ЛАД написав:Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично? Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?
Лично с меня? Очень просто. Я работаю на украинскую компанию, поэтому любое увеличение налогов сразу же касается меня. Зарплата у меня «белая» без ФОПов и конвертов, поэтому государство своё получит. Я не раз писал, что выехал для лечения члена семьи, а не на работу в ЕС или 500 евро. Любой нормальный человек поступил бы также. Возможно, Вы бы бросили своих больных близких. Не знаю. Нет смысла это обсуждать.
Касательно других. Вопрос в том, что эти беженцы там делают. Почему они принудительно не работают в Украине? Вы часто пишете о 2МВ. Вы можете себе представить, что миллионы советских граждан чихнули заграницу, а потом мотались туда-сюда то к косметологу, так как местные не нравятся, то к стоматологу, так как советские дешевле? Нет? И я не могу. Или, может, Вы можете себе представить, что сотни тысяч граждан ездили на отдых заграницу из СССР во время войны? Нет? И я - нет. Приходим опять к выводу, что 2МВ Вы хотите лишь для части украинских граждан, а остальные должны жить в цивилизации непонятно за какие заслуги. Мы все должны быть в одинаковых условиях. Желательно в тех, где каждый принимает решение о том, где ему быть и что делать.
Вы пытаетесь меня убедить, что украинские мужчины должны из альтруистичных побуждений обеспечивать это безумие, а я Вам говорю, что в таком случае надо всех вернуть в СССР образца 2МВ. Вам эта идея не нравится. Мне не нравится идея, когда граждане Украине живут в разных условиях и временных эпохах.
flyman написав:але більшовицьке нутро таки вилізло
Вам не подобається ідея, щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?
ЛАД написав:Это не "більшовицьке нутро", а всё то же желание отмазаться от армии. Национализируют депозиты, глядишь, появятся у государства деньги на высокую оплату военных, наберут желающих и он перестанет бояться, что могут призвать его. При этом он лично ничего не теряет - до его денег за границей не доберутся.
Опять Вы своими высерами не туда. Я просил Вас не писать за меня. Я не назначал Вас своим пресс-секретарём. Я получаю доход в Украине. Официальный. До него государству очень быстро добраться.
ЛАД написав:И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.
На пляжах Европы в основном сейчас те, кто живут в Украине, не имеют обязанностей перед государством и вольны путешествовать. До них государству добраться очень легко. Вы за ажиотажем на билеты на поезда и автобусы в Европу наблюдаете?
Ви хочете зробити всіх рівними, але щоб дехто був рівніше ("цей привілей").
щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?
Все эти сравнения с 2МВ неактуальны по причине технологического развития человечества за 80 лет - как прикажете "принудительно мобилизировать на производство" когда производство это станки с ЧПУ, автоматические продуктовые линии, комбайны Джон Дир стоящие миллионы или опыляющие поля агродроны, а к всему этому еще и квалификация нужна. Разве что в МакДональдс насильно их, чтоб быстрее бургеры разносили молодежи. так там вроде и так нехватки нет.
ЛАД написав:Правда, будивельник считает, что "устаревшие совковые предприятия" не заслуживают ничего, кроме ликвидации. Так что россияне, можно считать, "помогают" нам
Давай мухи окремо- котлети окремо Після совка в 1991 році в Україні НЕ ЗАЛИШИЛОСЬ промислового потенціалу. Тобто стіни на завіодах були (хоча й з дахами які протікали , побитими вікнами і так далі) але обладнання було замортизовану в нуль. Можливо існувало на ВСЮ УКРАЇНУ десяток модернізованих які випускали десь 1% від ВВП ... але 99% були в такій дупі що совку прийшлось розвалитись і навантажити молоду Україну пенсійними виплатами які повинні були забезпечуватись від прибутків функціонування розвалених підприємств. За 35 років Незалежності - не те що в Україні... в будь-якій нормальній Державі парк станків оновлюється рази зо два... Тому якщо добивають станки з совка- то за це треба подякувати якщо станки сьогоднішні - то треба укріпити ППО.
ОБС каже, що війна у нас вже починає затухати, натомість на Близькому Сході та в Азії все тільки починається та буде розвиватися. Ізраїль/Іран, Індія/Пакістан, Камбоджа/Таїланд, можливо ще Тайвань/Китай..
fox767676 написав:detroytred А я вже не певен що зараз грошей більше у "золотому міліарді", ніж у "вісі зла" Тому економічні мобілізація\бронювання це лише тимчасова затичка, далі треба будувати якусь ідеологію, діалектику інакше гаплик. Мосічук, Береза - такі дерзкі правосеки були 10 років тому, а зараз суцільне капітуляество та підривні меседжі. Це непорядок та ганебна пляма на українській ідеї. Навіть мені ,центристу , це помітно і зрозуміло що треба щось з цим робити.
Імхо. Захід, сам Захід не дасть створити з України ідейну (тобто непідконтрольну) державу такого масштабу. Дасть створити тільки на своїх західних ідеях - цінностях. Гроші, свободи, євроінтеграція (тобто підконтрольність євроструктурам).
В ферзі прохідного пішака не пустять.. Тому отак і розігрують партію --- контрольованими допомогою і поставками. Сумно..
Весь розрахунок (або віра)), що рфія копитнеться скоріше.
рфія не копитнеться - в неї величезний простір для маневру. просяде рівень життя, пересядуть з німців на китайців, з віндоус на Mint , з західних комплектуючих на китайські-бразильскі - не критично, бо ідейно вони ніколи не ставили добробут манюпаса во главу кута. Дефіциту ковбаси як у 1990 в них же не буде - економіка більш менш збалансована між планом та ринком, вони вже не одинокі у своєму полюсі як тоді. Більше непокоїти повинна Україна , бо досі незрозуміло яка взагалі модель -задекларована ліберальна західна-споживацька чи спартансько-моджахедська. усі ці руйнівні хитання вправо-вліво показують що модель УРСР 1961-1991 була більш-менш збалансованою у порівняннні з тим що зараз...
Вот это и страшно: нет у "этого" никакой модели Шатко-валко оно куда-то все тащится, но "я не силен в стратегии", а тактика -- все еще работает
Украинские власти каждый месяц мобилизуют 30 тысяч человек, заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. Страна.ua
ЛАД написав:И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?
А причем сирийцы ? Сирийцев не манили морковкой в ЕС \ НАТО , конституции они себе не переписывали, кандидатство не оформляли. У нас с Западом вроде полуСоюз, ладно их бюргеров не трогать, но наших то можно ? Просто может сложиться возможно обманчивое впечатление что это какие-то гладиаторские бои на потеху золотому миллиарду. Поэтому надо максимально мобилизировать, как военно так и экономически, как можно более широкие слои украинцев включая и новую диаспору, а со временем и старую Без этого мы не втянем в войну по-натоящему сам Запад. Пока они видят розовощеких украинцев которые себе ни в чем не отказывают на улицах Барселоны, Кракова,Вены, Мюнхена,Лондона они не захотят втягиваться серьезно в войну. Так же само это демотивирует и украинских украинцев - оказывается можно спокойно жить вне Украины и при этом еще даввть ценные мнения на форумах по поводу коррупции, Фарион и т.д. Молоддежь вся вывозится и к 2029 за границей будут сотни тысяч 25 летних несостоявшихся защиников родины, а украинская армия окончательно станет стариковкской со средним возрастом 50 лет. Если ничего не предпренимать как вы предлагаете.
Думаю, трохи інше розуміння шляху. Тут волають "ми Європа", а там в цьому сильно сумніваються. От недавно на формумі велим мову про те, як не тільки германці, а і угорці, та інші готи стали европою "просто переселившись"
detroytred написав:Тому й вже більше 20+ років, як вважаю та кажу: "Краще бариги, ніж будь-які!!! ідейні (тобто упороті!! -істи --- фашисти, комуністи, націоналісти, адвентисти... х-єристи)). Бо вони на порядки більшій кількості трупів крокують-крокуватимуть, ніж бариги".
Ти багато чого кажеш.. Але ніколи не перевіряє те що сказав з тим що могло вийти якби хтось тобою сказане спробував реалізувати... Тому розшифровую.. Що таке ідейні? Це люди які не з міркувань власної вигоди а з міркувань суспільної вигоди - будуть рвати СВОЇ жили.. А хто тоді такі МОЖНОВЛАДЦІ які по твоєму не допрацьовують (не рвуть свої жили на 100% коли суспільство не збирається рвати свої) ?
Тому саме на цих речах ( відсутність в тебе практичного досвіду по вирішенню питань заради кінцевого результату) ти й не розумієш Що з одного боку закликаєш когось стати ідейним і хамиш баригам... Хоча на справді твою завтрішню пенсію забезпечують саме дії бариг які плюють на спроби ідейних гетьманцевих общипати СЬОГОДНІ гусака і зварити з нього бульон не переживаючи про завтра ідейному борцуна за справедливість - пофіг що вбий він бізнеси сьогодні- завтра воєнпенси залишаться без пенсії( як би вони не були переконані що вони її заробили і Держава МУСИТЬ) мусити то вона мусить - але є поняття -не може без бариг.
щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?
Все эти сравнения с 2МВ неактуальны по причине технологического развития человечества за 80 лет - как прикажете "принудительно мобилизировать на производство" когда производство это станки с ЧПУ, автоматические продуктовые линии, комбайны Джон Дир стоящие миллионы или опыляющие поля агродроны, а к всему этому еще и квалификация нужна. Разве что в МакДональдс насильно их, чтоб быстрее бургеры разносили молодежи. так там вроде и так нехватки нет.
Как там ЛАД писал про "трудовую мобилизацию" в Штатах тех времен: "свободный рынок творит чудеса!" -- достаточно одного маленького условия "или получаешь бронь на производстве - или таки ЗСУ" -- как все вопросы квалификации/ЧПУ сами-собой решатся
На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже...