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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14534145351453614537
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 23:57

  Hotab написав: то взагалі чому б не викинути поки що жильца за шиворот з підвала… там буде «герой сво» жити..

а ти така пілотесса з Кампуса і буряти полюбили всіє 9ю ротою не тільки прєлєсть з видом на ШРТ, а і всі отвори
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:03

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
Так все механизмы уже давно есть - даже по текущему законодательству. Но тцкшникам интереснее на бусиках кататься...

Вы постеснялись назвать сумму, за кот. вы согласились/подумали бы пойти на фронт.
Можно всё же назвать цифру без привязки к вашей гражданской зарплате?

то, чем вы занимаетесь - называется "X/Y проблема". Пожалуйста потратьте немного своего времени - и таки сформулируйте вопрос, который (подсознательно?) хотите задать...
Не знаю, что такое "X/Y проблема".
Я изначально задавал чёткий вопрос: за какую сумму вы готовы пойти в армию?
Никаких "подсоснаний" не было. Вы сами зачем-то начали привязывать эту цифру к своей гражданской зарплате. Я, как вы видели, этого даже сразу не понял, решил, что вы исходите из сегодняшних выплат военным.

P.s. Сейчас появился ещё один вопрос - как практически реализовать "идеи" АндрейМ о "справедливом распределении нагрузки". И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.
Хотя вы, как понимаю, считаете иначе: "Довольно очевидно, что речь идет о людях, решивших любой ценой остаться в стране". Т.е. кто сбежал, с того и взятки гладки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:03

  flyman написав:
  Hotab написав: то взагалі чому б не викинути поки що жильца за шиворот з підвала… там буде «герой сво» жити..

а ти така пілотесса з Кампуса і буряти полюбили всіє 9ю ротою не тільки прєлєсть з видом на ШРТ, а і всі отвори


Муха, якщо тебе в заручники взяв бараьашов, і його права рука у тебе в дупі по саме плече, моргни правою сітківкою, підем визволяти 😅😅

Шпалоукладчіца Маргарита з кардач знає де підвал гагаузького Мастера, покаже дорогу за мерзавчік 0.25l 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:12

  Успіх написав:Ніхто не каже - "ні, ні! Люди просто САМІ вийшли, бо їх обурило таке..."

Я кажу. Це так. Цих негідників у владі давно тре розстрілять і в тюрми посадить - оцих всих зермаків, татарових, шурмових і так дальші. Крадії на війні. Розвалюють державу, й хочуть це робить і дальші безкарно.
От того люди і вийшли, протів цього.
won
 
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  #<1 ... 14534145351453614537
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