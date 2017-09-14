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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14532145331453414535>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:25

  UA написав:
  АндрейМ написав: Можно пощипать их средства в украинских банках.

Конфіскація вкладів вже на часі?

жабу варять повільно
https://www.lrt.lt/ua/novini/1263/2623209/ukrzaliznitsia-vvodit-kvitki-lishe-cherez-diia-pidpis-vzhe-z-1-serpnia
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:28

  АндрейМ написав:
  UA написав:Конфіскація вкладів вже на часі?

Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.

Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.

как дьішал, как дьішал ... (с)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:43

  stm написав:
  UA написав:Комісії ім. П.П. Шарікова?
Відправити ТЦК в рейд на європейські пляжі?
Підкажи якій бізнес ще заробляє в Україні? Кажуть Прокурори вже все прижали - віджали.

На 3 речі можливо дивитися вічно: вогонь, воду і як два експата на візі захисту думають про підняття податків та віджим бізнесів в Україні.
PS: там люди з картонками за 3 дні можливо зробили неможливе - зберігли демократію і підтримку заходу. Тому ваші наміри схрону українського суспільства дещо передчасні.

Картонки скінчилися?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:44

  flyman написав:
  АндрейМ написав:
  UA написав:Конфіскація вкладів вже на часі?

Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.

Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.

как дьішал, как дьішал ... (с)


"Павук або Глотай" - про таких хитрих скопидомів як ви Марко Вовчок роман написав
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:47

  UA написав:Картонки скінчилися?

Ні, НП і Укрпошта проплатили рекламу до повної зупинки закону про обрізання набу і сап.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:"Павук або Глотай" - про таких хитрий скопидомів як ви Марко Вовчок роман написав

1) М. КРОПИВНИЦЬКИЙ
2) ГЛИТАЙ АБО Ж ПАВУК
3) МАРКО ВОВЧОК - ЖІНКА
4) ДРАМА
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 лип, 2025 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:49

  flyman написав:
  fox767676 написав:"Павук або Глотай" - про таких хитрий скопидомів як ви Марко Вовчок роман написав

1) М. КРОПИВНИЦЬКИЙ
2) ГЛИТАЙ АБО Ж ПАВУК
3) МАРКО ВОВЧОК - ЖІНКА


По суті заперечення є?
3 - То його власна справа

fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:51

  stm написав:
  UA написав:Картонки скінчилися?

Ні, НП і Укрпошта проплатили рекламу до повної зупинки закону про обрізання набу і сап.

Яке це відношення має до Тайсько - Камбоджійської війни?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:54

не його, а її

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:"Павук або Глотай" - про таких хитрий скопидомів як ви Марко Вовчок роман написав

1) М. КРОПИВНИЦЬКИЙ
2) ГЛИТАЙ АБО Ж ПАВУК
3) МАРКО ВОВЧОК - ЖІНКА


По суті заперечення є?
3 - То його власна справа


Та ти просто такий вумний аж ... (с)
І це тільки одне речення розібрав щодо помилок.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:55

  UA написав:
  stm написав:
  UA написав:Картонки скінчилися?

Ні, НП і Укрпошта проплатили рекламу до повної зупинки закону про обрізання набу і сап.

Яке це відношення має до Тайсько - Камбоджійської війни?

Вважаєте що тепер біженці від війни тайці і камбоджийці будуть вас притісняти як біженця? Можливо )))
stm
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