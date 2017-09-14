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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1452314524145251452614527>
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:А почему же сейчас президент плохой, если все получает?
Даже при таком финансировании без войны (стимул для такого финансирования - отдельный вопрос), всегда найдется оппозиция, которая посчитает, сколько финансирования приходится на душу населения, и все дружно спросят: "А где моя доля?" Президент сразу станет плохим.
Желание шары границ не имеет и ни к чему хорошему не приводит.

Бо він то фінансування витрачає на війну, а не людям роздає. Щоб бути хорошим, то мав би збільшувати зарплати/пенсії хоча б трохи більше ніж інфляція, а він їх зафіксував. ИМХО Зеленський був хорошим тільки в 2020-21 рр.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:01

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Українці не задоволені усіма президентами, без виключення. Напевно це проблема українців, а не їх президентів.

Це проблема всіх президентів, які йдуть на вибори не маючи коштів для реалізації своїх передвиборчих обіцянок. ИМХО як тільки прийде до влади той, кому Брюсель, Вашингтон чи Пекін гарантує фінансування на 5 років хоча б на рівні як Україна отримує зараз, так одразу буде хороший президент


flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:08

flyman У результаті домовленостей із МВФ, Світовим банком та МБРР, Аргентина отримала загальний пакет фінансування орієнтовно на $42 млрд, з яких $20 млрд — від МВФ, а інші — з двох інших міжнародних фінансових установ
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:14

  yama написав:
  Hotab написав:UA

Зе це покарання за гріхи.
Успіх згоден?


Успіх один з тих, хто принісши в подарунок нам Зе, тільки виграв:
став «героєм» , заробив грошей яких ніколи раніше не тримав в руках, здорожчала його нерухомість через біженців. До Львова війна навряд чи докотиться колись, а помічати глобальні втрати , які (може колись) зачеплять і його, він навряд чи здатний.

Хотаб теж знайшов тепле місце в ТЦК ловить ухилянтів біля Тиси та має грошенят вже не на одну віллу в Богларії\Хорватії.

Я б не брав хабарі. Нема сил не допомагати людям.
Тобі не допоможу: на смарт кольорастий вже дав орієнтування, пздц Ямі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:17

  Дюрі-бачі написав:flyman У результаті домовленостей із МВФ, Світовим банком та МБРР, Аргентина отримала загальний пакет фінансування орієнтовно на $42 млрд, з яких $20 млрд — від МВФ, а інші — з двох інших міжнародних фінансових установ

та навіть їжакам зрозуміло, що Мілей ніпричом, просто поряд стояв, головне що бабло дали
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:22

  pesikot написав:
До речі, Шоколодний ніколи не був засновником Партії Регіонів.
Ти почитай уважніше, а то ти тільки кліше пропаганди пишешь

)
я не читачик я письменник :lol: . вже не молодий і поки на память не жалуюсь.
Помню ще Порошенка Ющенка і яника на побігеньках в кучми і медведчука. І шо шоколадний спочатку говорив російською та був дяком в як ти кажеш фсбшній церкві)))
І як створювалась партія регіонів теж помню. Це ти можеш молодому поколінню Успіхів лапшить. Поки вони довєрчіві. А я іще помню як рухівців і соціалістів ушатали... помниш що він з першим презедентом україни кравчуком їв з рук в медведчука в сдпу о? А я помню :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:32

  Hotab написав:на смарт кольорастий вже дав орієнтування, пздц Ямі.
пля я б навіть фото скинув щоб полегшити , але такий у Львові один і взагалі модель не поширена Але є нюанс, але то вже таке, не буду полегшувати роботу. Він ще й на газі без ліцензії чи сертифікату, як він там називається :mrgreen:
==========================================================================
я не люблю такий оффтоп тому тримайте відео по темі !

https://www.youtube.com/watch?v=3H8IvJHNscw
Востаннє редагувалось yama в Чет 24 лип, 2025 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:39

  yama написав:
  Hotab написав:на смарт кольорастий вже дав орієнтування, пздц Ямі.
пля я б навіть фото скинув щоб полегшити , але такий у Львові один і взагалі модель не поширена Але є нюанс, але то вже таке, не буду полегшувати роботу. Він ще й на газі без ліцензії чи сертифікату, як він там називається :mrgreen:

оформлений на двоюрідну сестру?
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:39

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
До речі, Шоколодний ніколи не був засновником Партії Регіонів.
Ти почитай уважніше, а то ти тільки кліше пропаганди пишешь

)
я не читачик я письменник :lol: . вже не молодий і поки на память не жалуюсь.
Помню ще Порошенка Ющенка і яника на побігеньках в кучми і медведчука. І шо шоколадний спочатку говорив російською та був дяком в як ти кажеш фсбшній церкві)))
І як створювалась партія регіонів теж помню. Це ти можеш молодому поколінню Успіхів лапшить. Поки вони довєрчіві. А я іще помню як рухівців і соціалістів ушатали... помниш що він з першим презедентом україни кравчуком їв з рук в медведчука в сдпу о? А я помню :lol:

+++++
Проблема в том, что у людей память короткая.
Да и ещё имеет свойство искажать прошлое в соответствии с сегодняшними взглядами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:52

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Ну вы уж совсем уж... Такие вопросы, даже отвечать неудобно.
Или вы прикалываетесь?
Во время Депрессии не хватало рабочих мест, а по время войны не хватало рабочих рук.

Как при "не хватало рабочих рук." могла возникнуть ситуация "недостаточная оплата труда мужчин"???
Откуда в Штатах возникло "не хватало рабочих рук." -- примерно в то же самое время?

Вы никогда не слышали о мобилизации мужчин в США во время 2МВ (у них тогда не было АндреевМ :) )? Вы не слышали о резком росте оборонпрома в США во время 2МВ?
Или вы полагаете, что поставки по ленд-лизу делались как сейчас - "из запасов армии США"?
А "недостаточная оплата труда мужчин" это уже позже.

вы "слышали" про мобилизацию, но забыли поинтересоваться объемом? 🤔 - 16 лямов за все время - точно существенно?
При этом вы так и не смогли объяснить как "резком росте оборонпрома" вызвало падение стоимости...

>>> А "недостаточная оплата труда мужчин" это уже позже.
т.е. никто женщин "на рынок" не выпирал? - таки сами пошли? - и назад особо не вернулись.
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