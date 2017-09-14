

30 червня 2024

«Я в перші дні повномасштабного вторгнення цілих три дні прослужив у Васильківській теробороні, ледь не вбив СБУшника. І досі коли згадую про цей випадок у мене просто тьохкає серце. Мені страшно. Я сцу. Я музикант воєнного оркестру і коли поруч щось зривається, я просто падаю без ніг. Мені страшно і я віддаю грандіозну шану людям, які долають цей страх і йдуть. Я це зробити не можу. Я вклоняюся перед цими людьми. Просто з заздрістю дивлюся на тих, хто вдягнув форму. І вклоняюся їм до земно. Як людина, яка чесна з собою, я скажу, що мені страшно. Я діючий батько трьох неповнолітніх дітей. Я виїхав у березні й ще не встиг оновити свої дані у ТЦК. Це мені тільки належить зробити. Буду чекати, як будуть розвиватися події. Я не біжу у військкомат, але якщо так трапиться, то значить така доля», — прокоментував актор.

