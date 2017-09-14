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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14531145321453314534
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

с такими врагами россиянам и друзья не нужны....(c)

Кто "прокачал" РФ деньгами, покупая у нее нефть, газ, уголь?

Если взять период с 01.01.2023 по июль 2025, то есть за 2,5 года, получим:

1. Китай - 230 млрд дол.

2. Индия - 170 млрд дол.

3. Турция - 90 млрд дол.

4. ЕС - 75 млрд дол.

Суммарно эти страны заплатили РФ более 550 млрд дол.

В год на армию и ВПК Россия тратит 150 млрд дол.

То есть, данная четверка оплатила РФ три года войны за 2,5 года поставок энергоресурсов.

Конечно, тут речь идет о валовой выручке, а не о прибыли и есть фактор затрат на добычу.

Но в рамках стабильности платежного баланса и рубля, можно рассматривать именно кэш-фло по экспорту.

При этом, Турция и подавляющая часть стран ЕС - члены НАТО.

Китай так и вовсе, судя по прогнозам наших экспертов, чуть ли не завтра нападет на РФ и захватит Сибирь.

Но с такими врагами россиянам и друзья не нужны....
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:12

  fox767676 написав:
Кто "прокачал" РФ деньгами, покупая у нее нефть, газ, уголь?

Если взять период с 01.01.2023 по июль 2025, то есть за 2,5 года, получим:

1. Китай - 230 млрд дол.

2. Индия - 170 млрд дол.

3. Турция - 90 млрд дол.

4. ЕС - 75 млрд дол.

Суммарно эти страны заплатили РФ более 550 млрд дол.

В год на армию и ВПК Россия тратит 150 млрд дол.

То есть, данная четверка оплатила РФ три года войны за 2,5 года поставок энергоресурсов.

Конечно, тут речь идет о валовой выручке, а не о прибыли и есть фактор затрат на добычу.

Но в рамках стабильности платежного баланса и рубля, можно рассматривать именно кэш-фло по экспорту.

При этом, Турция и подавляющая часть стран ЕС - члены НАТО.

Китай так и вовсе, судя по прогнозам наших экспертов, чуть ли не завтра нападет на РФ и захватит Сибирь.

Но с такими врагами россиянам и друзья не нужны....

І що?
Це відомий факт(для людей які хоч на 10% в темі).
Цей факт був відомий з перших днів війни. Цей факт сильно не зміниться в майбутньому.

Насправді ці питання потрібно задавати турбопатріотам які тут кричать вже 3,5 років що РФ скоро загнеться, ще в РФ загинається економіка і т.д.
Очевидно що "просто так" Китай Індія і Турція не припинять купляти енергоресурси, відповідно гроші в РФ будую завжди. А ось Україна отримує все менше і менше.
Як тупбопатріоти збираються вигравати цю війну, я хз.
andrijk777
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