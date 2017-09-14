RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14528145291453014531
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:28

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:ле потім все одно вони зробили по своєму!

Бо тоді вже на мітинги не виходили.
Мирний протест - це як спорт. Ним треба займатись постійно, не достатньо раз добре потренуватись.
на мітинги виходили, но їх влада розігнала.
Ці мирні протести можливі лише за бездіяльності влади.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3226
З нами з: 24.06.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:все одно вони зробили по своєму


Не зробили, бо фопи є до сих пір, трішки змінили, так.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 365
З нами з: 21.11.19
Подякував: 260 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:45

  Успіх написав:Ще додам...

От в новинах кажуть, що в мітингу прийняло участь щось 17 міст...
А в Києві зібралось аж 9тис. людей!
Що, плять?
Від 9тис. Зе обісрався???!

Та нас ФОПів на мітингу було в рази більше!!!
А одного разу, то нас в Києві зібралось щось під 100тис!!!
І що?

Щось там той закон(проти якого ми були) помурижили/відклали...
Але потім все одно вони зробили по своєму!

А тут якихось 9тис. і все - влада наклала повні штанці🤦🏻


Schmit
 
Повідомлень: 5109
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 09:21

ЄС вперше призупинив виплати для України через уповільнення темпів реформ — Politico 8)

Мова йде про заплановані виплати від Ukraine Facility, механізму фінансування держбюджету України від ЄС на €50 млрд у формі пільгових кредитів та грантових коштів
https://varta1.com.ua/news/yes-vpershe- ... 97835.html

Народні депутати почали визнавати помилку в голосуванні за закон про НАБУ :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/25/7523320/

зграя недоумків на чолі із хряком :lol:

Зеленський на тлі 3-го дня протестів: "Важливо, що українці так достойно реагують на всі події" :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/24/7523306/

клован намагається як завжди обманути і підіпхнути лівий закон :shock:

Загальний висновок Лабораторії законодавчих ініціатив

Проєкт Закону, запропонований Президентом України, є компромісом у питанні збереження процесуальної незалежності САП, а також усіх прокурорів (за винятком окремих негативних інструментів). Ним скасовуються всі обмеження процесуальної незалежності САП, внесені Законом № 4555-ІХ. Проте він посягає на інституційну незалежність (самостійність) НАБУ та САП шляхом впровадження постійних перевірок на поліграфі з боку СБУ або за методологією СБУ. Загалом ці перевірки стосуються всіх органів правопорядку та прокуратури.

Підстави для проведення невідкладних обшуків (без ухвали слідчого судді) повертаються в первинну редакцію норми КПК України.

При цьому негативні положення щодо кадрових питань в прокуратурі не скасовуються. Так, до прокуратури можна буде і надалі добирати людей поза конкурсом (всупереч стандартам ЄС), а також звільняти їх у разі ліквідації, реорганізації органу прокуратури (всупереч Рішенню КСУ №-р11(ІІ)/2024).
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/07/24/7523266/
jump
 
Повідомлень: 4855
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 09:47

  Schmit написав:
  Успіх написав:Ще додам...

От в новинах кажуть, що в мітингу прийняло участь щось 17 міст...
А в Києві зібралось аж 9тис. людей!
Що, плять?
Від 9тис. Зе обісрався???!

Та нас ФОПів на мітингу було в рази більше!!!
А одного разу, то нас в Києві зібралось щось під 100тис!!!
І що?

Щось там той закон(проти якого ми були) помурижили/відклали...
Але потім все одно вони зробили по своєму!

А тут якихось 9тис. і все - влада наклала повні штанці🤦🏻



І після цього хтось може ще вірити, що наші можновладці дійсно бажають інтеграції в Європу??
Отже при інтеграції контроль та вплив з боку європейських структур буде на порядки порядків більшим.
А наших можновладців навіть контроль-вплив з боку лише набу-сап і то не влаштовує.

Європейці-американці теж хорошІ...
Заворушились лише тоді, коли влада посягнула на набу-сап.
А все інше їм пох.
_______________________
Занятно: автор ролику практично прямим текстом вказав - оті протести (які до того ж контролюються ЮСАЙДом, глобалістичними структурами демократів) є лише фоном, а рішення-вплив дають "власники" "Економіст".

Іпсятіна((((( чистої води.
Матриця дала збій..
detroytred
 
Повідомлень: 24876
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:09

У Львові трьом чоловікам з Рівного повідомили про підозру. Зловмисники за гроші допомагали військовим уникати служби під час війни. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією прокуратури, чоловіки за гроші допомагали військовим самовільно залишати місця служби в різних регіонах України. Після втечі вони підбирали військовослужбовців на своїх автомобілях за вказаною геолокацією та доставляли їх додому для подальшого переховування.

Крім того, зловмисники організовували фіктивне лікування для "клієнтів" у медичних закладах. Це давало змогу отримувати медичні документи про наявність нібито захворювань, що дозволяло уникнути військової служби. Вартість таких "послуг" становила від 7 тисяч доларів за одну особу.

«Задокументовано понад 40 епізодів протиправної діяльності, до якої було задіяно лікарів та осіб начальницького складу військових частин,» — зазначили у прокуратурі.
https://varta1.com.ua/news/troye-meshka ... 97012.html
__________________________________
А за 3,5 тис.долл:
*Як повідомляє НАБУ, схема полягала у масовому штампуванні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною. За 3500 доларів США без участі сторін одним судовим засіданням ухвалювали рішення, яке давало право виїзду за кордон. Загалом слідством встановлено 1040 таких рішень.

Для конспірації зловмисники створили «бек-офіс» суду в адвокатському бюро та навіть рекламували свої «послуги» у соцмережах.*
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-v ... 97734.html
______________________________
Інсайд від експерта (а він в курсі закулісся((:
*Как узнать кто организатор?
Очень просто...
а) Маты есть? да\нет
б) "Чорт" кричат?
Если два ответа ДА... то... А....А... А... кто же организатор? )))
И кто с кем встречался в Италии... ;)
А файеры были?* (С)

Ребус, однако!
Бо в Італії був сам Аваков:
https://glavcom.ua/country/society/avak ... e_vignette

А про чорта гукали ще по Стерненку і раніше:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Аваков_—_чорт
detroytred
 
Повідомлень: 24876
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:35

  detroytred написав:А за 3,5 тис.долл:
*Як повідомляє НАБУ, схема полягала у масовому штампуванні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною. За 3500 доларів США без участі сторін одним судовим засіданням ухвалювали рішення, яке давало право виїзду за кордон. Загалом слідством встановлено 1040 таких рішень.

Для конспірації зловмисники створили «бек-офіс» суду в адвокатському бюро та навіть рекламували свої «послуги» у соцмережах.*

Є позиція Верховного Суду, який вказав, що якщо особи звертаються з такими позовами, і один з батьків висловлює позицію, у виді відмови, від обовʼязків та прав на дитину, то такий спір має бути однозначно вирішений без зʼясування підстав такої відмови, на користь позивача.
Це що каже, що не тільки місцеві суди та апеляції в цій схемі, а і верхівка судової влади.
Так що я думаю, 3500 це такі дрібниці порівняно з реально сплаченими коштами за вирішення таких питань.
Покарати когось буде дуже важко/не можливо: що суду робити, є позов, є заява про без участі, є позиція ВС, з першого засідання розглянули.
А юристи правомірно брали суму гонорару за підготовку документів
whois2010
 
Повідомлень: 889
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 14528145291453014531
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: whois2010 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 108896
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 289557
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 952360
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
FinRetail 2025 (2)
25.07.2025 10:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.