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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14524145251452614527>
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:flyman У результаті домовленостей із МВФ, Світовим банком та МБРР, Аргентина отримала загальний пакет фінансування орієнтовно на $42 млрд, з яких $20 млрд — від МВФ, а інші — з двох інших міжнародних фінансових установ

та навіть їжакам зрозуміло, що Мілей ніпричом, просто поряд стояв, головне що бабло дали
Він заради цього кредиту гіюр зробив
А далі шо ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:59

Україна має другого ворога: напівавтократичне керівництво країни — Politico
Офіс президента захоплює все більше влади, послаблюючи інші інституції, зокрема парламент. Також там залякують критиків, намагаючись змусити їх замовкнути за допомогою крикливих кампаній або називаючи їх російськими маріонетками.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-maj ... itico.html

"Інший лідер України": Єрмак затьмарює Зеленського і концентрує владу — FT
https://zn.ua/ukr/POLITICS/inshij-lider ... atiji.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:11

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:-----------------------------
ЛАД
Ну вы уж совсем уж... Такие вопросы, даже отвечать неудобно.
Или вы прикалываетесь?
Во время Депрессии не хватало рабочих мест, а по время войны не хватало рабочих рук.
------------------------------
Как при "не хватало рабочих рук." могла возникнуть ситуация "недостаточная оплата труда мужчин"???
Откуда в Штатах возникло "не хватало рабочих рук." -- примерно в то же самое время?

Вы никогда не слышали о мобилизации мужчин в США во время 2МВ (у них тогда не было АндреевМ :) )? Вы не слышали о резком росте оборонпрома в США во время 2МВ?
Или вы полагаете, что поставки по ленд-лизу делались как сейчас - "из запасов армии США"?
А "недостаточная оплата труда мужчин" это уже позже.

вы "слышали" про мобилизацию, но забыли поинтересоваться объемом? 🤔 - 16 лямов за все время - точно существенно?

При населении США в 1941 - 133 058 000.
Если из них половина мужчин - то их 66 млн. Если исключить детей и стариков, то пусть даже остаётся 40 млн. На этом фоне 16 млн, по-моему, очень существенно.
Вы считаете иначе?

При этом вы так и не смогли объяснить как "резком росте оборонпрома" вызвало падение стоимости...
Стоимости чего?
Если вы о цене своих слов, то тут вопросов нет.

>>> А "недостаточная оплата труда мужчин" это уже позже.
т.е. никто женщин "на рынок" не выпирал? - таки сами пошли? - и назад особо не вернулись.
За уши их, конечно, не тащили. И батогами не гнали. Капитализм нашёл более цивилизованные методы.
Сразу после войны многие вернулись. И был бэби-бум.
Но позже вернулись на работу.
Логика у вас хромает на обе ноги. Лучше не пытайтесь.

Так всё-таки. Вы больше просто тролль? Или просто знаний мало?
Или тролль, у которого мало знаний?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 24 лип, 2025 17:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Також там залякують критиків, намагаючись змусити їх замовкнути за допомогою крикливих кампаній або називаючи їх російськими маріонетками.

десь я таке спостерігав, ще в далекому 2022, в епоху "розгрому рф через 2-3 тижні"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:14

  fox767676 написав:
flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:flyman У результаті домовленостей із МВФ, Світовим банком та МБРР, Аргентина отримала загальний пакет фінансування орієнтовно на $42 млрд, з яких $20 млрд — від МВФ, а інші — з двох інших міжнародних фінансових установ

та навіть їжакам зрозуміло, що Мілей ніпричом, просто поряд стояв, головне що бабло дали
Він заради цього кредиту гіюр зробив
А далі шо ?

хотаб заради цмудження із бюджетної сіськи младовоєнпенсії і не таке зробив в тудам-сюдам

а далі відео до кінця прослухати би
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:26

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
До речі, Шоколодний ніколи не був засновником Партії Регіонів.
Ти почитай уважніше, а то ти тільки кліше пропаганди пишешь

)
я не читачик я письменник :lol: . вже не молодий і поки на память не жалуюсь.
Помню ще Порошенка Ющенка і яника на побігеньках в кучми і медведчука. І шо шоколадний спочатку говорив російською та був дяком в як ти кажеш фсбшній церкві)))
І як створювалась партія регіонів теж помню. Це ти можеш молодому поколінню Успіхів лапшить. Поки вони довєрчіві. А я іще помню як рухівців і соціалістів ушатали... помниш що він з першим презедентом україни кравчуком їв з рук в медведчука в сдпу о? А я помню :lol:

Старый, шо ты помнишь ? )

Пишу, брехати - то гріх, не читаешь )

Ще раз, Порошенко не був засновником Партії регіонів

Оце "їв з рук в медведчука в сдпу о", коли ?
Діду, таблетки прийми свої )

Бо ти за регіоналів так переймаєшься, а наче проти них.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:29

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
До речі, Шоколодний ніколи не був засновником Партії Регіонів.
Ти почитай уважніше, а то ти тільки кліше пропаганди пишешь

)
я не читачик я письменник :lol: . вже не молодий і поки на память не жалуюсь.
Помню ще Порошенка Ющенка і яника на побігеньках в кучми і медведчука. І шо шоколадний спочатку говорив російською та був дяком в як ти кажеш фсбшній церкві)))
І як створювалась партія регіонів теж помню. Це ти можеш молодому поколінню Успіхів лапшить. Поки вони довєрчіві. А я іще помню як рухівців і соціалістів ушатали... помниш що він з першим презедентом україни кравчуком їв з рук в медведчука в сдпу о? А я помню :lol:

+++++
Проблема в том, что у людей память короткая.
Да и ещё имеет свойство искажать прошлое в соответствии с сегодняшними взглядами.


У тебя - да, у меня - нет
Я не живу лозунгами, я живу фактами

Вот ты, искажаешь прошлое, в соответствии с сьогоденням
Ты так привык, парторг )

Сколько раз менялась генеральная линия КПСС ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:31

  Letusrock написав:
  jump написав:Також там залякують критиків, намагаючись змусити їх замовкнути за допомогою крикливих кампаній або називаючи їх російськими маріонетками.

десь я таке спостерігав, ще в далекому 2022, в епоху "розгрому рф через 2-3 тижні"


Факти в студію, про "розгром рф через 2-3 тижні" ?

І не від Люсі, яку ти сам хавав повною ложкою

PS. Ти і досі російська маріонетка, яка хоче капітуляції України.
Про що ти, багато разів писав )
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По суті згідний.
Але по-факту поржав з ваших зауважень.
Ви дійсно вважаєте що Дональд(і ви) такий наївний що думав що якесь НАБУ(чи інші) зможуть "змінити найвище керівництво України"? Хоча може і так, наївний.
Це 100% нереально - це очевидно для мене.

Цікаво. Хтось ще в січні стверджував, що Донні прийде і все швидко порішає...
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Цікави досліди" (с)

тут почали писати, як Зеленський їх налюбив

Я написав - що ще тоді попереджав щодо Зеленського

Що тут почалось ... а хіба Порошенко був краще ?

Ви визначитесь, вас налюбили чи ви самі все це зробили ?

Виходить - вас налюбили і ви так відчайдушно захищаєте той факт, що вас налюбили )
pesikot
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