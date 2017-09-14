Додано: Суб 26 лип, 2025 00:32

ЛАД написав: Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично?

Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки? Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично?Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?

flyman написав: але більшовицьке нутро таки вилізло але більшовицьке нутро таки вилізло

ЛАД написав: Это не "більшовицьке нутро", а всё то же желание отмазаться от армии. Национализируют депозиты, глядишь, появятся у государства деньги на высокую оплату военных, наберут желающих и он перестанет бояться, что могут призвать его.

При этом он лично ничего не теряет - до его денег за границей не доберутся. Это не "більшовицьке нутро", а всё то же желание отмазаться от армии. Национализируют депозиты, глядишь, появятся у государства деньги на высокую оплату военных, наберут желающих и он перестанет бояться, что могут призвать его.При этом он лично ничего не теряет - до его денег за границей не доберутся.

ЛАД написав: И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет. И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.

Лично с меня? Очень просто. Я работаю на украинскую компанию, поэтому любое увеличение налогов сразу же касается меня. Зарплата у меня «белая» без ФОПов и конвертов, поэтому государство своё получит. Я не раз писал, что выехал для лечения члена семьи, а не на работу в ЕС или 500 евро. Любой нормальный человек поступил бы также. Возможно, Вы бы бросили своих больных близких. Не знаю. Нет смысла это обсуждать.Касательно других. Вопрос в том, что эти беженцы там делают. Почему они принудительно не работают в Украине? Вы часто пишете о 2МВ. Вы можете себе представить, что миллионы советских граждан чихнули заграницу, а потом мотались туда-сюда то к косметологу, так как местные не нравятся, то к стоматологу, так как советские дешевле? Нет? И я не могу. Или, может, Вы можете себе представить, что сотни тысяч граждан ездили на отдых заграницу из СССР во время войны? Нет? И я - нет. Приходим опять к выводу, что 2МВ Вы хотите лишь для части украинских граждан, а остальные должны жить в цивилизации непонятно за какие заслуги. Мы все должны быть в одинаковых условиях. Желательно в тех, где каждый принимает решение о том, где ему быть и что делать.Вы пытаетесь меня убедить, что украинские мужчины должны из альтруистичных побуждений обеспечивать это безумие, а я Вам говорю, что в таком случае надо всех вернуть в СССР образца 2МВ. Вам эта идея не нравится. Мне не нравится идея, когда граждане Украине живут в разных условиях и временных эпохах.Вам не подобається ідея, щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?Опять Вы своими высерами не туда. Я просил Вас не писать за меня. Я не назначал Вас своим пресс-секретарём. Я получаю доход в Украине. Официальный. До него государству очень быстро добраться.На пляжах Европы в основном сейчас те, кто живут в Украине, не имеют обязанностей перед государством и вольны путешествовать. До них государству добраться очень легко. Вы за ажиотажем на билеты на поезда и автобусы в Европу наблюдаете?