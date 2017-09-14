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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 лип, 2025 10:58
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?
Все дуже просто: зараз в тих же США платять настільки мало відносно цін (особливо на житло), що 1 працюючий чоловік не може прогодувати дружину і 2-3 дітей.
А держава замість того, щоб роздавати соціальні квадратні метри і боротися зі спекулянтами, закриває очі на провал демографії
Так то - сейчас. При том, что "провал" демографии успешно затыкается "холмом" иммиграции.
Но разговор был про 30е-40е-50е года...
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Додано: Чет 24 лип, 2025 10:59
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?
Все дуже просто: зараз в тих же США платять настільки мало відносно цін (особливо на житло), що 1 працюючий чоловік не може прогодувати дружину і 2-3 дітей.
А держава замість того, щоб роздавати соціальні квадратні метри і боротися зі спекулянтами, закриває очі на провал демографії
нема там "провалу демографії"
ще й від мігрантів закриваються: "МАГА не гумова"
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flyman
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:17
flyman написав:
нема там "провалу демографії"
Як і у москалів та в Європі: корінні мешканці "білого мільярду" замінюються мігрантами, які є носіями іншої культури та релігії
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 24 лип, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:17
fox767676 написав: Успіх написав: fox767676 написав:
Еще и подобострастно спрашивают 'а ви повернетесь в Украъну?"
Да гроша ломаного не стоят люди бегавшие по майданам с лозунгами 'Україна понад усе", 'ні капітуляції",'ні грузинському сценарію", но в момент истины оказавшиеся в странах где законодательно отмечают "День жертв геноцида ОУН-УПА"
Україна - понад усе!©
Що там мітинг?
"Разом нас багато - нас не подолати!"©
U
понад усе , но кицю треба доглянути
я далеко выд цього бурління, сподіваюсь що Зеленський зразка 2025 таки зробить те, на що не наважився Зеленський-2019, та Порошенко з Януковичем
шо зробить, перейдемо вZaд на рубли?
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барабашов
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:18
барабашов написав:
шо зробить, перейдемо вZaд на рубли?
долучить активістів до чогось корисного, хоча б до будівництва собачих будок
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fox767676
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:25
fox767676 написав:
Еще и подобострастно спрашивают 'а ви повернетесь в Украъну?"
Да гроша ломаного не стоят люди бегавшие по майданам с лозунгами 'Україна понад усе", 'ні капітуляції",'ні грузинському сценарію", но в момент истины оказавшиеся в странах где законодательно отмечают "День жертв геноцида ОУН-УПА"
А я не москаль
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:28
UA
Лютий немоскаль десь мовчки лютує на краківських фронтах ))
ось нафіг вони потрібні були, гівно нації не здатне захистити свій "базар"
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fox767676
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:29
fox767676 написав:
понад усе , но кицю треба доглянути
Бо дурних - нема!©
Я і так забагато(майже 3роки) віддав свого життя і здоров'я!
Тепер, як то кажуть - "іщітє дураков!"©😁
Що і намагаються робити на бусіках...🤫
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:32
fox767676 написав:UA
Лютий немоскаль десь мовчки лютує на краківських фронтах
))
ось нафіг вони потрібні були, гівно нації не здатне захистити свій "базар"
США
по приколу
шоб поржать
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:37
Успіх написав:
Що і намагаються робити на бусіках...🤫
Що Хуйло приказав те й роблять.
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