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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14527145281452914530
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 23:24

  UA написав:
  Hotab написав:
  UA написав:........
Ти не українець

Я «хитрий українець».
Yama казав, що якщо з хабаря віддати десятину на донати, то совість відмивається. Так і роблю в себе в тцк

Я за легалізацію корупції в Україні
Дітям в школі повинні викладати як давати хабарі.

Скоріше, як брати.
Щоб не зловили. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 23:31

))

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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Можливість збагачуватися пересічному янкі надають саме можновладці-управлінці-регулятори...
Записуємо
Ларьочнику ліцензію на збагачення можновладці виділили - тому він багатий
Воєнпенсу ліцензії не виділили -тому він бідний..
Звідси питання
А чому нАпОлЄйОна обнесли?
Відповідь на поверхні - бо він як совок якого закрили в окремій кімнаті і дали два стальниш шаріка побавитись , а він один загубив, другий -зломав.
От і вирішили таким безруким примітивам - ліцензій не видавати

Хто там ще в черзі за ліцензіями на багатство від влади?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 23:58

  Успіх написав:Ще додам...

От в новинах кажуть, що в мітингу прийняло участь щось 17 міст...
А в Києві зібралось аж 9тис. людей!
Що, плять?

отож бо й воно) вбісравси він не спроста, а тому що треба було вбісратись
для діла, треба)
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 00:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Успіх написав:Ще додам...

От в новинах кажуть, що в мітингу прийняло участь щось 17 міст...
А в Києві зібралось аж 9тис. людей!
Що, плять?

отож бо й воно) вбісравси він не спроста, а тому що треба було вбісратись
для діла, треба)
Для миру у всьому світі сподіваюсь ?
Як рік тому метушню серед демократів затіяли щоб Трампу фору дати.
Афонські благодатні старці з тибетськими домовились)
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 25 лип, 2025 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 00:05

  Успіх написав:



Долярек, а як ти її випадково знайшов? 😅



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  #<1 ... 14527145281452914530
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