Рішення про ліквідацію НАБУ та САП намагаються "приписати" чотирьом людям, які були залучені до цього процесу, але вони є лише виконавцями.
Лакмусовим папірцем для влади стала історія з непризначенням голови БЕБ та обшуками у Віталія Шабуніна. На обидва кейси була слабка реакція ЄС, і у Києві вирішили, що можна проводити більш серйозні речі. Після цього Єрмак почав готувати операцію.
У вечір перед голосуванням Єрмак запевняв, що погодив законопроєкт з американцями, а депутатам усе представили так, ніби республіканці вимагають прийняття закону №12414. Проте після голосування виявилось, що партнери незадоволені, у ЗМІ вийшли критичні публікації, і в країні почались протести.
За словами парламентаря, зараз Єрмак намагається вирішити проблему та скинути її або на парламент, або на свого заступника. Він наголосив, що публічної реакції голови офісу на проблему досі немає. Проте тепер саме він несе відповідальність, щоби максимально швидко усе виправити.
бубочка-пухнастик, дєрьмак-відьмак