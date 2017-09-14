На жаль, так це і є теж шириною маневру. Україні-то ну ні на йоту не легше буде від отакого маневру рфії під Китай.
А: *Вывод статьи: Китай не заинтересован в победе Украины. Он не хочет мира, при котором Россия проиграет. Идеальный сценарий для Пекина — затяжная изнуряющая война, которая ослабляет и Запад, и Россию, и даёт Китаю шанс усилить своё влияние в мире* Аналогічна стратегія (лише послабити рфію, але не настільки, аби вона дуже сильно лягла під Китай) цілком може бути і в Заходу.
Що буде з нашою армією найближчі роки? Порахуємо і оцінимо
1. Які цифри озвучено?
Як стверджує Роман Костенко, народний депутат з оборонного комітету, Україна мобілізовує 30 тисяч щомісяця.
"Офіційне", тобто зареєстроване правоохоронцями СЗЧ становить близько 16-19 тисяч. З них, знову-таки, за даними Офісу Генпрокурора, дуже незначний відсоток повертається через механізми "амністії".
Офіційний, тобто озвучений Президентом темп втрат — незрозумілий, тому що Зеленський згадав тільки загиблих, а полонених і безвісти зниклих (нині основна стаття безповоротних втрат на полі бою) — не назвав. Оціночний темп втрат за джерелами західної преси (Економіста, WSJ, Spiegel) – 5-8 тисяч на місяць. Сюди можна приплюсувати стільки ж важких поранених, котрі надовго або назавжди вибудуть зі строю.
Таким чином, якщо дивитися на такі цифри, кількісний склад української армії мав би або трохи зростати, або трохи спадати помісячно.
2. Що в реальності?
Мобілізація 30 тисяч, цілком ймовірно, відбувається далеко не кожного місяця, і, цілком можливо, що навіть 20 тисяч є досить успішним показником.
Величину втрат на полі бою, вказану в іноземних джерелах, можна поки залишити як є.
А от показник у 19 тисяч дезертирів і тих, хто самовільно залишили частину — однозначно занижений. Продовжуються практики, котрі перешкоджають оцінити більш повно це явище. По-перше, через велику кількість непотрібної паперової тяганини військові частини не можуть оформити усі випадки СЗЧ, котрі у них мали місце, а відтак не можуть належним чином сформувати повідомлення для правоохоронців. По-друге, навіть якщо повідомлення про СЗЧ належним чином оформлене і направлене в ДБР, там його все ще дуже часто не реєструють, як того вимагає Кримінальний процесуальний кодекс. Доходить навіть до того, що з 10 СЗЧ у певних частинах зареєстровані кримінальні провадження лише щодо 2. Тобто у конкретному підрозділі реальних утікачів з війська вп’ятеро більше, ніж показано в офіційній статистиці!
3. Перспектива, чисті гіпотези. Досить консервативно можна припустити, що щомісячне скорочення армії може становити 10-15 тисяч осіб, і воно відбувається попри мобілізаційні зусилля ТЦК і кампанію із залучення добровольців. Це припущення поки не має якогось офіційного підтвердження, але і спростувати його буде досить важко.
І ще одна "чиста гіпотеза". По-справжньому воює, реально тримає фронт зовсім не паперовий мільйон. Насправді, в кращому разі, це тисяч 400-500 (з яких дуже невелика частина перебуває на нулі). А то й 300 тисяч. І таким чином бачимо, що таким темпом ще якихось 2 роки — і на фронті не лишиться нікого.
4. Що з цим робити. Або почати проводити політику мобілізації (зараз держава її комплексно не проводить, усе скинули на майже "рядових" військових - посадовців ТЦК), або радикально знижувати втрати, або робити так, щоб боєздатність армії залежала не від кількості, а від якості. Утім, це окрема велика тема.
Збивають "шахеди" у складі мобільних груп: понад половину учасників ДФТГ “Лев” мобілізували на фронт
"На початку повномасштабного вторгнення в нас налічувалося понад 900 людей. Близько 500 людей на цей момент з нашого особового складу виконують завдання у зоні проведення бойових дій" Два місяці тому мобілізували понад половину особового складу добровольчого формування батальйону “Лев”. Захищати країну на фронт поїхали всі учасники, які не мають офіційного бронювання або відстрочок, каже чоловік.
ЛАД написав:С какой стати сирийцы беженцы, а украинцы нет?
И те и те - беженцы, но по разным правовым режимам. Сирийцы - по Конвенции ООН. Они - asylum seekers. Каждый из них должен доказать, что действительно подвергается гонениям/есть угроза жизни и имеет право на убежище. Для украинцев активировали механизм ЕС - временную защиту. Им ничего доказывать не надо. Им просто надо быть гражданами Украины. Сирийцам до сих пор не разрешают краткосрочные поездки домой именно из-за того, что, как я уже писал, такие поездки указывают на то, что угроза исчезла и в убежище нет необходимости. Запрос на убежище - сложный, долгий процесс, во время которого человек очень сильно органичен в правах. У них даже документы забирают.
fler написав:ОБС каже, що війна у нас вже починає затухати,
це де саме затухати починає? На якому напрямку?
Ви неуважно читаєте. Шо там ваш португальський кум, рахунки вже арештували?
він в португалії давно. в нього тут не було рахунків крім зарплатного. В мене теж з весни 23 теж тільки 2 картки привату. В сумі зараз орієнтовно 50т грн) це найменше з 2000 року. Так де затухати починає? В кількості ракетних авіаударів? Де та точка на карті де все затихло на фронті?