|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 24 лип, 2025 23:24
UA написав: Hotab написав: UA написав:
........
Ти не українець
Я «хитрий українець».
Yama казав, що якщо з хабаря віддати десятину на донати, то совість відмивається. Так і роблю в себе в тцк
Я за легалізацію корупції в Україні
Дітям в школі повинні викладати як давати хабарі.
Скоріше, як брати.
Щоб не зловили.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35422
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 24 лип, 2025 23:31
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8394
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 24 лип, 2025 23:33
detroytred написав:
Можливість збагачуватися пересічному янкі надають саме можновладці-управлінці-регулятори...
Записуємо
Ларьочнику ліцензію на збагачення можновладці виділили - тому він багатий
Воєнпенсу ліцензії не виділили -тому він бідний..
Звідси питання
А чому нАпОлЄйОна обнесли?
Відповідь на поверхні - бо він як совок якого закрили в окремій кімнаті і дали два стальниш шаріка побавитись , а він один загубив, другий -зломав.
От і вирішили таким безруким примітивам - ліцензій не видавати
Хто там ще в черзі за ліцензіями на багатство від влади?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26666
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 24 лип, 2025 23:58
Успіх написав:
Ще додам...
От в новинах кажуть, що в мітингу прийняло участь щось 17 міст...
А в Києві зібралось аж 9тис. людей!
Що, плять?
отож бо й воно) вбісравси він не спроста, а тому що треба було вбісратись
для діла, треба)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3225
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 25 лип, 2025 00:05
Banderlog написав:
Успіх написав:
Ще додам...
От в новинах кажуть, що в мітингу прийняло участь щось 17 міст...
А в Києві зібралось аж 9тис. людей!
Що, плять?
отож бо й воно) вбісравси він не спроста, а тому що треба було вбісратись
для діла, треба)
Для миру у всьому світі сподіваюсь ?
Як рік тому метушню серед демократів затіяли щоб Трампу фору дати.
Афонські благодатні старці з тибетськими домовились)
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 25 лип, 2025 00:06, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3828
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15772
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 2434 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|108188
|
|
|1493
|288837
|
|
|6076
|951365
|
|