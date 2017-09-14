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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 145371453814539145401454114542>
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 01:35

  ЛАД написав:И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?
Очень просто. Сирийцы -- беженцы со всеми правами, предусмотренными для них конвенциями ООН. Украинцы -- никто. Так просто, лица под временной защитой, для которой уже, похоже, окончательный срок определён - март 2027. После окончания ничто не мешает попросить всех на выход. В особых случаях можно и принудительно, но большинство и само не останется на нелегальном положении и без пособий.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 01:56

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?
Очень просто. Сирийцы -- беженцы со всеми правами, предусмотренными для них конвенциями ООН. Украинцы -- никто. Так просто, лица под временной защитой, для которой уже, похоже, окончательный срок определён - март 2027. После окончания ничто не мешает попросить всех на выход. В особых случаях можно и принудительно, но большинство и само не останется на нелегальном положении и без пособий.

Вы ошибаетесь. Украинцы сейчас - практически граждане, но без права голоса. Сирийцы, как классические беженцы, не могут кататься туда-сюда в страну, из которой они убежали, а украинцы могут. Они даже по Шенгену ездить не могут. Многие лагерь для беженцев покинуть не могут. Классическое беженство предусматривает, что если ты вернулся в страну: из которой убежал, то не такая уж она и опасная, и твой беженский кейс автоматически прекращается. Европейцев, кстати, это очень злит, но, к сожалению, нашим согражданам на это наплевать и они продолжают кататься, хотя это сказывается на уровне поддержки.

Что будет после 2027 года никто не знает. Те страны, в которых украинцы массово работают, наверное, захотят их оставить. Я не думаю, что украинцев попросят уехать после 5 лет проживания в стране. Это уже можно считать «обжился». Скорей всего им предложат остаться по каким-то уже национальным программам. По крайней мере, об этом сейчас речь.

И не забывайте, что ничто не помешает нашим согражданам податься на классическое беженство, как сирийцы, после прекращения временной защиты. Это сейчас оно невозможно из-за временной защиты.

Без пособий те, кто не работают, да, наверное, уедут. Особенно те, кто не может позволить себе оплатить жильё, а живёт в социальном. Те уедут первыми, так как у них выбора не будет.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 02:23

  fox767676 написав:........
А причем сирийцы ?
Для запада они такие же беженцы, как и наши.
Разница только в том что наши всё же как-то ближе - какие-никакие, но европейцы, а не азиаты.

Просто может сложиться возможно обманчивое впечатление что это какие-то гладиаторские бои на потеху золотому миллиарду.
Где-то так и есть.

Поэтому надо максимально мобилизировать, как военно так и экономически, как можно более широкие слои украинцев включая и новую диаспору, а со временем и старую
Кому надо?
Нам? Возможно.
Им (Западу)? Не особо.

Без этого мы не втянем в войну по-натоящему сам Запад. Пока они видят розовощеких украинцев которые себе ни в чем не отказывают на улицах Барселоны, Кракова,Вены, Мюнхена,Лондона они не захотят втягиваться серьезно в войну.
"Сам Запад" в войну втягиваться не хочет независимо от того, что они видят. Сегодня уже у членов НАТО есть сомнения в действенности 5 статьи даже в отношении членов НАТО. А уж Украина...

Молоддежь вся вывозится и к 2029 за границей будут сотни тысяч 25 летних несостоявшихся защиников родины, а украинская армия окончательно станет стариковкской со средним возрастом 50 лет.
Вы рассчитываете на войну до 2029?
Сильно.
Даже не знаю, кем вас в таком случае считать - пессимистом или оптимистом. :)
С одной стороны пессимист - предполагаете ещё 4 года войны.
С другой стороны оптимист - считаете, что после такой длительной войны Украина ещё будет кому-то интересна. И даже состоявшиеся защитники родины не захотят отсюда при возможности уехать.

Если ничего не предпренимать как вы предлагаете.
Я такого не предлагал.
Просто не люблю рассматривать малореальные и полуфантастические варианты. Хотя читать фантастику, особенно фэнтези люблю.

Не знаю, зачем вы выложили фото Залужного.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 02:30

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?
Очень просто. Сирийцы -- беженцы со всеми правами, предусмотренными для них конвенциями ООН. Украинцы -- никто. Так просто, лица под временной защитой, для которой уже, похоже, окончательный срок определён - март 2027. После окончания ничто не мешает попросить всех на выход. В особых случаях можно и принудительно, но большинство и само не останется на нелегальном положении и без пособий.
Вопросы к каждому предложению, начиная с первого.
С какой стати сирийцы беженцы, а украинцы нет?
Остальные вопросы перечислять не буду, сами подумайте.
И вы напрасно говорите о пособиях. Кроме Германии они почти нигде не играют серьёзной роли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 02:41

  АндрейМ написав:........
Классическое беженство предусматривает, что если ты вернулся в страну: из которой убежал, то не такая уж она и опасная, и твой беженский кейс автоматически прекращается. Европейцев, кстати, это очень злит, но, к сожалению, нашим согражданам на это наплевать и они продолжают кататься, хотя это сказывается на уровне поддержки.
Не знаю, как это сказывается на уровне поддержки, но пока они такие поездки разрешают.

Без пособий те, кто не работают, да, наверное, уедут. Особенно те, кто не может позволить себе оплатить жильё, а живёт в социальном. Те уедут первыми, так как у них выбора не будет.
Тоже вопрос.
Те, кто способен работать, к 2027 будут, скорее всего, уже работать. Стариков и детей без какой-то программы поддержки не оставят. Разве что старики сами захотят вернуться (вполне вероятно, но для Украины это не большая радость). Так что если война протянется хотя бы до 2027, я бы на сколько-нибудь массовый возврат не рассчитывал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 02:59

fox767676
К вопросу о войне в 2029.
Ігор Терехов
Попередньо зафіксовано удар по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює.
00:28

Ігор Терехов
«Шахеди» атакують Харків!

Під ударом Київський район міста
02:29
https://t.me/s/ihor_terekhov
Наблюдаю очередной пожар. Похоже, приличный, но далеко, тяжело разобраться.
Возможно, то самое "цивільне підприємство".

Правда, будивельник считает, что "устаревшие совковые предприятия" не заслуживают ничего, кроме ликвидации. Так что россияне, можно считать, "помогают" нам. :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 08:59

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:А причем сирийцы ?
Для запада они такие же беженцы, как и наши.
Разница только в том что наши всё же как-то ближе - какие-никакие, но европейцы, а не азиаты.

Це з вашої точки зору, з їхньої Україна це десь біля Еритреї та Сомалі.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 09:01

Експерт так впевнено інсайдить та співав і раптом видав отаке:
*И скажу Вам по простому... не верьте ни ИПСО ни Пропаганде... с любой стороны... и протестам тоже... Реальность такова, что сейчас никто ничего не понимает...
Выглядит так, что что-то "внезапно всплыло" и любой ценой нужно было упредить и погасить...
Вышло как вышло...
Что дальше не понимает никто... Все ждут 2 и 3 серии... чтоб понять хитрый замысел... * (С)

Це мабуть ближче до реальності.
І ще головне питання -- гроші на наступний рік...

Якби калькулятор Заходу не показав, що для нього досягнути краху амбіцій рфії дешевше через економію на Україні. Хз що в їхніх там головах і які дійсні розклади сил та потенціалів.

І... давно не було захопливих історій. Це дивно. Дуже дивно. Давно пора. Або готується щось чергове грандіозне, або справи кепські.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 09:02

  ЛАД написав:
  M-Audio написав:
  ЛАД написав:И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?
Очень просто. Сирийцы -- беженцы со всеми правами, предусмотренными для них конвенциями ООН. Украинцы -- никто. Так просто, лица под временной защитой, для которой уже, похоже, окончательный срок определён - март 2027. После окончания ничто не мешает попросить всех на выход. В особых случаях можно и принудительно, но большинство и само не останется на нелегальном положении и без пособий.
Вопросы к каждому предложению, начиная с первого.
С какой стати сирийцы беженцы, а украинцы нет?

Тому-що українці з тимчасовим захистом- не біженці.
И вы напрасно говорите о пособиях. Кроме Германии они почти нигде не играют серьёзной роли.

Є й інші країни.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаю, зачем вы выложили фото Залужного.


Вы рассчитываете на войну до 2029?
Сильно.


А если так, сами догадаетесь ? :D

Чем дальше от Украины, тем бескомпромиссней заявления и более внушительны сроки прогнозов на длительность войны, часто слышал про 2035
Так 2029 я нще взял как усредненный срок . Кроме того, в 2029 многие из тех, кто в 2022 выехал как дети <18, достигнут мобилизвционного возраста и станет очевидным системный провал политики.
Если Запад не будет на практике демонстрировать единство целей, то рано или поздно в Украине станет вопрос о смене геополитического вектора, а учитывая избыточную пассонарность украинского народа, это может быть не только нейтралитет...
В текущей же повестке, которая пока на перемогу, надо не только возвращать временно потерянные человеческие ресурсы, но и ставить вопрос о ренегатах. Портнов это очень хорошо, но гораздо лучше бы увидеть окровавленные трупы Арестовича, Мосичука, Березы, Чаплыги, Балпшова. Это бы сильно мотивировало на борьбу не только в спортзалах
fox767676
 
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