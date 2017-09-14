andrijk777 написав:Єрамак = Зеленський. Не розумію чому люди розділяють Єрамка і Зеленського?
Керівник ОПУ, його заступники призначаються на посади на строк повноважень Президента України і звільняються з посад Президентом України.
Єрамак - це 100% людина Зе, тому уся відповідальність тільки на Зе.
В середині липня Національне антикорупційне бюро провело обшуки за місцем проживання ексзаступника голови ОП, який був куратором Офісу президента Зеленського над всією економікою країни, Ростислава Шурми у передмісті німецького Мюнхена. Зазначається, що це відбулося майже одразу після того, як вщух скандал довкола найбільш високопосадового члена Кабінету міністрів, якого НАБУ і САП "запідозрили" в корупції, – Олексія Чернишова.
Обшуки у Шурми стали однією з останніх краплин для президента, який через тиждень після цього публічно звинуватив НАБУ і САП у "неефективності" і підписав закон про суттєве обмеження незалежності цих органів.
"Офіс президента турбує, що до слідчих дій у будинку Шурми залучені правоохоронці Німеччини, які, як відомо, не погоджуються на такі заходи без ретельної перевірки всіх належних законних підстав. А з огляду на те, що фігуранти перебувають за кордоном, справа набуває міжнародного масштабу. І якщо українських детективів і прокурорів можна дискредитувати або взяти під контроль за допомогою парламенту та генерального прокурора, то німецьких – ні" https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/25/7523363/
Офіс президента міг розробити план санкцій проти Томаша Фіали — директора інвесткомпанії Dragon Capital, яка контролює низку українських ЗМІ, включно з "Українською правдою" і Радіо НВ. Про це повідомили газеті The Times джерела в європейських дипломатичних колах.
"Переговори про можливе введення санкцій проти Dragon Capital зараз тривають за закритими дверима. Ця проблема на першому плані", — заявив дипломат із посольства країни "Великої сімки" в Києві.
"Вы простите, ради Бога, но Вы реально столь НАИВНЫ после 3 лет моих лекций, что способны допустить, что:
а) инициаторы не знали о реакции? б) не просчитали ходы? в) закон можно написать, утвердить и подать за 1 день? г) 3 года никто не выходил против ТЦК и за права и свободы, но вдруг организованно за 1 день со стандартными картонкамЭ... в 16-20 лет пошли требовать НА и Бу и СаБ... д) ни ментов ни автозаков ни ТЦК... е) файеры по расписанию...
Вы смешные? Про "верните мою ладью" смотрели?" (С)
+++100500!!!👍 Отож!
А тим часом, якісь люди БЕЗ форми пристають до людей>>> Перших 5хв...
Але добре, що це все фейки!)) Що це все не в нас, а на Марсі!)) Просто так співпало, що на Марсі є теж Одеса
Зеленського не можна вважати диктатором що б там не говорили. А диктаторські замашки були в усіх президентів(можливо окрім Ющенка).
А чому це "недороблений"? Зумів обдурити 73%, зупинив агресію значносильнішого сусіда, зумів продовжити своє правління далі, кінця-краю його президентства(достатньо законного) не видно. Цілком дороблений по-моєму.
Як мінімум цілком успішний починаючий диктатор.
Слово "недороблений" замініть словом "починаючий" і буде істина у ваших словах.
Кто "прокачал" РФ деньгами, покупая у нее нефть, газ, уголь?
Если взять период с 01.01.2023 по июль 2025, то есть за 2,5 года, получим:
1. Китай - 230 млрд дол.
2. Индия - 170 млрд дол.
3. Турция - 90 млрд дол.
4. ЕС - 75 млрд дол.
Суммарно эти страны заплатили РФ более 550 млрд дол.
В год на армию и ВПК Россия тратит 150 млрд дол.
То есть, данная четверка оплатила РФ три года войны за 2,5 года поставок энергоресурсов.
Конечно, тут речь идет о валовой выручке, а не о прибыли и есть фактор затрат на добычу.
Но в рамках стабильности платежного баланса и рубля, можно рассматривать именно кэш-фло по экспорту.
При этом, Турция и подавляющая часть стран ЕС - члены НАТО.
Китай так и вовсе, судя по прогнозам наших экспертов, чуть ли не завтра нападет на РФ и захватит Сибирь.
Но с такими врагами россиянам и друзья не нужны....
І що? Це відомий факт(для людей які хоч на 10% в темі). Цей факт був відомий з перших днів війни. Цей факт сильно не зміниться в майбутньому.
Насправді ці питання потрібно задавати турбопатріотам які тут кричать вже 3,5 років що РФ скоро загнеться, ще в РФ загинається економіка і т.д. Очевидно що "просто так" Китай Індія і Турція не припинять купляти енергоресурси, відповідно гроші в РФ будуть завжди. А ось Україна отримує все менше і менше. Як тупбопатріоти збираються вигравати цю війну, я хз.