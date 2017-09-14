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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14539145401454114542>
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:33

  flyman написав:
  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично?
Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?

Лично с меня? Очень просто. Я работаю на украинскую компанию, поэтому любое увеличение налогов сразу же касается меня. Зарплата у меня «белая» без ФОПов и конвертов, поэтому государство своё получит. Я не раз писал, что выехал для лечения члена семьи, а не на работу в ЕС или 500 евро. Любой нормальный человек поступил бы также. Возможно, Вы бы бросили своих больных близких. Не знаю. Нет смысла это обсуждать.

Касательно других. Вопрос в том, что эти беженцы там делают. Почему они принудительно не работают в Украине? Вы часто пишете о 2МВ. Вы можете себе представить, что миллионы советских граждан чихнули заграницу, а потом мотались туда-сюда то к косметологу, так как местные не нравятся, то к стоматологу, так как советские дешевле? Нет? И я не могу. Или, может, Вы можете себе представить, что сотни тысяч граждан ездили на отдых заграницу из СССР во время войны? Нет? И я - нет. Приходим опять к выводу, что 2МВ Вы хотите лишь для части украинских граждан, а остальные должны жить в цивилизации непонятно за какие заслуги. Мы все должны быть в одинаковых условиях. Желательно в тех, где каждый принимает решение о том, где ему быть и что делать.

Вы пытаетесь меня убедить, что украинские мужчины должны из альтруистичных побуждений обеспечивать это безумие, а я Вам говорю, что в таком случае надо всех вернуть в СССР образца 2МВ. Вам эта идея не нравится. Мне не нравится идея, когда граждане Украине живут в разных условиях и временных эпохах.

  flyman написав:але більшовицьке нутро таки вилізло

Вам не подобається ідея, щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?

  ЛАД написав:Это не "більшовицьке нутро", а всё то же желание отмазаться от армии. Национализируют депозиты, глядишь, появятся у государства деньги на высокую оплату военных, наберут желающих и он перестанет бояться, что могут призвать его.
При этом он лично ничего не теряет - до его денег за границей не доберутся.

Опять Вы своими высерами не туда. Я просил Вас не писать за меня. Я не назначал Вас своим пресс-секретарём. Я получаю доход в Украине. Официальный. До него государству очень быстро добраться.

  ЛАД написав:И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.

На пляжах Европы в основном сейчас те, кто живут в Украине, не имеют обязанностей перед государством и вольны путешествовать. До них государству добраться очень легко. Вы за ажиотажем на билеты на поезда и автобусы в Европу наблюдаете?

Ви хочете зробити всіх рівними, але щоб дехто був рівніше ("цей привілей").

щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей :x більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?


Все эти сравнения с 2МВ неактуальны по причине технологического развития человечества за 80 лет - как прикажете "принудительно мобилизировать на производство" когда производство это станки с ЧПУ, автоматические продуктовые линии, комбайны Джон Дир стоящие миллионы или опыляющие поля агродроны, а к всему этому еще и квалификация нужна. Разве что в МакДональдс насильно их, чтоб быстрее бургеры разносили молодежи. так там вроде и так нехватки нет.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Правда, будивельник считает, что "устаревшие совковые предприятия" не заслуживают ничего, кроме ликвидации. Так что россияне, можно считать, "помогают" нам
Давай мухи окремо- котлети окремо
Після совка в 1991 році в Україні НЕ ЗАЛИШИЛОСЬ промислового потенціалу.
Тобто стіни на завіодах були (хоча й з дахами які протікали , побитими вікнами і так далі) але обладнання було замортизовану в нуль.
Можливо існувало на ВСЮ УКРАЇНУ десяток модернізованих які випускали десь 1% від ВВП ... але 99% були в такій дупі що совку прийшлось розвалитись і навантажити молоду Україну пенсійними виплатами які повинні були забезпечуватись від прибутків функціонування розвалених підприємств.
За 35 років Незалежності - не те що в Україні... в будь-якій нормальній Державі парк станків оновлюється рази зо два...
Тому
якщо добивають станки з совка- то за це треба подякувати
якщо станки сьогоднішні - то треба укріпити ППО.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:36

ОБС каже, що війна у нас вже починає затухати, натомість на Близькому Сході та в Азії все тільки починається та буде розвиватися. Ізраїль/Іран, Індія/Пакістан, Камбоджа/Таїланд, можливо ще Тайвань/Китай..
fler
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:37

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:detroytred
А я вже не певен що зараз грошей більше у "золотому міліарді", ніж у "вісі зла"
Тому економічні мобілізація\бронювання це лише тимчасова затичка, далі треба будувати якусь ідеологію, діалектику інакше гаплик. Мосічук, Береза - такі дерзкі правосеки були 10 років тому, а зараз суцільне капітуляество та підривні меседжі. Це непорядок та ганебна пляма на українській ідеї. Навіть мені ,центристу , це помітно і зрозуміло що треба щось з цим робити.

Імхо. Захід, сам Захід не дасть створити з України ідейну (тобто непідконтрольну) державу такого масштабу.
Дасть створити тільки на своїх західних ідеях - цінностях. Гроші, свободи, євроінтеграція (тобто підконтрольність євроструктурам).

В ферзі прохідного пішака не пустять..
Тому отак і розігрують партію --- контрольованими допомогою і поставками.
Сумно..

Весь розрахунок (або віра)), що рфія копитнеться скоріше.


рфія не копитнеться - в неї величезний простір для маневру.
просяде рівень життя, пересядуть з німців на китайців, з віндоус на Mint ,
з західних комплектуючих на китайські-бразильскі - не критично, бо ідейно вони ніколи не ставили добробут манюпаса во главу кута.
Дефіциту ковбаси як у 1990 в них же не буде - економіка більш менш збалансована між планом та ринком, вони вже не одинокі у своєму полюсі як тоді.
Більше непокоїти повинна Україна , бо досі незрозуміло яка взагалі модель -задекларована ліберальна західна-споживацька чи спартансько-моджахедська. усі ці руйнівні хитання вправо-вліво показують що модель УРСР 1961-1991 була більш-менш збалансованою у порівняннні з тим що зараз...

Вот это и страшно: нет у "этого" никакой модели :twisted:
Шатко-валко оно куда-то все тащится, но "я не силен в стратегии", а тактика -- все еще работает
Украинские власти каждый месяц мобилизуют 30 тысяч человек, заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:41

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?


А причем сирийцы ? Сирийцев не манили морковкой в ЕС \ НАТО , конституции они себе не переписывали, кандидатство не оформляли. У нас с Западом вроде полуСоюз, ладно их бюргеров не трогать, но наших то можно ?
Просто может сложиться возможно обманчивое впечатление что это какие-то гладиаторские бои на потеху золотому миллиарду.
Поэтому надо максимально мобилизировать, как военно так и экономически, как можно более широкие слои украинцев включая и новую диаспору, а со временем и старую
Без этого мы не втянем в войну по-натоящему сам Запад. Пока они видят розовощеких украинцев которые себе ни в чем не отказывают на улицах Барселоны, Кракова,Вены, Мюнхена,Лондона они не захотят втягиваться серьезно в войну. Так же само это демотивирует и украинских украинцев - оказывается можно спокойно жить вне Украины и при этом еще даввть ценные мнения на форумах по поводу коррупции, Фарион и т.д.
Молоддежь вся вывозится и к 2029 за границей будут сотни тысяч 25 летних несостоявшихся защиников родины, а украинская армия окончательно станет стариковкской со средним возрастом 50 лет. Если ничего не предпренимать как вы предлагаете.

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Думаю, трохи інше розуміння шляху.
Тут волають "ми Європа", а там в цьому сильно сумніваються.
От недавно на формумі велим мову про те, як не тільки германці, а і угорці, та інші готи стали европою "просто переселившись"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тому й вже більше 20+ років, як вважаю та кажу: "Краще бариги, ніж будь-які!!! ідейні (тобто упороті!! -істи --- фашисти, комуністи, націоналісти, адвентисти... х-єристи)). Бо вони на порядки більшій кількості трупів крокують-крокуватимуть, ніж бариги".
Ти багато чого кажеш..
Але ніколи не перевіряє те що сказав з тим що могло вийти якби хтось тобою сказане спробував реалізувати...
Тому розшифровую..
Що таке ідейні?
Це люди які не з міркувань власної вигоди а з міркувань суспільної вигоди - будуть рвати СВОЇ жили..
А хто тоді такі МОЖНОВЛАДЦІ які по твоєму не допрацьовують (не рвуть свої жили на 100% коли суспільство не збирається рвати свої) ?

Тому саме на цих речах ( відсутність в тебе практичного досвіду по вирішенню питань заради кінцевого результату) ти й не розумієш
Що з одного боку закликаєш когось стати ідейним
і хамиш баригам...
Хоча на справді твою завтрішню пенсію забезпечують саме дії бариг які плюють на спроби ідейних гетьманцевих общипати СЬОГОДНІ гусака і зварити з нього бульон не переживаючи про завтра
ідейному борцуна за справедливість - пофіг що вбий він бізнеси сьогодні- завтра воєнпенси залишаться без пенсії( як би вони не були переконані що вони її заробили і Держава МУСИТЬ)
мусити то вона мусить - але є поняття -не може без бариг.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:44

  fler написав:ОБС каже, що війна у нас вже починає затухати,
це де саме затухати починає? На якому напрямку?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:45

  katso написав:......
щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей :x більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?


Все эти сравнения с 2МВ неактуальны по причине технологического развития человечества за 80 лет - как прикажете "принудительно мобилизировать на производство" когда производство это станки с ЧПУ, автоматические продуктовые линии, комбайны Джон Дир стоящие миллионы или опыляющие поля агродроны, а к всему этому еще и квалификация нужна. Разве что в МакДональдс насильно их, чтоб быстрее бургеры разносили молодежи. так там вроде и так нехватки нет.

Как там ЛАД писал про "трудовую мобилизацию" в Штатах тех времен: "свободный рынок творит чудеса!" -- достаточно одного маленького условия "или получаешь бронь на производстве - или таки ЗСУ" -- как все вопросы квалификации/ЧПУ сами-собой решатся :lol:

На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже...
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Після совка в 1991 році в Україні НЕ ЗАЛИШИЛОСЬ промислового потенціалу.

економічна школа будівельника.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:51

  fox767676 написав:рфія не копитнеться - в неї величезний простір для маневру.

Маневру під Китай. Рекомендую почитати: https://t.me/vert_i_call/22896

  fox767676 написав:.. модель УРСР 1961-1991 була більш-менш збалансованою у порівняннні з тим що зараз...

Вспомнила баба, коли дівкою була.. Забудьте про модель УРСР, її відновити неможливо та не потрібно. Реалії надто змінилися.
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