3 дітей.
А держава замість того, щоб роздавати соціальні квадратні метри і боротися зі спекулянтами, закриває очі на провал демографії
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:56

  Успіх написав:
  fox767676 написав:Еще и подобострастно спрашивают 'а ви повернетесь в Украъну?"
Да гроша ломаного не стоят люди бегавшие по майданам с лозунгами 'Україна понад усе", 'ні капітуляції",'ні грузинському сценарію", но в момент истины оказавшиеся в странах где законодательно отмечают "День жертв геноцида ОУН-УПА"

Україна - понад усе!© :D


Що там мітинг?
"Разом нас багато - нас не подолати!"© :lol:



понад усе , но кицю треба доглянути
я далеко выд цього бурління, сподіваюсь що Зеленський зразка 2025 таки зробить те, на що не наважився Зеленський-2019, та Порошенко з Януковичем
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