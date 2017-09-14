jump написав:Єрмак організував операцію з позбавлення НАБУ та САП незалежності
Рішення про ліквідацію НАБУ та САП намагаються "приписати" чотирьом людям, які були залучені до цього процесу, але вони є лише виконавцями.
Лакмусовим папірцем для влади стала історія з непризначенням голови БЕБ та обшуками у Віталія Шабуніна. На обидва кейси була слабка реакція ЄС, і у Києві вирішили, що можна проводити більш серйозні речі. Після цього Єрмак почав готувати операцію.
У вечір перед голосуванням Єрмак запевняв, що погодив законопроєкт з американцями, а депутатам усе представили так, ніби республіканці вимагають прийняття закону №12414. Проте після голосування виявилось, що партнери незадоволені, у ЗМІ вийшли критичні публікації, і в країні почались протести.
За словами парламентаря, зараз Єрмак намагається вирішити проблему та скинути її або на парламент, або на свого заступника. Він наголосив, що публічної реакції голови офісу на проблему досі немає. Проте тепер саме він несе відповідальність, щоби максимально швидко усе виправити. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/jermak-orhani ... znjak.html бубочка-пухнастик, дєрьмак-відьмак
Бояре пагані, Зе-цар - хороший?? Чи Зе не знає що робить Єрмак? Тоді чого підписував вночі законопроект?
fox767676 написав:andrijk777 Є думка що навіть Індію не вдастся налякати 500% митами - російське пальне безальтернативне станом на 2025 При цьому Україна втрачає експортні позиції в ІТ та агропродукції - євро споживачі переоріентовуються на Середню Азію та Індію. До сраки була та євроінтеграція( вибачте за мою українську ), якщо жодним чином не євроасоційовані країни витісняють Україну навіть з європейських ринків
Украинское зерно настолько нежелательно в ЕС, что даже избыточные агромощности рассматривались как фактор препятствующий евроинеграции. А из авторитарных подбрюший "оси зла" - пожалуйста
Казахстан значительно увеличил экспорт пшеницы и бобовых в Италию Источник
АПК-Информ
14:18 | 18 июн. 2025 Товарооборот аграрной продукции между Казахстаном и Италией за январь–апрель 2025 года составил 105,9 млн долларов США (рост 59%). Существенный рост наблюдается по основным позициям казахстанского экспорта: пшеница (на 47%), бобовые культуры (в 103 раза), жмых (100%). Об этом стало известно на встрече министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в РК Антонелло Де Риу.
fox767676 написав:andrijk777 Є думка що навіть Індію не вдастся налякати 500% митами - російське пальне безальтернативне станом на 2025 При цьому Україна втрачає експортні позиції в ІТ та агропродукції - євро споживачі переоріентовуються на Середню Азію та Індію. До сраки була та євроінтеграція( вибачте за мою українську ), якщо жодним чином не євроасоційовані країни витісняють Україну навіть з європейських ринків
питання не євроінтеграції, а в тому, що чомусь медведя "підбадьорювати" до останної верби додумався лише потужнонезламний
На вопрос о том, боится ли Россия новых санкций, которые уже ввел Евросоюз, и которые грозятся вести США, Мединский напомнил о более жестких рестрикциях, с которыми страна сталкивалась за свою историю.
"Не к нам вопрос, не к переговорной группе. Но я могу так вам сказать: после революции и гражданской войны в 1920 году - еще одна историческая справка - у нас не то что санкции, у нас была абсолютная дипломатическая и экономическая блокада Советской России со стороны всех. Ничего. Это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну", - подчеркнул он по итогам третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.
Це для розуміння, кого саме надсилає Путін на перемовини - повного невігласа. Це робиться спеціально, по багатьом причинам
Найперша, небажання перемовин.
Як там вчора писав ЛАД - натягивать исторические факты на сегодняшнее чи як там Так це воно і є - никому не дадим переписать историю, сами её перепишем
Економічної блокади не було, вже з 1919 працювала амеріканська організація, яка годувала голодаючих Всі успіхи перших п"ятиріч - це заслуга амеріканських та европейських інженерів
Дипломатична блокада, це взагалі брехня. Визнали СРСР, в Лігу націй прийняли. Хоча, за Фінляндію вигнали
Виграли в Другу Світову ... а нічого, що 2 перші роки Другої Світової СРСР активно співпрацював з Гітлером. І таж сама Фінляндія ...
fox767676 написав:andrijk777 Є думка що навіть Індію не вдастся налякати 500% митами - російське пальне безальтернативне станом на 2025 При цьому Україна втрачає експортні позиції в ІТ та агропродукції - євро споживачі переоріентовуються на Середню Азію та Індію. До сраки була та євроінтеграція( вибачте за мою українську ), якщо жодним чином не євроасоційовані країни витісняють Україну навіть з європейських ринків
Украинское зерно настолько нежелательно в ЕС, что даже избыточные агромощности рассматривались как фактор препятствующий евроинеграции. А из авторитарных подбрюший "оси зла" - пожалуйста
Ты опять что-то тестируешь или таки сам с собой разговариваешь ? )
Если у тебя есть такой интересный собеседник, так и разговаривай с ним. Не пиши на форум )
detroytred написав:*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...
Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)
громкий хохот из Пекина и шутка на ломанном русском про боржоми и почки
На кордоні між Таїландом і Камбоджею відбуваються наймасштабніші за останнє десятиліття бойові дії через спірну ділянку біля храму. Китай, як головний економічний і політичний покровитель Камбоджі, висловлює стурбованість, але підтримує Камбоджу, зберігаючи нейтралітет. https://24tv.ua/geopolitics/kambodzha-t ... a_n2877709 США и союзники проводят рекордные учения в Австралии (35 тысяч военных из 19 стран), готовясь к возможной войне с Китаем, но без четких гарантий защиты Тайваня. https://charter97.org/ru/news/2025/7/25/649543/