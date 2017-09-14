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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 23:20
_hunter написав:
........
Так все механизмы уже давно есть - даже по текущему законодательству. Но тцкшникам интереснее на бусиках кататься...
Вы постеснялись назвать сумму, за кот. вы согласились/подумали бы пойти на фронт.
Можно всё же назвать цифру без привязки к вашей гражданской зарплате?
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ЛАД
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 23:27
ЛАД написав:
Депозіти?
Депо населення, в еквіваленті це зараз 35 000 000 000 доларів і всі вони гарантуються ФГВФО
Правда сам ФГВФО прокуратура вирішила обезжиріть бо інші бізнеси вже не дояться.
Бачу більшість тут за конфіскацію
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 23:35
UA написав:
Бачу більшість тут за конфіскацію
і екстрадицію
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 23:36
ЛАД написав: АндрейМ написав: UA написав:
Конфіскація вкладів вже на часі?
Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.
Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.
Як вас можна примусити заплатити, коли ви, може, й не на пляжі, але за кордоном?
...
Довольно очевидно, что речь идет о людях, решивших любой ценой остаться в стране..
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 23:36
flyman написав: ЛАД написав: АндрейМ написав:
Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.
Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.
Як вас можна примусити заплатити, коли ви, може, й не на пляжі, але за кордоном?
Що можуть заплатити мільйони біженців, які працюють на Заході (і заробляють не мільйони) чи отримують 500 євро від Мерца?
Що можуть заплатити наші біженці, які виїхали зі сходу та півдня на західну Україну?
Депозіти?
Судячи з результатів обшуків коррупціонерів, вони тримають гроші не в банках, а поближче до серця.
А на депо, можливо, лежать ті гроші, які Успіх
висилав жінці з фронта.
Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично?
Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?
почав з пацифізму закінчив експропріацієй експропріірованого, прикидався що латентий кадет в красну шапочку одєт, грав "я нє такая, я другая", але більшовицьке нутро таки вилізло
Ошибаетесь.
Это не "більшовицьке нутро", а всё то же желание отмазаться от армии. Национализируют депозиты, глядишь, появятся у государства деньги на высокую оплату военных, наберут желающих и он перестанет бояться, что могут призвать его.
При этом он лично ничего не теряет - до его денег за границей не доберутся.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 23:39
ЛАД написав: _hunter написав:
........
Так все механизмы уже давно есть - даже по текущему законодательству. Но тцкшникам интереснее на бусиках кататься...
Вы постеснялись назвать сумму, за кот. вы согласились/подумали бы пойти на фронт.
Можно всё же назвать цифру без привязки к вашей гражданской зарплате?
то, чем вы занимаетесь - называется "X/Y проблема". Пожалуйста потратьте немного своего времени - и таки сформулируйте вопрос, который (подсознательно?) хотите задать...
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 23:44
UA написав:
Депо населення, в еквіваленті це зараз 35 000 000 000 доларів і всі вони гарантуються ФГВФО
навіть закрити діру в бюджеті до кінця цього року не вистачить, але скільки буде поросячого визгу
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 23:45
flyman написав: ЛАД написав: АндрейМ написав:
Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.
Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.
Як вас можна примусити заплатити, коли ви, може, й не на пляжі, але за кордоном?
Що можуть заплатити мільйони біженців, які працюють на Заході (і заробляють не мільйони) чи отримують 500 євро від Мерца?
Що можуть заплатити наші біженці, які виїхали зі сходу та півдня на західну Україну?
Депозіти?
Судячи з результатів обшуків коррупціонерів, вони тримають гроші не в банках, а поближче до серця.
А на депо, можливо, лежать ті гроші, які Успіх
висилав жінці з фронта.
Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично?
Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?
почав з пацифізму закінчив експропріацієй експропріірованого, прикидався що латентий кадет в красну шапочку одєт, грав "я нє такая, я другая", але більшовицьке нутро таки вилізло
Розочірованіє, воно таке..
ти один залишився, який «і захищати не буду, і платити не бажаю, і вопще ви там як небуть самі розібіцця, я поки чергову кавалірку куплю» 😅
Є нюанс… новомотороли, які завдяки «пацифістам» можуть і в Києві опинитись, не дуже то поважають приватну власність… а якщо воно ще і не у власності, а якийсь мутний нахалбуд, то взагалі чому б не викинути поки що жильца за шиворот з підвала… там буде «герой сво» жити..
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 25 лип, 2025 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 23:48
_hunter написав:
Велкам ту зе реал волд!
-- именно по этой причине в тех же Штатах прямо запрещают свою ЗП с коллегами обсуждать: там не пару тыщ. разница может быть -- а десяток (несколько) на ровном месте...
По які по "ці причині"?
Є спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.
Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.
І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - ще один метод пригноблення незручних питань.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 23:50
ЛАД написав:
При этом он лично ничего не теряет - до его денег за границей не доберутся.
якщо закінчення війни надумають затягувати то треба буде примусово
репатріювати міліони бігунців та їх гроші. Хоча б з країн ЄС та НАТО
а тих хто шо встигли громадянство отримати - у інтернаціональні бригади
щоб не так скушно було європейський вибір виборювати
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