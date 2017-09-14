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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14529145301453114532
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:24

Єрмак організував операцію з позбавлення НАБУ та САП незалежності

Рішення про ліквідацію НАБУ та САП намагаються "приписати" чотирьом людям, які були залучені до цього процесу, але вони є лише виконавцями.

Лакмусовим папірцем для влади стала історія з непризначенням голови БЕБ та обшуками у Віталія Шабуніна. На обидва кейси була слабка реакція ЄС, і у Києві вирішили, що можна проводити більш серйозні речі. Після цього Єрмак почав готувати операцію.

У вечір перед голосуванням Єрмак запевняв, що погодив законопроєкт з американцями, а депутатам усе представили так, ніби республіканці вимагають прийняття закону №12414. Проте після голосування виявилось, що партнери незадоволені, у ЗМІ вийшли критичні публікації, і в країні почались протести.

За словами парламентаря, зараз Єрмак намагається вирішити проблему та скинути її або на парламент, або на свого заступника. Він наголосив, що публічної реакції голови офісу на проблему досі немає. Проте тепер саме він несе відповідальність, щоби максимально швидко усе виправити.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/jermak-orhani ... znjak.html
бубочка-пухнастик, дєрьмак-відьмак :lol:
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