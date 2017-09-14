«Коли я перебував в полоні, під час допиту в слідчому ізоляторі №1 у Курську мене почали розпитувати про Троїцьку церкву в Чернігові. Один із фсбшників, який, до речі, в 2016 році, коли був військовим, приїжджав до Чернігова, попри вже наявну заборону, зателефонував настоятелю цієї церкви чи комусь дотичному до неї. Мене почали розпитувати, чи є я парафіянином цієї церкви. Вони серед нас шукали тих, хто проти московського патріархату. Я пояснював, що я не парафіянин, на той час я вже не дуже вірив у Бога, проте до 2014 року я ходив святити паску до Троїцького собору, тоді ще мало хто знався на церковних питаннях. Але з 2014 року я перестав ходити до церкви. Той чоловік, якому телефонували фсбшники, добре орієнтувався в будівлі Троїцького собору. Він мене розпитував, де я стояв, коли приходив до цього собору святити паску, розпитував, чому я нечасто туди ходжу, наголошуючи на тому, що в цьому винна пропаганда. Проте найбільше мене вразило те, що йому не було цікаво зі мною спілкуватися, знаючи, що я людина з його міста, маючи двох дітей, перебуваю в полоні, він мене навіть не намагався якось захистити, а хотів скоріше завершити розмову», – пояснив у коментарі «ЧЕЛАЙН» Олексій Ануля.