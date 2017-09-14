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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14527145281452914530
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:55

  Успіх написав:Ще додам...

От в новинах кажуть, що в мітингу прийняло участь щось 17 міст...
А в Києві зібралось аж 9тис. людей!
Що, плять?
Від 9тис. Зе обісрався???!

Та нас ФОПів на мітингу було в рази більше!!!
А одного разу, то нас в Києві зібралось щось під 100тис!!!
І що?

Щось там той закон(проти якого ми були) помурижили/відклали...
Але потім все одно вони зробили по своєму!

А тут якихось 9тис. і все - влада наклала повні штанці🤦🏻

Якби не залежність від західного фінансування Зе б танкові війська з фронту зняв для придушення.
Як зеленіст уникдіма вимагає.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 23:15

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Banderlog
Сибарит

Тобто, ви обоє(військові!!!) - навіть не сперечаєтесь з тим, що і оцей мітинг - організований/спланований? ;)

Тобто, такого взагалі/в природі не існує, щоб народ "просто вийшов на мітинг"?
(як от буває закордоном, коли десь зарплату затримали, чи якийсь схожий ПУСТЯК!) :mrgreen:

Моим нынешним статусом военного, в данном случае, можно пренебречь. Мне пришлось стать военным в том возрасте, когда мировоззрение успело не только сформироваться, но и изрядно закостенеть.
Я действительно не верю, что серьезные выступления, по крайней мере в достаточно цивилизованных формах, возможны без серьезной организации. Толпе нужен лидер и контроль.
Да даже и маргиналам, которые пойдут бить витрины и жечь машины, нужен кто-то, кто кинет клич.
Я не знаю, о каких заграницах Вы говорите. Они достаточно разные, но законы поведения толпы достаточно схожи. Если речь о протестах по поводу трудовых споров, стоит помнить о существовании профсоюзов и о их лидерах.

++++
Успіх, вы до сих пор верите, что Майдан начался из-за того, что "детей побили!"?
И, действительно, ваше "військові!!!" тут совершенно не при чём.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 23:24

  UA написав:
  Hotab написав:
  UA написав:........
Ти не українець

Я «хитрий українець».
Yama казав, що якщо з хабаря віддати десятину на донати, то совість відмивається. Так і роблю в себе в тцк

Я за легалізацію корупції в Україні
Дітям в школі повинні викладати як давати хабарі.

Скоріше, як брати.
Щоб не зловили. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 23:31

))

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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Можливість збагачуватися пересічному янкі надають саме можновладці-управлінці-регулятори...
Записуємо
Ларьочнику ліцензію на збагачення можновладці виділили - тому він багатий
Воєнпенсу ліцензії не виділили -тому він бідний..
Звідси питання
А чому нАпОлЄйОна обнесли?
Відповідь на поверхні - бо він як совок якого закрили в окремій кімнаті і дали два стальниш шаріка побавитись , а він один загубив, другий -зломав.
От і вирішили таким безруким примітивам - ліцензій не видавати

Хто там ще в черзі за ліцензіями на багатство від влади?
budivelnik
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  #<1 ... 14527145281452914530
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