andrijk777 написав:Українці не задоволені усіма президентами, без виключення. Напевно це проблема українців, а не їх президентів.
Це проблема всіх президентів, які йдуть на вибори не маючи коштів для реалізації своїх передвиборчих обіцянок. ИМХО як тільки прийде до влади той, кому Брюсель, Вашингтон чи Пекін гарантує фінансування на 5 років хоча б на рівні як Україна отримує зараз, так одразу буде хороший президент
Не правда. Ющенко отримував багато фінансування, але все-рівно - дуже поганий президент.
UA написав:почитав місцевий бомонд з обох боків. Поржав. Тепер напишу - Однозначно готувалися антикорупційні звинувачення "чрезвычайно влиятельным людям" - вірогідно замовником ціх звинувачень є людина на ім'я Дональд - мета - зміна найвищого керівництва країни - характер та швидкість дій з нейтралізації антикорупціонерів говорить про надзвичайну скандальність звинувачень. Поздоровляю всіх з наступившею ерою прокурорського безпределу. їм би день простояти та ніч протриматися.
По суті згідний. Але по-факту поржав з ваших зауважень. Ви дійсно вважаєте що Дональд(і ви) такий наївний що думав що якесь НАБУ(чи інші) зможуть "змінити найвище керівництво України"? Хоча може і так, наївний. Це 100% нереально - це очевидно для мене. Тільки майдан або вибори. Ні одне ні інше просто неможливе на сьогодні. ВСЕ! Зе наш вирок і ми випємо це до кінця. Мені цікаво тільки одне - яким буде той кінець.
UA написав:- Однозначно готувалися антикорупційні звинувачення "чрезвычайно влиятельным людям" - вірогідно замовником ціх звинувачень є людина на ім'я Дональд - мета - зміна найвищого керівництва країни
Довго сміявсь ... ))) Конспіролоія на марші
Нехай, спочатку, людина на ім'я Дональд нагне Путіна на довготривале припинення вогню, тоді можно і про зміну керівництва говорити
UA написав:почитав місцевий бомонд з обох боків. Поржав. Тепер напишу - Однозначно готувалися антикорупційні звинувачення "чрезвычайно влиятельным людям" - вірогідно замовником ціх звинувачень є людина на ім'я Дональд - мета - зміна найвищого керівництва країни - характер та швидкість дій з нейтралізації антикорупціонерів говорить про надзвичайну скандальність звинувачень. Поздоровляю всіх з наступившею ерою прокурорського безпределу. їм би день простояти та ніч протриматися.
По суті згідний. Але по-факту поржав з ваших зауважень. Ви дійсно вважаєте що Дональд(і ви) такий наївний що думав що якесь НАБУ(чи інші) зможуть "змінити найвище керівництво України"? Хоча може і так, ніївний. Це 100% нереально - це очевидно для мене. Тільки майдан або вибори. Ні одне ні інше просто неможливе на сьогодні. ВСЕ! Зе наш вирок і ми випємо це до кінця. Мені цікаво тільки одне - яким буде той кінець.
Комбінація дій. Антикорупційні звинувачення слід розглядати як створення відповідного настрою в суспільстві. Свинарчук гейт всі забули?