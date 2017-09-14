так, дисбаланс між бійцями інформаційного фронту та реального, питома вага перших надвисока, і Мухарський мабуть ще не найгірший випадок. Але я поважаю наприклад О.Скрипку. Він хоч теж після 2014 емоційно висловлювался у бік "русні" І підтримав Майдан, але тверезо застеріг щодо гасла "Україна понад усе" А Мухарський не застерігав, але у підсумку саме його власне життя і комфорт виявилися понад усе
▪️«НАБУ было близко к предъявлению обвинений нескольким чрезвычайно влиятельным людям, и властям нужно было срочно защитить себя», — сказал он POLITICO.
▪️Он также подозревает, что Зеленский и Ермак посчитали, что могут ограничить независимость ведомств и избежать последствий.
▪️«Они считают, что ни ЕС, ни США не будут проявлять такой же интерес к деятельности антикоррупционных органов, как раньше, поскольку они всё равно будут вынуждены поддерживать Украину», — сказал Княжицкий.
Це вже не перша стаття за сьогодні в цьому плані, все ще живе надія що західні партнери зможуть з цим щось зробити
В Одессе в результате массированного дронового удара РФ по гражданской инфраструктуре - жилым кварталам, морскому порту и железной дороге - поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пострадали четыре человека. Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
По его словам, Россия нанесла удар по морскому порту, транспортным узлам - поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав. Среди портовиков и железнодорожников обошлось без пострадавших - персонал вовремя эвакуировали благодаря системе мониторинга и оповещения.
"Удар направлен на объекты, обеспечивающие работу транспортной сети. Повреждены зерновые склады, погрузочная техника, административные помещения. Часть оборудования уничтожена. Также разрушена инфраструктура "Укрзализныци" - уничтожен подвижной состав, повреждены пути и системы управления", - подчеркнул чиновник.
ЛАД написав:..... Женщин на работу выгнала 2МВ. Иначе, возможно, и сегодня они в массе сохраняли бы роль домохозяек. + резкий рост стоимости "выращивания" детей и недостаточная оплата труда мужчин. Женщин заставили работать. Так что претензии не к женщинам.
даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?
Ну вы уж совсем уж... Такие вопросы, даже отвечать неудобно. Или вы прикалываетесь? Во время Депрессии не хватало рабочих мест, а по время войны не хватало рабочих рук.
Дюрі-бачі написав:.... А держава замість того, щоб роздавати соціальні квадратні метри і боротися зі спекулянтами, закриває очі на провал демографії
Справедливости ради, в США нет "провала демографії". Они эту проблему легко решают благодаря иммиграции. Население США: 2000 год - 282 162 411; 2010 год - 309 327 143; 2020 год - 331 501 080. Январь 2024 года - приблизительно 341 814 420 человек. При этом у них и естественный прирост пока был неплохой. Ниже 1 млн. упал только, начиная с 2018. Правда, упал сильно, особенно в 2020 - всего 229 918 м в 2021 - 200 061. Причём, за счёт резкого роста смертности. В 2021-22, допустим, ковид. Но он остаётся повышенным и в последующие годы вплоть до 2024, хотя и несколько снизился. Данные отсюда - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90
ЛАД написав:..... Женщин на работу выгнала 2МВ. Иначе, возможно, и сегодня они в массе сохраняли бы роль домохозяек. + резкий рост стоимости "выращивания" детей и недостаточная оплата труда мужчин. Женщин заставили работать. Так что претензии не к женщинам.
даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?
Ну вы уж совсем уж... Такие вопросы, даже отвечать неудобно. Или вы прикалываетесь? Во время Депрессии не хватало рабочих мест, а по время войны не хватало рабочих рук.
Как при "не хватало рабочих рук." могла возникнуть ситуация "недостаточная оплата труда мужчин"??? Откуда в Штатах возникло "не хватало рабочих рук." -- примерно в то же самое время?
M-Audio написав:У 73% був реальний вибір - ПАП, який він є, або Голобородько, казковий персонаж (бо як поведе себе Зеленський ніхто не міг знати). І 73% його зробили. Тепер жеж не ПАП, а Успіх волає про те, що Захід хитродупий і користується ситуацією. То кому треба було бути розумнішим?
Успіх - визнає, що серіалом/Голобородьком - всіх 73% тупо наЇпали!!! Тупо/лицемірно/жорстко наЇпали!!!
НаЇпати можна тільки того, хто хоче бути наЇпаним. Український народ(73%) хотів "нового життя"(Зе) і не хотів старого(По). Що хотів те і оддержав - нове життя, нові реалії. Завищені очікування від чогось нового - це біч України.
*Українці не задоволені усіма президентами, без виключення. Напевно це проблема українців, а не їх президентів. *Між-іншим рушійна сила цього процесу(по-моєму) - це жінки. Вчора дивився відео що кількість розлучень майже зрівнялась з кількістю шлюбів. Це унікальний світовий рекорд, ніде в світі такого немає навіть близько. Ініціаторами розлучень очевидно є жінки. "Хочуть чогось нового".
andrijk777 написав:Українці не задоволені усіма президентами, без виключення. Напевно це проблема українців, а не їх президентів.
Це проблема всіх президентів, які йдуть на вибори не маючи коштів для реалізації своїх передвиборчих обіцянок. ИМХО як тільки прийде до влади той, кому Брюсель, Вашингтон чи Пекін гарантує фінансування на 5 років хоча б на рівні як Україна отримує зараз, так одразу буде хороший президент
M-Audio написав:У 73% був реальний вибір - ПАП, який він є, або Голобородько, казковий персонаж (бо як поведе себе Зеленський ніхто не міг знати). І 73% його зробили. Тепер жеж не ПАП, а Успіх волає про те, що Захід хитродупий і користується ситуацією. То кому треба було бути розумнішим?
Успіх - визнає, що серіалом/Голобородьком - всіх 73% тупо наЇпали!!! Тупо/лицемірно/жорстко наЇпали!!!
НаЇпати можна тільки того, хто хоче бути наЇпаним. Український народ(73%) хотів "нового життя"(Зе) і не хотів старого(По). Що хотів те і оддержав - нове життя, нові реалії.
Ще раніше, народу зробили інформаційну ін"єкцію в мозок, шо потрібні нові обличчя, а потім це "нове" обличчя показали і нарід побіг голосувати ...
Я в 2019 писав, не ведіться на це, не голосуйте за Зеленського, за новим обличчям стоять старі сраки регіоналів ... та куди там - "зробимо всіх разом", "саджати будемо" ...
andrijk777 написав:Українці не задоволені усіма президентами, без виключення. Напевно це проблема українців, а не їх президентів.
Це проблема всіх президентів, які йдуть на вибори не маючи коштів для реалізації своїх передвиборчих обіцянок. ИМХО як тільки прийде до влади той, кому Брюсель, Вашингтон чи Пекін гарантує фінансування на 5 років хоча б на рівні як Україна отримує зараз, так одразу буде хороший президент
Не правда. Ющенко отримував багато фінансування, але все-рівно - дуже поганий президент.
▪️«НАБУ было близко к предъявлению обвинений нескольким чрезвычайно влиятельным людям, и властям нужно было срочно защитить себя», — сказал он POLITICO.
▪️Он также подозревает, что Зеленский и Ермак посчитали, что могут ограничить независимость ведомств и избежать последствий.
▪️«Они считают, что ни ЕС, ни США не будут проявлять такой же интерес к деятельности антикоррупционных органов, как раньше, поскольку они всё равно будут вынуждены поддерживать Украину», — сказал Княжицкий.
Це вже не перша стаття за сьогодні в цьому плані, все ще живе надія що західні партнери зможуть з цим щось зробити
почитав місцевий бомонд з обох боків. Поржав. Тепер напишу - Однозначно готувалися антикорупційні звинувачення "чрезвычайно влиятельным людям" - вірогідно замовником ціх звинувачень є людина на ім'я Дональд - мета - зміна найвищого керівництва країни - характер та швидкість дій з нейтралізації антикорупціонерів говорить про надзвичайну скандальність звинувачень. Поздоровляю всіх з наступившею ерою прокурорського безпределу. їм би день простояти та ніч протриматися.