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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14522145231452414525>
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:ИМХО як тільки прийде до влади той, кому Брюсель, Вашингтон чи Пекін гарантує фінансування на 5 років хоча б на рівні як Україна отримує зараз, так одразу буде хороший президент

А почему же сейчас президент плохой, если все получает?
Даже при таком финансировании без войны (стимул для такого финансирования - отдельный вопрос), всегда найдется оппозиция, которая посчитает, сколько финансирования приходится на душу населения, и все дружно спросят: "А где моя доля?" Президент сразу станет плохим.
Желание шары границ не имеет и ни к чему хорошему не приводит.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:24

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:-----------------------------
ЛАД
.....
Женщин на работу выгнала 2МВ. Иначе, возможно, и сегодня они в массе сохраняли бы роль домохозяек.
+ резкий рост стоимости "выращивания" детей и недостаточная оплата труда мужчин. Женщин заставили работать.
Так что претензии не к женщинам.
------------------------------
даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?
Ну вы уж совсем уж... Такие вопросы, даже отвечать неудобно.
Или вы прикалываетесь?
Во время Депрессии не хватало рабочих мест, а по время войны не хватало рабочих рук.

Как при "не хватало рабочих рук." могла возникнуть ситуация "недостаточная оплата труда мужчин"???
Откуда в Штатах возникло "не хватало рабочих рук." -- примерно в то же самое время?
Вы точно не издеваетесь?
Мне даже отвечать неудобно. Даже не знаю, кто способен на такой вопрос.
Вы никогда не слышали о мобилизации мужчин в США во время 2МВ (у них тогда не было АндреевМ :) )? Вы не слышали о резком росте оборонпрома в США во время 2МВ?
Или вы полагаете, что поставки по ленд-лизу делались как сейчас - "из запасов армии США"?
А "недостаточная оплата труда мужчин" это уже позже.
У вас действительно была высокая зарплата? При таком уровне?
Или как ответил мне один программист после того, как оказалось, что он не знал какую-то элементарную вещь (уж не помню, что конкретно): "Мне за эти знания не платят"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:25

UA

Зе це покарання за гріхи.
Успіх згоден?


Успіх один з тих, хто принісши в подарунок нам Зе, тільки виграв:
став «героєм» , заробив грошей яких ніколи раніше не тримав в руках, здорожчала його нерухомість через біженців. До Львова війна навряд чи докотиться колись, а помічати глобальні втрати , які (може колись) зачеплять і його, він навряд чи здатний.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:26

  pesikot написав:
Я в 2019 писав, не ведіться на це, не голосуйте за Зеленського, за новим обличчям стоять старі сраки регіоналів ...
ти маєш на увазі засновника ПР Шоколадного? Чи власника дтек? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:29

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Українці не задоволені усіма президентами, без виключення. Напевно це проблема українців, а не їх президентів.

Це проблема всіх президентів, які йдуть на вибори не маючи коштів для реалізації своїх передвиборчих обіцянок. ИМХО як тільки прийде до влади той, кому Брюсель, Вашингтон чи Пекін гарантує фінансування на 5 років хоча б на рівні як Україна отримує зараз, так одразу буде хороший президент

К сожалению, проблема не только в коштах.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:43

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Не правда. Ющенко отримував багато фінансування, але все-рівно - дуже поганий президент.

ИМХО Ющенко найкращий президент із тих, що були, а 2007-перша половина 2008 р. - найкращі роки в житті українців.


Заднім розумом - всі такі міцні ...

А в 2010 році казали, що помаранчеві привели страну до кризи і ... обрали Януковича ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:46

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Не правда. Ющенко отримував багато фінансування, але все-рівно - дуже поганий президент.

ИМХО Ющенко найкращий президент із тих, що були, а 2007-перша половина 2008 р. - найкращі роки в житті українців.
Это не заслуга Ющенко.
А "найкращі роки"...
Когда вам дали просто так незаработанные деньги, которые вы можете тратить просто на потребление, вот и "найкращі роки". :mrgreen:
бо в 2008 він не зберіг фінансування України. Якщо б ріст 2007-08 тривав неперервно до 2010 то історія пішла б зовсім іншим шляхом
Сберечь "фінансування України" он не мог в принципе - в 2008 "случился" мировой финансовый кризис.
Беда в том, что деньги, которые вливались в Украину были потрачены практически исключительно на "потреблятство". Под руководством "лучшего банкира" Ющенко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:49

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Я в 2019 писав, не ведіться на це, не голосуйте за Зеленського, за новим обличчям стоять старі сраки регіоналів ...
ти маєш на увазі засновника ПР Шоколадного? Чи власника дтек? :lol:


Шурма, Єрмак, Портнов, Татаров, Комаровський ...

До речі, Шоколодний ніколи не був засновником Партії Регіонів.
Ти почитай уважніше, а то ти тільки кліше пропаганди пишешь

Ще, до речі, ти ж так переймаєшься регіоналами, то до чого цей допис ?

Насолоджуйся зараз младоригами )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:53

  Сибарит написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО як тільки прийде до влади той, кому Брюсель, Вашингтон чи Пекін гарантує фінансування на 5 років хоча б на рівні як Україна отримує зараз, так одразу буде хороший президент

А почему же сейчас президент плохой, если все получает?
Даже при таком финансировании без войны (стимул для такого финансирования - отдельный вопрос), всегда найдется оппозиция, которая посчитает, сколько финансирования приходится на душу населения, и все дружно спросят: "А где моя доля?" Президент сразу станет плохим.
Желание шары границ не имеет и ни к чему хорошему не приводит.

Это верно.
Но, как видите, и сегодня есть люди, которые считают, что Ющ был лучшим президентом.
И если бы не мировой кризис 2008 и дармовое финансирование продолжилось, то, скорее всего, его благополучно избрали бы на второй срок. Итог, правда, был бы ещё хуже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:58

  Hotab написав:UA

Зе це покарання за гріхи.
Успіх згоден?


Успіх один з тих, хто принісши в подарунок нам Зе, тільки виграв:
став «героєм» , заробив грошей яких ніколи раніше не тримав в руках, здорожчала його нерухомість через біженців. До Львова війна навряд чи докотиться колись, а помічати глобальні втрати , які (може колись) зачеплять і його, він навряд чи здатний.

Хотаб теж знайшов тепле місце в ТЦК ловить ухилянтів біля Тиси та має грошенят вже не на одну віллу в Богларії\Хорватії.
yama
 
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