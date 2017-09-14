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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1453514536145371453814539>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 23:57

  Hotab написав: то взагалі чому б не викинути поки що жильца за шиворот з підвала… там буде «герой сво» жити..

а ти така пілотесса з Кампуса і буряти полюбили всіє 9ю ротою не тільки прєлєсть з видом на ШРТ, а і всі отвори
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:03

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
Так все механизмы уже давно есть - даже по текущему законодательству. Но тцкшникам интереснее на бусиках кататься...

Вы постеснялись назвать сумму, за кот. вы согласились/подумали бы пойти на фронт.
Можно всё же назвать цифру без привязки к вашей гражданской зарплате?

то, чем вы занимаетесь - называется "X/Y проблема". Пожалуйста потратьте немного своего времени - и таки сформулируйте вопрос, который (подсознательно?) хотите задать...
Не знаю, что такое "X/Y проблема".
Я изначально задавал чёткий вопрос: за какую сумму вы готовы пойти в армию?
Никаких "подсоснаний" не было. Вы сами зачем-то начали привязывать эту цифру к своей гражданской зарплате. Я, как вы видели, этого даже сразу не понял, решил, что вы исходите из сегодняшних выплат военным.

P.s. Сейчас появился ещё один вопрос - как практически реализовать "идеи" АндрейМ о "справедливом распределении нагрузки". И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.
Хотя вы, как понимаю, считаете иначе: "Довольно очевидно, что речь идет о людях, решивших любой ценой остаться в стране". Т.е. кто сбежал, с того и взятки гладки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:03

  flyman написав:
  Hotab написав: то взагалі чому б не викинути поки що жильца за шиворот з підвала… там буде «герой сво» жити..

а ти така пілотесса з Кампуса і буряти полюбили всіє 9ю ротою не тільки прєлєсть з видом на ШРТ, а і всі отвори


Муха, якщо тебе в заручники взяв бараьашов, і його права рука у тебе в дупі по саме плече, моргни правою сітківкою, підем визволяти 😅😅

Шпалоукладчіца Маргарита з кардач знає де підвал гагаузького Мастера, покаже дорогу за мерзавчік 0.25l 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:12

  Успіх написав:Ніхто не каже - "ні, ні! Люди просто САМІ вийшли, бо їх обурило таке..."

Я кажу. Це так. Цих негідників у владі давно тре розстрілять і в тюрми посадить - оцих всих зермаків, татарових, шурмових і так дальші. Крадії на війні. Розвалюють державу, й хочуть це робить і дальші безкарно.
От того люди і вийшли, протів цього.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.


О господи ну не тупите так
Принять соотвествующий указ.
Далее обратиться к ЕС \ НАТО, сказать что старая евроморковка больше не работает, оставшиеся украинцы войну не вытягивают, давайте репатририуейте тех кто к вам вьехал после 20... , иначе откроем границы хлынут и украинцы и орки, на всех у вас патронов не хватит
Заранее предвижу ваши возражения, но во время краха Римской Империи и Великого переселения народов\Монгольского нашествия именно так все и работало. ЧингизХан ,например, обращался в Венгерское королество чтобы выдали половцев, он их считал дезертирами сзч-шниками
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:32

  ЛАД написав:Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично?
Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?

Лично с меня? Очень просто. Я работаю на украинскую компанию, поэтому любое увеличение налогов сразу же касается меня. Зарплата у меня «белая» без ФОПов и конвертов, поэтому государство своё получит. Я не раз писал, что выехал для лечения члена семьи, а не на работу в ЕС или 500 евро. Любой нормальный человек поступил бы также. Возможно, Вы бы бросили своих больных близких. Не знаю. Нет смысла это обсуждать.

Касательно других. Вопрос в том, что эти беженцы там делают. Почему они принудительно не работают в Украине? Вы часто пишете о 2МВ. Вы можете себе представить, что миллионы советских граждан чихнули заграницу, а потом мотались туда-сюда то к косметологу, так как местные не нравятся, то к стоматологу, так как советские дешевле? Нет? И я не могу. Или, может, Вы можете себе представить, что сотни тысяч граждан ездили на отдых заграницу из СССР во время войны? Нет? И я - нет. Приходим опять к выводу, что 2МВ Вы хотите лишь для части украинских граждан, а остальные должны жить в цивилизации непонятно за какие заслуги. Мы все должны быть в одинаковых условиях. Желательно в тех, где каждый принимает решение о том, где ему быть и что делать.

Вы пытаетесь меня убедить, что украинские мужчины должны из альтруистичных побуждений обеспечивать это безумие, а я Вам говорю, что в таком случае надо всех вернуть в СССР образца 2МВ. Вам эта идея не нравится. Мне не нравится идея, когда граждане Украине живут в разных условиях и временных эпохах.

  flyman написав:але більшовицьке нутро таки вилізло

Вам не подобається ідея, щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?

  ЛАД написав:Это не "більшовицьке нутро", а всё то же желание отмазаться от армии. Национализируют депозиты, глядишь, появятся у государства деньги на высокую оплату военных, наберут желающих и он перестанет бояться, что могут призвать его.
При этом он лично ничего не теряет - до его денег за границей не доберутся.

Опять Вы своими высерами не туда. Я просил Вас не писать за меня. Я не назначал Вас своим пресс-секретарём. Я получаю доход в Украине. Официальный. До него государству очень быстро добраться.

  ЛАД написав:И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.

На пляжах Европы в основном сейчас те, кто живут в Украине, не имеют обязанностей перед государством и вольны путешествовать. До них государству добраться очень легко. Вы за ажиотажем на билеты на поезда и автобусы в Европу наблюдаете?
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 26 лип, 2025 00:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:33

  UA написав:
  ЛАД написав:
Депозіти?

Депо населення, в еквіваленті це зараз 35 000 000 000 доларів і всі вони гарантуються ФГВФО :D
Правда сам ФГВФО прокуратура вирішила обезжиріть бо інші бізнеси вже не дояться.
Бачу більшість тут за конфіскацію

Во-первых, как правильно написал flyman: "навіть закрити діру в бюджеті до кінця цього року не вистачить, але скільки буде поросячого визгу".
Во-вторых, из этой суммы несколько больше 10 млрд., действительно, валютных вкладов (это, кстати, не значит, что у банков реально есть столько валюты) и почти триллион в грн. Что будет либо с ценами, либо с гривней, либо с тем и другим, если этот триллион выплеснется на рынок (сами понимаете, что на депозит эти деньги уже никто не понесёт. И на гособлигации тоже).

P.p.s. Кстати, до конфискации вкладов во время войны не дошёл даже товарищ Сталин. Избыточные рубли изъяли после войны путём конфискационной денежной реформы под новый 1948 год.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:34

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:При этом он лично ничего не теряет - до его денег за границей не доберутся.


якщо закінчення війни надумають затягувати то треба буде примусово
репатріювати міліони бігунців та їх гроші. Хоча б з країн ЄС та НАТО
а тих хто шо встигли громадянство отримати - у інтернаціональні бригади
щоб не так скушно було європейський вибір виборювати

Они этого не сделают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:37

  ЛАД написав:P.p.s. Кстати, до конфискации вкладов во время войны не дошёл даже товарищ Сталин. Избыточные рубли изъяли после войны путём конфискационной денежной реформы под новый 1948 год.

Та война действительно была общим делом всех граждан. Вы сейчас предлагаете возложить всё бремя войны на часть граждан, а другие могут жить как хотят и ничего за это не платить. И удивляетесь, что миллионы украинских мужчин прячутся и не хотят в этом участвовать.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:38

  fox767676 написав:
  UA написав:Бачу більшість тут за конфіскацію

і екстрадицію

конфедерацию и трепанацию
и конвертацию и интервенцию
и єкзертацию простраций

flyman
зацени
https://drive.google.com/file/d/1awJ6Ua ... sp=sharing
fox767676
 
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