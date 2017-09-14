Додано: Суб 26 лип, 2025 10:41

detroytred написав: Тому й вже більше 20+ років, як вважаю та кажу: "Краще бариги, ніж будь-які!!! ідейні (тобто упороті!! -істи --- фашисти, комуністи, націоналісти, адвентисти... х-єристи)). Бо вони на порядки більшій кількості трупів крокують-крокуватимуть, ніж бариги". Тому й вже більше 20+ років, як вважаю та кажу: "Краще бариги, ніж будь-які!!! ідейні (тобто упороті!! -істи --- фашисти, комуністи, націоналісти, адвентисти... х-єристи)). Бо вони на порядки більшій кількості трупів крокують-крокуватимуть, ніж бариги".

Ти багато чого кажеш..Але ніколи не перевіряє те що сказав з тим що могло вийти якби хтось тобою сказане спробував реалізувати...Тому розшифровую..Що таке ідейні?Це люди які не з міркувань власної вигоди а з міркувань суспільної вигоди - будуть рвати СВОЇ жили..А хто тоді такі МОЖНОВЛАДЦІ які по твоєму не допрацьовують (не рвуть свої жили на 100% коли суспільство не збирається рвати свої) ?Тому саме на цих речах ( відсутність в тебе практичного досвіду по вирішенню питань заради кінцевого результату) ти й не розумієшЩо з одного боку закликаєш когось стати ідейнимі хамиш баригам...Хоча на справді твою завтрішню пенсію забезпечують саме дії бариг які плюють на спроби ідейних гетьманцевих общипати СЬОГОДНІ гусака і зварити з нього бульон не переживаючи про завтраідейному борцуна за справедливість - пофіг що вбий він бізнеси сьогодні- завтра воєнпенси залишаться без пенсії( як би вони не були переконані що вони її заробили і Держава МУСИТЬ)мусити то вона мусить - але є поняття -не може без бариг.