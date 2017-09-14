RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14536145371453814539
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 01:35

  ЛАД написав:И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?
Очень просто. Сирийцы -- беженцы со всеми правами, предусмотренными для них конвенциями ООН. Украинцы -- никто. Так просто, лица под временной защитой, для которой уже, похоже, окончательный срок определён - март 2027. После окончания ничто не мешает попросить всех на выход. В особых случаях можно и принудительно, но большинство и само не останется на нелегальном положении и без пособий.
M-Audio
 
Повідомлень: 3405
З нами з: 23.03.11
Подякував: 632 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 01:56

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?
Очень просто. Сирийцы -- беженцы со всеми правами, предусмотренными для них конвенциями ООН. Украинцы -- никто. Так просто, лица под временной защитой, для которой уже, похоже, окончательный срок определён - март 2027. После окончания ничто не мешает попросить всех на выход. В особых случаях можно и принудительно, но большинство и само не останется на нелегальном положении и без пособий.

Вы ошибаетесь. Украинцы сейчас - практически граждане, но без права голоса. Сирийцы, как классические беженцы, не могут кататься туда-сюда в страну, из которой они убежали, а украинцы могут. Они даже по Шенгену ездить не могут. Многие лагерь для беженцев покинуть не могут. Классическое беженство предусматривает, что если ты вернулся в страну: из которой убежал, то не такая уж она и опасная, и твой беженский кейс автоматически прекращается. Европейцев, кстати, это очень злит, но, к сожалению, нашим согражданам на это наплевать и они продолжают кататься, хотя это сказывается на уровне поддержки.

Что будет после 2027 года никто не знает. Те страны, в которых украинцы массово работают, наверное, захотят их оставить. Я не думаю, что украинцев попросят уехать после 5 лет проживания в стране. Это уже можно считать «обжился». Скорей всего им предложат остаться по каким-то уже национальным программам. По крайней мере, об этом сейчас речь.

И не забывайте, что ничто не помешает нашим согражданам податься на классическое беженство, как сирийцы, после прекращения временной защиты. Это сейчас оно невозможно из-за временной защиты.

Без пособий те, кто не работают, да, наверное, уедут. Особенно те, кто не может позволить себе оплатить жильё, а живёт в социальном. Те уедут первыми, так как у них выбора не будет.
АндрейМ
 
Повідомлень: 566
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14536145371453814539
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 109651
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 290430
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 953377
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron