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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14528145291453014531
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:28

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:ле потім все одно вони зробили по своєму!

Бо тоді вже на мітинги не виходили.
Мирний протест - це як спорт. Ним треба займатись постійно, не достатньо раз добре потренуватись.
на мітинги виходили, но їх влада розігнала.
Ці мирні протести можливі лише за бездіяльності влади.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:все одно вони зробили по своєму


Не зробили, бо фопи є до сих пір, трішки змінили, так.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:45

  Успіх написав:Ще додам...

От в новинах кажуть, що в мітингу прийняло участь щось 17 міст...
А в Києві зібралось аж 9тис. людей!
Що, плять?
Від 9тис. Зе обісрався???!

Та нас ФОПів на мітингу було в рази більше!!!
А одного разу, то нас в Києві зібралось щось під 100тис!!!
І що?

Щось там той закон(проти якого ми були) помурижили/відклали...
Але потім все одно вони зробили по своєму!

А тут якихось 9тис. і все - влада наклала повні штанці🤦🏻


Schmit
 
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