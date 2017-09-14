а ти така пілотесса з Кампуса і буряти полюбили всіє 9ю ротою не тільки прєлєсть з видом на ШРТ, а і всі отвори
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 23:57
Додано: Суб 26 лип, 2025 00:03
Не знаю, что такое "X/Y проблема".
Я изначально задавал чёткий вопрос: за какую сумму вы готовы пойти в армию?
Никаких "подсоснаний" не было. Вы сами зачем-то начали привязывать эту цифру к своей гражданской зарплате. Я, как вы видели, этого даже сразу не понял, решил, что вы исходите из сегодняшних выплат военным.
P.s. Сейчас появился ещё один вопрос - как практически реализовать "идеи" АндрейМ о "справедливом распределении нагрузки". И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.
Хотя вы, как понимаю, считаете иначе: "Довольно очевидно, что речь идет о людях, решивших любой ценой остаться в стране". Т.е. кто сбежал, с того и взятки гладки.
Додано: Суб 26 лип, 2025 00:03
Муха, якщо тебе в заручники взяв бараьашов, і його права рука у тебе в дупі по саме плече, моргни правою сітківкою, підем визволяти 😅😅
Шпалоукладчіца Маргарита з кардач знає де підвал гагаузького Мастера, покаже дорогу за мерзавчік 0.25l 😅
Додано: Суб 26 лип, 2025 00:12
Я кажу. Це так. Цих негідників у владі давно тре розстрілять і в тюрми посадить - оцих всих зермаків, татарових, шурмових і так дальші. Крадії на війні. Розвалюють державу, й хочуть це робить і дальші безкарно.
От того люди і вийшли, протів цього.
Додано: Суб 26 лип, 2025 00:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
О господи ну не тупите так
Принять соотвествующий указ.
Далее обратиться к ЕС \ НАТО, сказать что старая евроморковка больше не работает, оставшиеся украинцы войну не вытягивают, давайте репатририуейте тех кто к вам вьехал после 20... , иначе откроем границы хлынут и украинцы и орки, на всех у вас патронов не хватит
Заранее предвижу ваши возражения, но во время краха Римской Империи и Великого переселения народов\Монгольского нашествия именно так все и работало. ЧингизХан ,например, обращался в Венгерское королество чтобы выдали половцев, он их считал дезертирами сзч-шниками
Додано: Суб 26 лип, 2025 00:32
Лично с меня? Очень просто. Я работаю на украинскую компанию, поэтому любое увеличение налогов сразу же касается меня. Зарплата у меня «белая» без ФОПов и конвертов, поэтому государство своё получит. Я не раз писал, что выехал для лечения члена семьи, а не на работу в ЕС или 500 евро. Любой нормальный человек поступил бы также. Возможно, Вы бы бросили своих больных близких. Не знаю. Нет смысла это обсуждать.
Касательно других. Вопрос в том, что эти беженцы там делают. Почему они принудительно не работают в Украине? Вы часто пишете о 2МВ. Вы можете себе представить, что миллионы советских граждан чихнули заграницу, а потом мотались туда-сюда то к косметологу, так как местные не нравятся, то к стоматологу, так как советские дешевле? Нет? И я не могу. Или, может, Вы можете себе представить, что сотни тысяч граждан ездили на отдых заграницу из СССР во время войны? Нет? И я - нет. Приходим опять к выводу, что 2МВ Вы хотите лишь для части украинских граждан, а остальные должны жить в цивилизации непонятно за какие заслуги. Мы все должны быть в одинаковых условиях. Желательно в тех, где каждый принимает решение о том, где ему быть и что делать.
Вы пытаетесь меня убедить, что украинские мужчины должны из альтруистичных побуждений обеспечивать это безумие, а я Вам говорю, что в таком случае надо всех вернуть в СССР образца 2МВ. Вам эта идея не нравится. Мне не нравится идея, когда граждане Украине живут в разных условиях и временных эпохах.
Вам не подобається ідея, щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?
Опять Вы своими высерами не туда. Я просил Вас не писать за меня. Я не назначал Вас своим пресс-секретарём. Я получаю доход в Украине. Официальный. До него государству очень быстро добраться.
На пляжах Европы в основном сейчас те, кто живут в Украине, не имеют обязанностей перед государством и вольны путешествовать. До них государству добраться очень легко. Вы за ажиотажем на билеты на поезда и автобусы в Европу наблюдаете?
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 26 лип, 2025 00:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 лип, 2025 00:33
Во-первых, как правильно написал flyman: "навіть закрити діру в бюджеті до кінця цього року не вистачить, але скільки буде поросячого визгу".
Во-вторых, из этой суммы несколько больше 10 млрд., действительно, валютных вкладов (это, кстати, не значит, что у банков реально есть столько валюты) и почти триллион в грн. Что будет либо с ценами, либо с гривней, либо с тем и другим, если этот триллион выплеснется на рынок (сами понимаете, что на депозит эти деньги уже никто не понесёт. И на гособлигации тоже).
P.p.s. Кстати, до конфискации вкладов во время войны не дошёл даже товарищ Сталин. Избыточные рубли изъяли после войны путём конфискационной денежной реформы под новый 1948 год.
Додано: Суб 26 лип, 2025 00:34
Они этого не сделают.
Додано: Суб 26 лип, 2025 00:37
Та война действительно была общим делом всех граждан. Вы сейчас предлагаете возложить всё бремя войны на часть граждан, а другие могут жить как хотят и ничего за это не платить. И удивляетесь, что миллионы украинских мужчин прячутся и не хотят в этом участвовать.
Додано: Суб 26 лип, 2025 00:38
конфедерацию и трепанацию
и конвертацию и интервенцию
и єкзертацию простраций
flyman
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