Banderlog написав: цуцик любить брехати ) і думає що в людей вже память одбило) і головне ж не вибачиться . З нього все як з гуся вода, або як кажут поляки- на курву плюй а вона каже шо дощ іде В народі ще є люди які помнять всі ходи тих катал)
Ти так і не навів докази, що Порошенко був засновником партії регіонів
А казати за весь нарід - це ознака, або москаля, або психічно хворої людини
PS. Москалям Порошенко і досі, як ладан до чорта )
«Коли я перебував в полоні, під час допиту в слідчому ізоляторі №1 у Курську мене почали розпитувати про Троїцьку церкву в Чернігові. Один із фсбшників, який, до речі, в 2016 році, коли був військовим, приїжджав до Чернігова, попри вже наявну заборону, зателефонував настоятелю цієї церкви чи комусь дотичному до неї. Мене почали розпитувати, чи є я парафіянином цієї церкви. Вони серед нас шукали тих, хто проти московського патріархату. Я пояснював, що я не парафіянин, на той час я вже не дуже вірив у Бога, проте до 2014 року я ходив святити паску до Троїцького собору, тоді ще мало хто знався на церковних питаннях. Але з 2014 року я перестав ходити до церкви. Той чоловік, якому телефонували фсбшники, добре орієнтувався в будівлі Троїцького собору. Він мене розпитував, де я стояв, коли приходив до цього собору святити паску, розпитував, чому я нечасто туди ходжу, наголошуючи на тому, що в цьому винна пропаганда. Проте найбільше мене вразило те, що йому не було цікаво зі мною спілкуватися, знаючи, що я людина з його міста, маючи двох дітей, перебуваю в полоні, він мене навіть не намагався якось захистити, а хотів скоріше завершити розмову», – пояснив у коментарі «ЧЕЛАЙН» Олексій Ануля.
У ніч проти 24 липня Росія атакувала Одесу понад 30 дронами, внаслідок чого постраждав історичний центр – зокрема, ринок "Привоз", Приморський бульвар, готелі та житлові будинки. LIGA.net побувала на місцях російської атаки, яка сталася після третього етапу переговорів у Стамбулі.
Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що Приморський бульвар – це візитівка міста, яка входить до переліку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дрон вдарив прямо посеред бульвару, в історичних будівлях вибиті вікна, пошкоджені фасади, побиті ліхтарі та лави.
Banderlog написав: цуцик любить брехати ) і думає що в людей вже память одбило) і головне ж не вибачиться . З нього все як з гуся вода, або як кажут поляки- на курву плюй а вона каже шо дощ іде В народі ще є люди які помнять всі ходи тих катал)
Ти так і не навів докази, що Порошенко був засновником партії регіонів
А казати за весь нарід - це ознака, або москаля, або психічно хворої людини
PS. Москалям Порошенко і досі, як ладан до чорта )
то порошенко не був в нашій церкві?) Яких тобі доказів цуценя треба? Партквиток шоколадного сфоткати? Так він їх переміняв штук 7 як і казочок які розказував. Чи мож тобі знайти виступ порошенка проти агресії нато? ) я не проти порошенка як і не проти решти старих регіоналів чи решти команди кучми чи сдпуо)))))