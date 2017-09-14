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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 лип, 2025 16:01
Сибарит написав:
А почему же сейчас президент плохой, если все получает?
Даже при таком финансировании без войны (стимул для такого финансирования - отдельный вопрос), всегда найдется оппозиция, которая посчитает, сколько финансирования приходится на душу населения, и все дружно спросят: "А где моя доля?" Президент сразу станет плохим.
Желание шары границ не имеет и ни к чему хорошему не приводит.
Бо він то фінансування витрачає на війну, а не людям роздає. Щоб бути хорошим, то мав би збільшувати зарплати/пенсії хоча б трохи більше ніж інфляція, а він їх зафіксував. ИМХО Зеленський був хорошим тільки в 2020-21 рр.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 16:01
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Українці не задоволені усіма президентами, без виключення. Напевно це проблема українців, а не їх президентів.
Це проблема всіх президентів, які йдуть на вибори не маючи коштів для реалізації своїх передвиборчих обіцянок. ИМХО як тільки прийде до влади той, кому Брюсель, Вашингтон чи Пекін гарантує фінансування на 5 років хоча б на рівні як Україна отримує зараз, так одразу буде хороший президент
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Додано: Чет 24 лип, 2025 16:08
flyman У результаті домовленостей із МВФ, Світовим банком та МБРР, Аргентина отримала загальний пакет фінансування орієнтовно на $42 млрд, з яких $20 млрд — від МВФ, а інші — з двох інших міжнародних фінансових установ
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Додано: Чет 24 лип, 2025 16:14
yama написав: Hotab написав:UA
Зе це покарання за гріхи.
Успіх згоден?
Успіх один з тих, хто принісши в подарунок нам Зе, тільки виграв:
став «героєм» , заробив грошей яких ніколи раніше не тримав в руках, здорожчала його нерухомість через біженців. До Львова війна навряд чи докотиться колись, а помічати глобальні втрати , які (може колись) зачеплять і його, він навряд чи здатний.
Хотаб теж знайшов тепле місце в ТЦК ловить ухилянтів біля Тиси та має грошенят вже не на одну віллу в Богларії\Хорватії.
Я б не брав хабарі. Нема сил не допомагати людям.
Тобі не допоможу: на смарт кольорастий вже дав орієнтування, пздц Ямі.
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