Єрмак організував операцію з позбавлення НАБУ та САП незалежності
Рішення про ліквідацію НАБУ та САП намагаються "приписати" чотирьом людям, які були залучені до цього процесу, але вони є лише виконавцями.
Лакмусовим папірцем для влади стала історія з непризначенням голови БЕБ та обшуками у Віталія Шабуніна. На обидва кейси була слабка реакція ЄС, і у Києві вирішили, що можна проводити більш серйозні речі. Після цього Єрмак почав готувати операцію.
У вечір перед голосуванням Єрмак запевняв, що погодив законопроєкт з американцями, а депутатам усе представили так, ніби республіканці вимагають прийняття закону №12414. Проте після голосування виявилось, що партнери незадоволені, у ЗМІ вийшли критичні публікації, і в країні почались протести.
За словами парламентаря, зараз Єрмак намагається вирішити проблему та скинути її або на парламент, або на свого заступника. Він наголосив, що публічної реакції голови офісу на проблему досі немає. Проте тепер саме він несе відповідальність, щоби максимально швидко усе виправити. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/jermak-orhani ... znjak.html бубочка-пухнастик, дєрьмак-відьмак
Не спешите с выводами. Тут интересная картинка вырисовывается. Приняли закон, который ни к какие ворота не лезет. Все возмутились. В результате, вроде бы, пошли на попятную, пытаясь оставить только некоторые "мелочи". В результате, эти "мелочи", которые при непосредственном принятии вызвали бы серьезное противление, теперь будут восприниматься значительно мягче на фоне первоначального ужаса. Если это прокатит, ход придется признавать очень грамотным.
Первое - расстрелять правительство в полном составе. Второе - перекрасить кремль в зеленый цвет. Кто-то не вытерпел и спрашивает: - Товарищ Ста ...
Огляд від ШІ
Анекдот про Сталина, Мавзолей и чиновников, в котором первый пункт указа - расстрелять правительство, а второй - покрасить Мавзолей в зелёный цвет, с вопросом "Зачем?". Ответ: "Так и знал, что по первому вопросу возражений не будет."
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 лип, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Єрмак організував операцію з позбавлення НАБУ та САП незалежності
бубочка-пухнастик, дєрьмак-відьмак
схоже закордонні демократи вбачають в цьому тандемі не тільки дружбу. ) но думаю український виборець поки до такого повороту не готовий. Ми поки не європа і врятлі в нас вибрали б презедентом Макрона)
Востаннє редагувалось Banderlog в П'ят 25 лип, 2025 12:46, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Єрмак організував операцію з позбавлення НАБУ та САП незалежності
Рішення про ліквідацію НАБУ та САП намагаються "приписати" чотирьом людям, які були залучені до цього процесу, але вони є лише виконавцями.
Лакмусовим папірцем для влади стала історія з непризначенням голови БЕБ та обшуками у Віталія Шабуніна. На обидва кейси була слабка реакція ЄС, і у Києві вирішили, що можна проводити більш серйозні речі. Після цього Єрмак почав готувати операцію.
У вечір перед голосуванням Єрмак запевняв, що погодив законопроєкт з американцями, а депутатам усе представили так, ніби республіканці вимагають прийняття закону №12414. Проте після голосування виявилось, що партнери незадоволені, у ЗМІ вийшли критичні публікації, і в країні почались протести.
За словами парламентаря, зараз Єрмак намагається вирішити проблему та скинути її або на парламент, або на свого заступника. Він наголосив, що публічної реакції голови офісу на проблему досі немає. Проте тепер саме він несе відповідальність, щоби максимально швидко усе виправити. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/jermak-orhani ... znjak.html бубочка-пухнастик, дєрьмак-відьмак
Єрамак = Зеленський. Не розумію чому люди розділяють Єрамка і Зеленського?
Керівник ОПУ, його заступники призначаються на посади на строк повноважень Президента України і звільняються з посад Президентом України.
Єрамак - це 100% людина Зе, тому уся відповідальність тільки на Зе.
Не спешите с выводами. Тут интересная картинка вырисовывается. Приняли закон, который ни к какие ворота не лезет. Все возмутились. В результате, вроде бы, пошли на попятную, пытаясь оставить только некоторые "мелочи". В результате, эти "мелочи", которые при непосредственном принятии вызвали бы серьезное противление, теперь будут восприниматься значительно мягче на фоне первоначального ужаса. Если это прокатит, ход придется признавать очень грамотным.
Так саме про це й мова:
"Вы простите, ради Бога, но Вы реально столь НАИВНЫ после 3 лет моих лекций, что способны допустить, что:
а) инициаторы не знали о реакции? б) не просчитали ходы? в) закон можно написать, утвердить и подать за 1 день? г) 3 года никто не выходил против ТЦК и за права и свободы, но вдруг организованно за 1 день со стандартными картонкамЭ... в 16-20 лет пошли требовать НА и Бу и СаБ... д) ни ментов ни автозаков ни ТЦК... е) файеры по расписанию...
Вы смешные? Про "верните мою ладью" смотрели?" (С)
Й: "Учитесь!
«Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Люди сказали: все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы правильно услышали, отреагировали. Мы отреагировали», – сказал президент." (С) 🙂
«Украине нужно закрыть дефицит в 40 миллиардов в год. Украинское производство дронов на сегодняшний день требует, чтобы мы нормально работали, 25 миллиардов в год. Ракеты, дроны, РЭБы, это направление – 25 миллиардов. Это уже 65, если все это закрывать», — пояснил Зеленский. Кроме того, Зеленский подчеркнул перспективную программу финансирования украинской армии, которая является частью обороноспособности Украины и безопасности всей Европы. «Раньше европейцы отказывались давать деньги на заработную плату наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех», — подчеркнул президент. https://sud.ua/ru/news/ukraine/336903-u ... -zelenskiy _________________________________ Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина активно продвигает вопрос экспорта вооружений через создание производственных линий за рубежом. Переговоры по этому вопросу ведутся с Данией, Норвегией и Германией.
«Мы этот вопрос (экспорта вооружений – ред.) продвигаем. В формате линии производств за рубежом. Хочется быстрее, везде все очень долго. В Дании, в Норвегии, с Германией мы проговариваем этот вопрос. Есть большой позитив. С Данией мы договорились», — отметил Зеленский. https://sud.ua/ru/news/ukraine/336904-u ... -zelenskiy
ЛАД написав:Успіх, вы до сих пор верите, что Майдан начался из-за того, что "детей побили!"?
??? Я ж в своєму дописі чітко написав, що СЬОГОДНІШНІЙ майдан(як і всі попередні) підозрілий... наче, спланований/організований! І тут, бачу, ніхто не заперечує цей факт! Ніхто не каже - "ні, ні! Люди просто САМІ вийшли, бо їх обурило таке..."
Banderlog написав:отож бо й воно) вбісравси він не спроста, а тому що треба було вбісратись для діла, треба)
Шахи?)) ЗЕлений кінь хитро скаче?😁
Дюрі-бачі написав:Бо тоді вже на мітинги не виходили. Мирний протест - це як спорт. Ним треба займатись постійно, не достатньо раз добре потренуватись.
Та мітингів ФОП було багато(може з десяток/може більше за 2роки) Я у Львові був щось на трьох і ще в Київ їздив на два мітинги! То другий мітинг тобі був масштабний(щось біля 100тис). Тоді влада не один загін/роту нагнали для "контролю порядку"... На тематичній гілці ще мають бути збережені мої світлини(фоткав згори з "глобусу")
andrijk777 написав:Єрамак = Зеленський. Не розумію чому люди розділяють Єрамка і Зеленського?
Керівник ОПУ, його заступники призначаються на посади на строк повноважень Президента України і звільняються з посад Президентом України.
Єрамак - це 100% людина Зе, тому уся відповідальність тільки на Зе.
В середині липня Національне антикорупційне бюро провело обшуки за місцем проживання ексзаступника голови ОП, який був куратором Офісу президента Зеленського над всією економікою країни, Ростислава Шурми у передмісті німецького Мюнхена. Зазначається, що це відбулося майже одразу після того, як вщух скандал довкола найбільш високопосадового члена Кабінету міністрів, якого НАБУ і САП "запідозрили" в корупції, – Олексія Чернишова.
Обшуки у Шурми стали однією з останніх краплин для президента, який через тиждень після цього публічно звинуватив НАБУ і САП у "неефективності" і підписав закон про суттєве обмеження незалежності цих органів.
"Офіс президента турбує, що до слідчих дій у будинку Шурми залучені правоохоронці Німеччини, які, як відомо, не погоджуються на такі заходи без ретельної перевірки всіх належних законних підстав. А з огляду на те, що фігуранти перебувають за кордоном, справа набуває міжнародного масштабу. І якщо українських детективів і прокурорів можна дискредитувати або взяти під контроль за допомогою парламенту та генерального прокурора, то німецьких – ні" https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/25/7523363/
Офіс президента міг розробити план санкцій проти Томаша Фіали — директора інвесткомпанії Dragon Capital, яка контролює низку українських ЗМІ, включно з "Українською правдою" і Радіо НВ. Про це повідомили газеті The Times джерела в європейських дипломатичних колах.
"Переговори про можливе введення санкцій проти Dragon Capital зараз тривають за закритими дверима. Ця проблема на першому плані", — заявив дипломат із посольства країни "Великої сімки" в Києві.
ЛАД написав:Успіх, вы до сих пор верите, что Майдан начался из-за того, что "детей побили!"?
??? Я ж в своєму дописі чітко написав, що СЬОГОДНІШНІЙ майдан(як і всі попередні) підозрілий... наче, спланований/організований! І тут, бачу, ніхто не заперечує цей факт! Ніхто не каже - "ні, ні! Люди просто САМІ вийшли, бо їх обурило таке..."
Banderlog написав:отож бо й воно) вбісравси він не спроста, а тому що треба було вбісратись для діла, треба)
Шахи?)) ЗЕлений кінь хитро скаче?😁
Дюрі-бачі написав:Бо тоді вже на мітинги не виходили. Мирний протест - це як спорт. Ним треба займатись постійно, не достатньо раз добре потренуватись.
Та мітингів ФОП було багато(може з десяток/може більше за 2роки) Я у Львові був щось на трьох і ще в Київ їздив на два мітинги! То другий мітинг тобі був масштабний(щось біля 100тис). Тоді влада не один загін/роту нагнали для "контролю порядку"... На тематичній гілці ще мають бути збережені мої світлини(фоткав згори з "глобусу")
Як тоді не хотів платити податки нормально, так і зараз на кабанчику тихенько чистить д̶у̶п̶и каналізацію без касового апарату 😅 А хто ж буде класти мільйони в бюджет, які ти виніс у вигляді «бойових»?