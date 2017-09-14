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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 лип, 2025 09:33
fox767676 написав:
Это бы сильно мотивировало на борьбу не только в спортзалах
Тільки-но вчора давав посилання на Веніславського-Сирського про головний мотиватор --- гроші.
Тому й вже більше 20+ років, як вважаю та кажу: "Краще бариги, ніж будь-які!!! ідейні (тобто упороті!! -істи --- фашисти, комуністи, націоналісти, адвентисти... х-єристи)). Бо вони на порядки більшій кількості трупів крокують-крокуватимуть, ніж бариги".
Не важко допетрити, що після трупів берез-чаплиг неодмінно будуть сотні тисяч трупів звичайних пересічних.
В мотивації боротьби повинно переважати "за що боротися", а не "проти кого".
Інакше оце "проти кого" і стає отим "за що". За трупи "ворогів"..
В вороги ж легко призначають..
В тому числі коли реальні скінчаться. Щоб було проти кого боротися.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 09:47
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично?
Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?
Лично с меня? Очень просто. Я работаю на украинскую компанию, поэтому любое увеличение налогов сразу же касается меня. Зарплата у меня «белая» без ФОПов и конвертов, поэтому государство своё получит. Я не раз писал, что выехал для лечения члена семьи, а не на работу в ЕС или 500 евро. Любой нормальный человек поступил бы также. Возможно, Вы бы бросили своих больных близких. Не знаю. Нет смысла это обсуждать.
Касательно других. Вопрос в том, что эти беженцы там делают. Почему они принудительно не работают в Украине? Вы часто пишете о 2МВ. Вы можете себе представить, что миллионы советских граждан чихнули заграницу, а потом мотались туда-сюда то к косметологу, так как местные не нравятся, то к стоматологу, так как советские дешевле? Нет? И я не могу. Или, может, Вы можете себе представить, что сотни тысяч граждан ездили на отдых заграницу из СССР во время войны? Нет? И я - нет. Приходим опять к выводу, что 2МВ Вы хотите лишь для части украинских граждан, а остальные должны жить в цивилизации непонятно за какие заслуги. Мы все должны быть в одинаковых условиях. Желательно в тех, где каждый принимает решение о том, где ему быть и что делать.
Вы пытаетесь меня убедить, что украинские мужчины должны из альтруистичных побуждений обеспечивать это безумие, а я Вам говорю, что в таком случае надо всех вернуть в СССР образца 2МВ. Вам эта идея не нравится. Мне не нравится идея, когда граждане Украине живут в разных условиях и временных эпохах.
flyman написав:
але більшовицьке нутро таки вилізло
Вам не подобається ідея, щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?
ЛАД написав:
Это не "більшовицьке нутро", а всё то же желание отмазаться от армии. Национализируют депозиты, глядишь, появятся у государства деньги на высокую оплату военных, наберут желающих и он перестанет бояться, что могут призвать его.
При этом он лично ничего не теряет - до его денег за границей не доберутся.
Опять Вы своими высерами не туда. Я просил Вас не писать за меня. Я не назначал Вас своим пресс-секретарём. Я получаю доход в Украине. Официальный. До него государству очень быстро добраться.
ЛАД написав:
И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.
На пляжах Европы в основном сейчас те, кто живут в Украине, не имеют обязанностей перед государством и вольны путешествовать. До них государству добраться очень легко. Вы за ажиотажем на билеты на поезда и автобусы в Европу наблюдаете?
Ви хочете зробити всіх рівними, але щоб дехто був рівніше ("цей привілей").
щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей
більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?
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Додано: Суб 26 лип, 2025 09:52
на Красну плєсєнь не дотягує
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Додано: Суб 26 лип, 2025 09:54
detroytred
А я вже не певен що зараз грошей більше у "золотому міліарді", ніж у "вісі зла"
Тому економічні мобілізація\бронювання це лише тимчасова затичка, далі треба будувати якусь ідеологію, діалектику інакше гаплик. Мосічук, Береза - такі дерзкі правосеки були 10 років тому, а зараз суцільне капітуляество та підривні меседжі. Це непорядок та ганебна пляма на українській ідеї. Навіть мені ,центристу , це помітно і зрозуміло що треба щось з цим робити.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 09:55
won написав: _hunter написав:
Велкам ту зе реал волд!
-- именно по этой причине в тех же Штатах прямо запрещают свою ЗП с коллегами обсуждать: там не пару тыщ. разница может быть -- а десяток (несколько) на ровном месте...
По які по "ці причині"?
...
Я же там ниже где-то объяснял: один и тот-же отдел, одна и та же должность, одна "работа". А ЗП - разные. Иногда - сильно.
И как раз да - часто бывает, что новичек сходу умудряется договориться о большей ЗП, чем какой-то "старожил" - пару десятилетий сидящий "на попе ровно" в том отделе...
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Додано: Суб 26 лип, 2025 10:07
fox767676 написав:detroytred
А я вже не певен що зараз грошей більше у "золотому міліарді", ніж у "вісі зла"
Тому економічні мобілізація\бронювання це лише тимчасова затичка, далі треба будувати якусь ідеологію, діалектику інакше гаплик. Мосічук, Береза - такі дерзкі правосеки були 10 років тому, а зараз суцільне капітуляество та підривні меседжі. Це непорядок та ганебна пляма на українській ідеї. Навіть мені ,центристу , це помітно і зрозуміло що треба щось з цим робити.
Імхо. Захід, сам Захід не дасть створити з України ідейну (тобто непідконтрольну) державу такого масштабу.
Дасть створити тільки на своїх західних ідеях - цінностях. Гроші, свободи, євроінтеграція (тобто підконтрольність євроструктурам).
В ферзі прохідного пішака не пустять..
Тому отак і розігрують партію --- контрольованими допомогою і поставками.
Сумно..
Весь розрахунок (або віра)), що рфія копитнеться скоріше.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 10:16
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Вы постеснялись назвать сумму, за кот. вы согласились/подумали бы пойти на фронт.
Можно всё же назвать цифру без привязки к вашей гражданской зарплате?
то, чем вы занимаетесь - называется "X/Y проблема". Пожалуйста потратьте немного своего времени - и таки сформулируйте вопрос, который (подсознательно?) хотите задать...
Не знаю, что такое "X/Y проблема".
Я изначально задавал чёткий вопрос: за какую сумму вы готовы пойти в армию?
...
P.s. Сейчас появился ещё один вопрос - как практически реализовать "идеи" АндрейМ
о "справедливом распределении нагрузки". И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.
Хотя вы, как понимаю, считаете иначе: "Довольно очевидно, что речь идет о людях, решивших любой ценой остаться в стране". Т.е. кто сбежал, с того и взятки гладки.
Погулите - это не больно
Но ок, допустим вы имено на этот вопрос хотели ответ узнать -- проигнорировав мой вопрос "что будете делать, когда законопроект о 60+ примут (а теперь закон № 4467-IX)". Что вам этот ответ даст? -- лично пойдете к ВГК бюджет требовать?? Так опять же -- зачем??? -- я чесно признаюсь: я "водиночку" -- даже Стратегической Лопатой кулебы даже одно Запорожье вряд ли отобью...
Та не нужно до нас добираться
Я бы понял, если бы внутри страны моб-ресурс закончился. А сейчас-то вам чем этот лям викингов так муляет?
Вы бы еще на те 12/4 лямов из "нас 52 мильоны" планы строили...
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Додано: Суб 26 лип, 2025 10:24
ЛАД написав:
Вы за ажиотажем на билеты на поезда и автобусы в Европу наблюдаете?
Не интересовался.
Поинтересуйтесь
В ту же копилку
Спрос на билеты на популярные туристические направления, такие как Буковель и Яремче, вырос на 460%, что затрудняет их приобретение.
интересно, как во время WW II оно было? 🤔
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Додано: Суб 26 лип, 2025 10:24
detroytred написав: fox767676 написав:detroytred
А я вже не певен що зараз грошей більше у "золотому міліарді", ніж у "вісі зла"
Тому економічні мобілізація\бронювання це лише тимчасова затичка, далі треба будувати якусь ідеологію, діалектику інакше гаплик. Мосічук, Береза - такі дерзкі правосеки були 10 років тому, а зараз суцільне капітуляество та підривні меседжі. Це непорядок та ганебна пляма на українській ідеї. Навіть мені ,центристу , це помітно і зрозуміло що треба щось з цим робити.
Імхо. Захід, сам Захід не дасть створити з України ідейну (тобто непідконтрольну) державу такого масштабу.
Дасть створити тільки на своїх західних ідеях - цінностях. Гроші, свободи, євроінтеграція (тобто підконтрольність євроструктурам).
В ферзі прохідного пішака не пустять..
Тому отак і розігрують партію --- контрольованими допомогою і поставками.
Сумно..
Весь розрахунок (або віра)), що рфія копитнеться скоріше.
рфія не копитнеться - в неї величезний простір для маневру.
просяде рівень життя, пересядуть з німців на китайців, з віндоус на Mint ,
з західних комплектуючих на китайські-бразильскі - не критично, бо ідейно вони ніколи не ставили добробут манюпаса во главу кута.
Дефіциту ковбаси як у 1990 в них же не буде - економіка більш менш збалансована між планом та ринком, вони вже не одинокі у своєму полюсі як тоді.
Більше непокоїти повинна Україна , бо досі незрозуміло яка взагалі модель -задекларована ліберальна західна-споживацька чи спартансько-моджахедська. усі ці руйнівні хитання вправо-вліво показують що модель УРСР 1961-1991 була більш-менш збалансованою у порівняннні з тим що зараз...
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Додано: Суб 26 лип, 2025 10:30
Water написав: ЛАД написав: fox767676 написав:
А причем сирийцы ?
Для запада они такие же беженцы, как и наши.
Разница только в том что наши всё же как-то ближе - какие-никакие, но европейцы, а не азиаты.
Це з вашої точки зору, з їхньої Україна це десь біля Еритреї та Сомалі.
Вы делаете ошибку переключаясь с рассы на государство (одно из многих)
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