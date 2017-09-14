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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1452114522145231452414525>
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:40

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Українці не задоволені усіма президентами, без виключення. Напевно це проблема українців, а не їх президентів.

Це проблема всіх президентів, які йдуть на вибори не маючи коштів для реалізації своїх передвиборчих обіцянок. ИМХО як тільки прийде до влади той, кому Брюсель, Вашингтон чи Пекін гарантує фінансування на 5 років хоча б на рівні як Україна отримує зараз, так одразу буде хороший президент

Не правда. Ющенко отримував багато фінансування, але все-рівно - дуже поганий президент.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:47

  UA написав:почитав місцевий бомонд з обох боків. Поржав.
Тепер напишу
- Однозначно готувалися антикорупційні звинувачення "чрезвычайно влиятельным людям"
- вірогідно замовником ціх звинувачень є людина на ім'я Дональд
- мета - зміна найвищого керівництва країни
- характер та швидкість дій з нейтралізації антикорупціонерів говорить про надзвичайну скандальність звинувачень.
Поздоровляю всіх з наступившею ерою прокурорського безпределу.
їм би день простояти та ніч протриматися.

По суті згідний.
Але по-факту поржав з ваших зауважень.
Ви дійсно вважаєте що Дональд(і ви) такий наївний що думав що якесь НАБУ(чи інші) зможуть "змінити найвище керівництво України"? :D :D :D Хоча може і так, наївний.
Це 100% нереально - це очевидно для мене.
Тільки майдан або вибори. Ні одне ні інше просто неможливе на сьогодні. ВСЕ! Зе наш вирок і ми випємо це до кінця. Мені цікаво тільки одне - яким буде той кінець.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Не правда. Ющенко отримував багато фінансування, але все-рівно - дуже поганий президент.

ИМХО Ющенко найкращий президент із тих, що були, а 2007-перша половина 2008 р. - найкращі роки в житті українців.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:52

  UA написав:Поздоровляю всіх з наступившею ерою прокурорського безпределу.
їм би день простояти та ніч протриматися.


То дійсно, ментопенси та прокурори - це ж найближчі союзники та партнери

То чого ти переймаєшься з Хорватії ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:54

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Не правда. Ющенко отримував багато фінансування, але все-рівно - дуже поганий президент.

ИМХО Ющенко найкращий президент із тих, що були, а 2007-перша половина 2008 р. - найкращі роки в житті українців.

Моє ИМХО таке саме. Але це всього лиш наше ИМХО.
За Ющенка проголосувало 2% на виборах в 2010 році. - це факт який визначає долю країни, а не наші ИМХО.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:54

  UA написав:- Однозначно готувалися антикорупційні звинувачення "чрезвычайно влиятельным людям"
- вірогідно замовником ціх звинувачень є людина на ім'я Дональд
- мета - зміна найвищого керівництва країни


Довго сміявсь ... )))
Конспіролоія на марші

Нехай, спочатку, людина на ім'я Дональд нагне Путіна на довготривале припинення вогню, тоді можно і про зміну керівництва говорити
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:55

  andrijk777 написав:
  UA написав:почитав місцевий бомонд з обох боків. Поржав.
Тепер напишу
- Однозначно готувалися антикорупційні звинувачення "чрезвычайно влиятельным людям"
- вірогідно замовником ціх звинувачень є людина на ім'я Дональд
- мета - зміна найвищого керівництва країни
- характер та швидкість дій з нейтралізації антикорупціонерів говорить про надзвичайну скандальність звинувачень.
Поздоровляю всіх з наступившею ерою прокурорського безпределу.
їм би день простояти та ніч протриматися.

По суті згідний.
Але по-факту поржав з ваших зауважень.
Ви дійсно вважаєте що Дональд(і ви) такий наївний що думав що якесь НАБУ(чи інші) зможуть "змінити найвище керівництво України"? :D :D :D Хоча може і так, ніївний.
Це 100% нереально - це очевидно для мене.
Тільки майдан або вибори. Ні одне ні інше просто неможливе на сьогодні. ВСЕ! Зе наш вирок і ми випємо це до кінця. Мені цікаво тільки одне - яким буде той кінець.

Комбінація дій.
Антикорупційні звинувачення слід розглядати як створення відповідного настрою в суспільстві.
Свинарчук гейт всі забули?

Зе це покарання за гріхи.
Успіх згоден?
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:За Ющенка проголосувало 2% на виборах в 2010 році. - це факт який визначає долю країни, а не наші ИМХО.

бо в 2008 він не зберіг фінансування України. Якщо б ріст 2007-08 тривав неперервно до 2010 то історія пішла б зовсім іншим шляхом
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:11

  UA написав:Комбінація дій.
Антикорупційні звинувачення слід розглядати як створення відповідного настрою в суспільстві.
Свинарчук гейт всі забули?

Зе це покарання за гріхи.
Успіх згоден?

А настрої суспільства вже нічого не значать! Нуль. Виступаєш відкрито - в окоп.
Свинарчуки - це було не просто так, а під вибори.
Просто через "настрої суспільства" влада не зміниться, Зе сам не піде.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:17

❗️Війна можливо триватиме до 2034 року, – Залужний

За його словами, якщо Україна не вимагатиме припинення вогню, а натомість не змінить стратегію захисту й підходи до мобілізації ресурсів, війна може тривати до 2034 року.

https://www.youtube.com/watch?v=-3qKBJtltfo
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