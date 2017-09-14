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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1453814539145401454114542>
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 09:47

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично?
Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?

Лично с меня? Очень просто. Я работаю на украинскую компанию, поэтому любое увеличение налогов сразу же касается меня. Зарплата у меня «белая» без ФОПов и конвертов, поэтому государство своё получит. Я не раз писал, что выехал для лечения члена семьи, а не на работу в ЕС или 500 евро. Любой нормальный человек поступил бы также. Возможно, Вы бы бросили своих больных близких. Не знаю. Нет смысла это обсуждать.

Касательно других. Вопрос в том, что эти беженцы там делают. Почему они принудительно не работают в Украине? Вы часто пишете о 2МВ. Вы можете себе представить, что миллионы советских граждан чихнули заграницу, а потом мотались туда-сюда то к косметологу, так как местные не нравятся, то к стоматологу, так как советские дешевле? Нет? И я не могу. Или, может, Вы можете себе представить, что сотни тысяч граждан ездили на отдых заграницу из СССР во время войны? Нет? И я - нет. Приходим опять к выводу, что 2МВ Вы хотите лишь для части украинских граждан, а остальные должны жить в цивилизации непонятно за какие заслуги. Мы все должны быть в одинаковых условиях. Желательно в тех, где каждый принимает решение о том, где ему быть и что делать.

Вы пытаетесь меня убедить, что украинские мужчины должны из альтруистичных побуждений обеспечивать это безумие, а я Вам говорю, что в таком случае надо всех вернуть в СССР образца 2МВ. Вам эта идея не нравится. Мне не нравится идея, когда граждане Украине живут в разных условиях и временных эпохах.

  flyman написав:але більшовицьке нутро таки вилізло

Вам не подобається ідея, щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?

  ЛАД написав:Это не "більшовицьке нутро", а всё то же желание отмазаться от армии. Национализируют депозиты, глядишь, появятся у государства деньги на высокую оплату военных, наберут желающих и он перестанет бояться, что могут призвать его.
При этом он лично ничего не теряет - до его денег за границей не доберутся.

Опять Вы своими высерами не туда. Я просил Вас не писать за меня. Я не назначал Вас своим пресс-секретарём. Я получаю доход в Украине. Официальный. До него государству очень быстро добраться.

  ЛАД написав:И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.

На пляжах Европы в основном сейчас те, кто живут в Украине, не имеют обязанностей перед государством и вольны путешествовать. До них государству добраться очень легко. Вы за ажиотажем на билеты на поезда и автобусы в Европу наблюдаете?

Ви хочете зробити всіх рівними, але щоб дехто був рівніше ("цей привілей").

щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей :x більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 09:52

  fox767676 написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:Бачу більшість тут за конфіскацію

і екстрадицію

конфедерацию и трепанацию
и конвертацию и интервенцию
и єкзертацию простраций

flyman
зацени
https://drive.google.com/file/d/1awJ6Ua ... sp=sharing

на Красну плєсєнь не дотягує
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 09:54

detroytred
А я вже не певен що зараз грошей більше у "золотому міліарді", ніж у "вісі зла"
Тому економічні мобілізація\бронювання це лише тимчасова затичка, далі треба будувати якусь ідеологію, діалектику інакше гаплик. Мосічук, Береза - такі дерзкі правосеки були 10 років тому, а зараз суцільне капітуляество та підривні меседжі. Це непорядок та ганебна пляма на українській ідеї. Навіть мені ,центристу , це помітно і зрозуміло що треба щось з цим робити.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 09:55

  won написав:
  _hunter написав:Велкам ту зе реал волд! :D -- именно по этой причине в тех же Штатах прямо запрещают свою ЗП с коллегами обсуждать: там не пару тыщ. разница может быть -- а десяток (несколько) на ровном месте...

По які по "ці причині"?
...

Я же там ниже где-то объяснял: один и тот-же отдел, одна и та же должность, одна "работа". А ЗП - разные. Иногда - сильно.
И как раз да - часто бывает, что новичек сходу умудряется договориться о большей ЗП, чем какой-то "старожил" - пару десятилетий сидящий "на попе ровно" в том отделе...
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:07

  fox767676 написав:detroytred
А я вже не певен що зараз грошей більше у "золотому міліарді", ніж у "вісі зла"
Тому економічні мобілізація\бронювання це лише тимчасова затичка, далі треба будувати якусь ідеологію, діалектику інакше гаплик. Мосічук, Береза - такі дерзкі правосеки були 10 років тому, а зараз суцільне капітуляество та підривні меседжі. Це непорядок та ганебна пляма на українській ідеї. Навіть мені ,центристу , це помітно і зрозуміло що треба щось з цим робити.

Імхо. Захід, сам Захід не дасть створити з України ідейну (тобто непідконтрольну) державу такого масштабу.
Дасть створити тільки на своїх західних ідеях - цінностях. Гроші, свободи, євроінтеграція (тобто підконтрольність євроструктурам).

В ферзі прохідного пішака не пустять..
Тому отак і розігрують партію --- контрольованими допомогою і поставками.
Сумно..

Весь розрахунок (або віра)), що рфія копитнеться скоріше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:16

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Вы постеснялись назвать сумму, за кот. вы согласились/подумали бы пойти на фронт.
Можно всё же назвать цифру без привязки к вашей гражданской зарплате?

то, чем вы занимаетесь - называется "X/Y проблема". Пожалуйста потратьте немного своего времени - и таки сформулируйте вопрос, который (подсознательно?) хотите задать...
Не знаю, что такое "X/Y проблема".
Я изначально задавал чёткий вопрос: за какую сумму вы готовы пойти в армию?
...
P.s. Сейчас появился ещё один вопрос - как практически реализовать "идеи" АндрейМ о "справедливом распределении нагрузки". И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.
Хотя вы, как понимаю, считаете иначе: "Довольно очевидно, что речь идет о людях, решивших любой ценой остаться в стране". Т.е. кто сбежал, с того и взятки гладки.

Погулите - это не больно :D
Но ок, допустим вы имено на этот вопрос хотели ответ узнать -- проигнорировав мой вопрос "что будете делать, когда законопроект о 60+ примут (а теперь закон № 4467-IX)". Что вам этот ответ даст? -- лично пойдете к ВГК бюджет требовать?? Так опять же -- зачем??? -- я чесно признаюсь: я "водиночку" -- даже Стратегической Лопатой кулебы даже одно Запорожье вряд ли отобью...


Та не нужно до нас добираться :evil:
Я бы понял, если бы внутри страны моб-ресурс закончился. А сейчас-то вам чем этот лям викингов так муляет? :shock:
Вы бы еще на те 12/4 лямов из "нас 52 мильоны" планы строили...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:24

  ЛАД написав:
Вы за ажиотажем на билеты на поезда и автобусы в Европу наблюдаете?
Не интересовался.

Поинтересуйтесь :)
В ту же копилку
Спрос на билеты на популярные туристические направления, такие как Буковель и Яремче, вырос на 460%, что затрудняет их приобретение.

интересно, как во время WW II оно было? 🤔
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:24

  detroytred написав:
  fox767676 написав:detroytred
А я вже не певен що зараз грошей більше у "золотому міліарді", ніж у "вісі зла"
Тому економічні мобілізація\бронювання це лише тимчасова затичка, далі треба будувати якусь ідеологію, діалектику інакше гаплик. Мосічук, Береза - такі дерзкі правосеки були 10 років тому, а зараз суцільне капітуляество та підривні меседжі. Це непорядок та ганебна пляма на українській ідеї. Навіть мені ,центристу , це помітно і зрозуміло що треба щось з цим робити.

Імхо. Захід, сам Захід не дасть створити з України ідейну (тобто непідконтрольну) державу такого масштабу.
Дасть створити тільки на своїх західних ідеях - цінностях. Гроші, свободи, євроінтеграція (тобто підконтрольність євроструктурам).

В ферзі прохідного пішака не пустять..
Тому отак і розігрують партію --- контрольованими допомогою і поставками.
Сумно..

Весь розрахунок (або віра)), що рфія копитнеться скоріше.


рфія не копитнеться - в неї величезний простір для маневру.
просяде рівень життя, пересядуть з німців на китайців, з віндоус на Mint ,
з західних комплектуючих на китайські-бразильскі - не критично, бо ідейно вони ніколи не ставили добробут манюпаса во главу кута.
Дефіциту ковбаси як у 1990 в них же не буде - економіка більш менш збалансована між планом та ринком, вони вже не одинокі у своєму полюсі як тоді.
Більше непокоїти повинна Україна , бо досі незрозуміло яка взагалі модель -задекларована ліберальна західна-споживацька чи спартансько-моджахедська. усі ці руйнівні хитання вправо-вліво показують що модель УРСР 1961-1991 була більш-менш збалансованою у порівняннні з тим що зараз...
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:30

  Water написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:А причем сирийцы ?
Для запада они такие же беженцы, как и наши.
Разница только в том что наши всё же как-то ближе - какие-никакие, но европейцы, а не азиаты.

Це з вашої точки зору, з їхньої Україна це десь біля Еритреї та Сомалі.

Вы делаете ошибку переключаясь с рассы на государство (одно из многих) ;)
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:33

  flyman написав:
  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично?
Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?

Лично с меня? Очень просто. Я работаю на украинскую компанию, поэтому любое увеличение налогов сразу же касается меня. Зарплата у меня «белая» без ФОПов и конвертов, поэтому государство своё получит. Я не раз писал, что выехал для лечения члена семьи, а не на работу в ЕС или 500 евро. Любой нормальный человек поступил бы также. Возможно, Вы бы бросили своих больных близких. Не знаю. Нет смысла это обсуждать.

Касательно других. Вопрос в том, что эти беженцы там делают. Почему они принудительно не работают в Украине? Вы часто пишете о 2МВ. Вы можете себе представить, что миллионы советских граждан чихнули заграницу, а потом мотались туда-сюда то к косметологу, так как местные не нравятся, то к стоматологу, так как советские дешевле? Нет? И я не могу. Или, может, Вы можете себе представить, что сотни тысяч граждан ездили на отдых заграницу из СССР во время войны? Нет? И я - нет. Приходим опять к выводу, что 2МВ Вы хотите лишь для части украинских граждан, а остальные должны жить в цивилизации непонятно за какие заслуги. Мы все должны быть в одинаковых условиях. Желательно в тех, где каждый принимает решение о том, где ему быть и что делать.

Вы пытаетесь меня убедить, что украинские мужчины должны из альтруистичных побуждений обеспечивать это безумие, а я Вам говорю, что в таком случае надо всех вернуть в СССР образца 2МВ. Вам эта идея не нравится. Мне не нравится идея, когда граждане Украине живут в разных условиях и временных эпохах.

  flyman написав:але більшовицьке нутро таки вилізло

Вам не подобається ідея, щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?

  ЛАД написав:Это не "більшовицьке нутро", а всё то же желание отмазаться от армии. Национализируют депозиты, глядишь, появятся у государства деньги на высокую оплату военных, наберут желающих и он перестанет бояться, что могут призвать его.
При этом он лично ничего не теряет - до его денег за границей не доберутся.

Опять Вы своими высерами не туда. Я просил Вас не писать за меня. Я не назначал Вас своим пресс-секретарём. Я получаю доход в Украине. Официальный. До него государству очень быстро добраться.

  ЛАД написав:И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.

На пляжах Европы в основном сейчас те, кто живут в Украине, не имеют обязанностей перед государством и вольны путешествовать. До них государству добраться очень легко. Вы за ажиотажем на билеты на поезда и автобусы в Европу наблюдаете?

Ви хочете зробити всіх рівними, але щоб дехто був рівніше ("цей привілей").

щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей :x більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?


Все эти сравнения с 2МВ неактуальны по причине технологического развития человечества за 80 лет - как прикажете "принудительно мобилизировать на производство" когда производство это станки с ЧПУ, автоматические продуктовые линии, комбайны Джон Дир стоящие миллионы или опыляющие поля агродроны, а к всему этому еще и квалификация нужна. Разве что в МакДональдс насильно их, чтоб быстрее бургеры разносили молодежи. так там вроде и так нехватки нет.
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