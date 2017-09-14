на мітинги виходили, но їх влада розігнала.
Ці мирні протести можливі лише за бездіяльності влади.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:28
на мітинги виходили, но їх влада розігнала.
Ці мирні протести можливі лише за бездіяльності влади.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:45
Додано: П'ят 25 лип, 2025 09:21
ЄС вперше призупинив виплати для України через уповільнення темпів реформ — Politico
Мова йде про заплановані виплати від Ukraine Facility, механізму фінансування держбюджету України від ЄС на €50 млрд у формі пільгових кредитів та грантових коштів
Народні депутати почали визнавати помилку в голосуванні за закон про НАБУ
зграя недоумків на чолі із хряком
Зеленський на тлі 3-го дня протестів: "Важливо, що українці так достойно реагують на всі події"
клован намагається як завжди обманути і підіпхнути лівий закон
Загальний висновок Лабораторії законодавчих ініціатив
Проєкт Закону, запропонований Президентом України, є компромісом у питанні збереження процесуальної незалежності САП, а також усіх прокурорів (за винятком окремих негативних інструментів). Ним скасовуються всі обмеження процесуальної незалежності САП, внесені Законом № 4555-ІХ. Проте він посягає на інституційну незалежність (самостійність) НАБУ та САП шляхом впровадження постійних перевірок на поліграфі з боку СБУ або за методологією СБУ. Загалом ці перевірки стосуються всіх органів правопорядку та прокуратури.
Підстави для проведення невідкладних обшуків (без ухвали слідчого судді) повертаються в первинну редакцію норми КПК України.
При цьому негативні положення щодо кадрових питань в прокуратурі не скасовуються. Так, до прокуратури можна буде і надалі добирати людей поза конкурсом (всупереч стандартам ЄС), а також звільняти їх у разі ліквідації, реорганізації органу прокуратури (всупереч Рішенню КСУ №-р11(ІІ)/2024).
Додано: П'ят 25 лип, 2025 09:47
І після цього хтось може ще вірити, що наші можновладці дійсно бажають інтеграції в Європу??
Отже при інтеграції контроль та вплив з боку європейських структур буде на порядки порядків більшим.
А наших можновладців навіть контроль-вплив з боку лише набу-сап і то не влаштовує.
Європейці-американці теж хорошІ...
Заворушились лише тоді, коли влада посягнула на набу-сап.
А все інше їм пох.
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Занятно: автор ролику практично прямим текстом вказав - оті протести (які до того ж контролюються ЮСАЙДом, глобалістичними структурами демократів) є лише фоном, а рішення-вплив дають "власники" "Економіст".
Іпсятіна((((( чистої води.
Матриця дала збій..
Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:09
У Львові трьом чоловікам з Рівного повідомили про підозру. Зловмисники за гроші допомагали військовим уникати служби під час війни. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.
Згідно з інформацією прокуратури, чоловіки за гроші допомагали військовим самовільно залишати місця служби в різних регіонах України. Після втечі вони підбирали військовослужбовців на своїх автомобілях за вказаною геолокацією та доставляли їх додому для подальшого переховування.
Крім того, зловмисники організовували фіктивне лікування для "клієнтів" у медичних закладах. Це давало змогу отримувати медичні документи про наявність нібито захворювань, що дозволяло уникнути військової служби. Вартість таких "послуг" становила від 7 тисяч доларів за одну особу.
«Задокументовано понад 40 епізодів протиправної діяльності, до якої було задіяно лікарів та осіб начальницького складу військових частин,» — зазначили у прокуратурі.
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А за 3,5 тис.долл:
*Як повідомляє НАБУ, схема полягала у масовому штампуванні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною. За 3500 доларів США без участі сторін одним судовим засіданням ухвалювали рішення, яке давало право виїзду за кордон. Загалом слідством встановлено 1040 таких рішень.
Для конспірації зловмисники створили «бек-офіс» суду в адвокатському бюро та навіть рекламували свої «послуги» у соцмережах.*
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Інсайд від експерта (а він в курсі закулісся((:
*Как узнать кто организатор?
Очень просто...
а) Маты есть? да\нет
б) "Чорт" кричат?
Если два ответа ДА... то... А....А... А... кто же организатор? )))
И кто с кем встречался в Италии...
А файеры были?* (С)
Ребус, однако!
Бо в Італії був сам Аваков і зустрічався з Наємом:
А про чорта гукали ще по Стерненку і раніше:
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 25 лип, 2025 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:35
Є позиція Верховного Суду, який вказав, що якщо особи звертаються з такими позовами і один з батьків висловлює позицію у виді відмови, від обовʼязків та прав на дитину, то такий спір має бути однозначно вирішений без зʼясування підстав такої відмови, на користь позивача.
Це що каже, що не тільки місцеві суди та апеляції в цій схемі, а і верхівка судової влади.
Так що я думаю, 3500 це такі дрібниці порівняно з реально сплаченими коштами за вирішення таких питань.
Покарати когось буде дуже важко/не можливо: що суду робити, є позов, є заява про без участі, є позиція ВС, з першого засідання розглянули.
А юристи правомірно брали суму гонорару за підготовку документів
Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:13
Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не спешите с выводами.
Тут интересная картинка вырисовывается. Приняли закон, который ни к какие ворота не лезет. Все возмутились. В результате, вроде бы, пошли на попятную, пытаясь оставить только некоторые "мелочи". В результате, эти "мелочи", которые при непосредственном принятии вызвали бы серьезное противление, теперь будут восприниматься значительно мягче на фоне первоначального ужаса.
Если это прокатит, ход придется признавать очень грамотным.
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