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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14530145311453214533
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:32

Крапка.

Вениславский назвал главную причину, почему украинцы добровольно идут в ВСУ: и это не патриотизм.

- Сырский сказал, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине. Есть ли законодательное движение в этом направлении?

- На сегодня есть понимание, что необходимо финансовое стимулирование мобилизации.

Главное здесь - насколько мы можем это себе позволить. Генерал Сырский правильно говорит, что главным мотиватором в современной войне, в желании воевать против врага, защищая государственный суверенитет, является финансовая составляющая. После 3,5 лет войны на истощение речь идет исключительно о мотивации финансовой. Найти деньги не так просто, тем более, что наши западные партнеры меньше всего оказывают помощи для финансового обеспечения ВСУ, а больше помогают техникой, в социальную сферу средства направляют. Поэтому это один из самых сложных вопросов, который мы пытаемся решить.

Россия за последний год нарастила практически более чем на 100 тысяч войско, которое воюет на территории Украины. На этом фоне мы должны думать и о формировании резервов, и об увеличении личного состава. А для этого нужны финансы.

- Сработала ли мотивационная инициатива по привлечению к подписанию контракта в армию тех, кому 18-24 года?

- Мы не можем разглашать цифры, потому что это информация для ограниченного доступа. Но, скажем так - не настолько этот результат такой, чтобы был блестящим. Но и провальным также его не назову.
https://www.unian.net/society/fedor-ven ... 78254.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:35

Таким образом, отмечает Луценко, говоря о перспективе "достаточно консервативно можно предположить, что ежемесячное сокращение армии может составить 10-15 тысяч человек, которое происходит несмотря на мобилизационные усилия ТЦК и кампанию по привлечению добровольцев".

"Это предположение пока не имеет какого-то официального подтверждения, но и опровергнуть его будет достаточно трудно", - написал он.

Также Луценко отметил еще одну "чистую гипотезу". "По-настоящему воюет, реально держит фронт вовсе не бумажный миллион. На самом деле, в лучшем случае, это тысяч 400-500 (из которых очень небольшая часть находится на нуле). А то и 300 тысяч. И таким образом видим, что таким темпом еще каких-то 2 года - и на фронте не останется никого", - подчеркнул Луценко.

Он также озвучил свои предложения по решению проблемы. Военнослужащий написал: "Надо или начать проводить политику мобилизации (сейчас государство ее комплексно не проводит, все сбросили на почти "рядовых" военных - должностных лиц ТЦК), или радикально снижать потери, или делать так, чтобы боеспособность армии зависела не от количества, а от качества. Впрочем, это отдельная большая тема".

Луценко добавил: "В любом случае, 2 года - это оптимистический сценарий, если оставлять все, как есть".
https://www.unian.net/war/poteri-na-voy ... 78260.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:04

  detroytred написав:Найти деньги не так просто

Найти деньги очень просто - значительно поднять налоги для тех, кто от войны освобождён. Можно пощипать их средства в украинских банках. Если, согласно Конституции, защита страны - "общее дело всего украинского народа", то непонятно почему этого не сделали до сих пор. Кто-то катается туда-сюда в ЕС, а денег на армию у них нет. Потоки на отдых из Украины на европейские курорты не остановились совсем. Даже в этом наш общественный договор давно сломался - кому-то война, а кому-то жить так, как-будто её и нет вовсе.

Ну, и конечно, было бы хорошо залезть в карман всем, кто наворовал за годы независимости Украины, но в те оффшоры залезть не так просто.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:11

ccccccccccc-ка
коли ж цих зелених під***ів виженуть на свалку?

доки можна красти?
озеленювати
бруківкувати?

greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:46

  АндрейМ написав: Можно пощипать их средства в украинских банках.

Конфіскація вкладів вже на часі?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:52

  pesikot написав:Вони "радіють" ударам по ТЦК ...

Хто винен в народній радощі з цього приводу?
Конкретні прізвища.
Може Федір В.?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:55

  UA написав:Конфіскація вкладів вже на часі?

Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.

Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:59

  АндрейМ написав:
  UA написав:Конфіскація вкладів вже на часі?

Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.

Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.

Комісії ім. П.П. Шарікова?
Відправити ТЦК в рейд на європейські пляжі?
Підкажи якій бізнес ще заробляє в Україні? Кажуть Прокурори вже все прижали - віджали.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:09

  UA написав:
  АндрейМ написав:
  UA написав:Конфіскація вкладів вже на часі?

Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.

Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.

Комісії ім. П.П. Шарікова?
Відправити ТЦК в рейд на європейські пляжі?
Підкажи якій бізнес ще заробляє в Україні? Кажуть Прокурори вже все прижали - віджали.

На 3 речі можливо дивитися вічно: вогонь, воду і як два експата на візі захисту думають про підняття податків та віджим бізнесів в Україні.
PS: там люди з картонками за 3 дні можливо зробили неможливе - зберігли демократію і підтримку заходу. Тому ваші наміри схрону українського суспільства дещо передчасні.
stm
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