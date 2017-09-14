_hunter написав:даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?
Все дуже просто: зараз в тих же США платять настільки мало відносно цін (особливо на житло), що 1 працюючий чоловік не може прогодувати дружину і 2-3 дітей. А держава замість того, щоб роздавати соціальні квадратні метри і боротися зі спекулянтами, закриває очі на провал демографії
Так то - сейчас. При том, что "провал" демографии успешно затыкается "холмом" иммиграции. Но разговор был про 30е-40е-50е года...
_hunter написав:даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?
Все дуже просто: зараз в тих же США платять настільки мало відносно цін (особливо на житло), що 1 працюючий чоловік не може прогодувати дружину і 2-3 дітей. А держава замість того, щоб роздавати соціальні квадратні метри і боротися зі спекулянтами, закриває очі на провал демографії
нема там "провалу демографії" ще й від мігрантів закриваються: "МАГА не гумова"
Лютий немоскаль десь мовчки лютує на краківських фронтах ))
30 червня 2024 «Я в перші дні повномасштабного вторгнення цілих три дні прослужив у Васильківській теробороні, ледь не вбив СБУшника. І досі коли згадую про цей випадок у мене просто тьохкає серце. Мені страшно. Я сцу. Я музикант воєнного оркестру і коли поруч щось зривається, я просто падаю без ніг. Мені страшно і я віддаю грандіозну шану людям, які долають цей страх і йдуть. Я це зробити не можу. Я вклоняюся перед цими людьми. Просто з заздрістю дивлюся на тих, хто вдягнув форму. І вклоняюся їм до земно. Як людина, яка чесна з собою, я скажу, що мені страшно. Я діючий батько трьох неповнолітніх дітей. Я виїхав у березні й ще не встиг оновити свої дані у ТЦК. Це мені тільки належить зробити. Буду чекати, як будуть розвиватися події. Я не біжу у військкомат, але якщо так трапиться, то значить така доля», — прокоментував актор.
так, дисбаланс між бійцями інформаційного фронту та реального, питома вага перших надвисока, і Мухарський мабуть ще не найгірший випадок. Але я поважаю наприклад О.Скрипку. Він хоч теж після 2014 емоційно висловлювался у бік "русні" І підтримав Майдан, але тверезо застеріг щодо гасла "Україна понад усе" А Мухарський не застерігав, але у підсумку саме його власне життя і комфорт виявилися понад усе
▪️«НАБУ было близко к предъявлению обвинений нескольким чрезвычайно влиятельным людям, и властям нужно было срочно защитить себя», — сказал он POLITICO.
▪️Он также подозревает, что Зеленский и Ермак посчитали, что могут ограничить независимость ведомств и избежать последствий.
▪️«Они считают, что ни ЕС, ни США не будут проявлять такой же интерес к деятельности антикоррупционных органов, как раньше, поскольку они всё равно будут вынуждены поддерживать Украину», — сказал Княжицкий.
Це вже не перша стаття за сьогодні в цьому плані, все ще живе надія що західні партнери зможуть з цим щось зробити
В Одессе в результате массированного дронового удара РФ по гражданской инфраструктуре - жилым кварталам, морскому порту и железной дороге - поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пострадали четыре человека. Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
По его словам, Россия нанесла удар по морскому порту, транспортным узлам - поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав. Среди портовиков и железнодорожников обошлось без пострадавших - персонал вовремя эвакуировали благодаря системе мониторинга и оповещения.
"Удар направлен на объекты, обеспечивающие работу транспортной сети. Повреждены зерновые склады, погрузочная техника, административные помещения. Часть оборудования уничтожена. Также разрушена инфраструктура "Укрзализныци" - уничтожен подвижной состав, повреждены пути и системы управления", - подчеркнул чиновник.
ЛАД написав:..... Женщин на работу выгнала 2МВ. Иначе, возможно, и сегодня они в массе сохраняли бы роль домохозяек. + резкий рост стоимости "выращивания" детей и недостаточная оплата труда мужчин. Женщин заставили работать. Так что претензии не к женщинам.
даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?
Ну вы уж совсем уж... Такие вопросы, даже отвечать неудобно. Или вы прикалываетесь? Во время Депрессии не хватало рабочих мест, а по время войны не хватало рабочих рук.
Дюрі-бачі написав:.... А держава замість того, щоб роздавати соціальні квадратні метри і боротися зі спекулянтами, закриває очі на провал демографії
Справедливости ради, в США нет "провала демографії". Они эту проблему легко решают благодаря иммиграции. Население США: 2000 год - 282 162 411; 2010 год - 309 327 143; 2020 год - 331 501 080. Январь 2024 года - приблизительно 341 814 420 человек. При этом у них и естественный прирост пока был неплохой. Ниже 1 млн. упал только, начиная с 2018. Правда, упал сильно, особенно в 2020 - всего 229 918 м в 2021 - 200 061. Причём, за счёт резкого роста смертности. В 2021-22, допустим, ковид. Но он остаётся повышенным и в последующие годы вплоть до 2024, хотя и несколько снизился. Данные отсюда - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90