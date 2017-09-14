M-Audio написав: ЛАД написав:
И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?
Очень просто. Сирийцы -- беженцы со всеми правами, предусмотренными для них конвенциями ООН. Украинцы -- никто. Так просто, лица под временной защитой, для которой уже, похоже, окончательный срок определён - март 2027. После окончания ничто не мешает попросить всех на выход. В особых случаях можно и принудительно, но большинство и само не останется на нелегальном положении и без пособий.
Вы ошибаетесь. Украинцы сейчас - практически граждане, но без права голоса. Сирийцы, как классические беженцы, не могут кататься туда-сюда в страну, из которой они убежали, а украинцы могут. Они даже по Шенгену ездить не могут. Многие лагерь для беженцев покинуть не могут. Классическое беженство предусматривает, что если ты вернулся в страну: из которой убежал, то не такая уж она и опасная, и твой беженский кейс автоматически прекращается. Европейцев, кстати, это очень злит, но, к сожалению, нашим согражданам на это наплевать и они продолжают кататься, хотя это сказывается на уровне поддержки.
Что будет после 2027 года никто не знает. Те страны, в которых украинцы массово работают, наверное, захотят их оставить. Я не думаю, что украинцев попросят уехать после 5 лет проживания в стране. Это уже можно считать «обжился». Скорей всего им предложат остаться по каким-то уже национальным программам. По крайней мере, об этом сейчас речь.
И не забывайте, что ничто не помешает нашим согражданам податься на классическое беженство, как сирийцы, после прекращения временной защиты. Это сейчас оно невозможно из-за временной защиты.
Без пособий те, кто не работают, да, наверное, уедут. Особенно те, кто не может позволить себе оплатить жильё, а живёт в социальном. Те уедут первыми, так как у них выбора не будет.