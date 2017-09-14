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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 145411454214543145441454514546>
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:40

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Не важко допетрити, що після трупів берез-чаплиг неодмінно будуть сотні тисяч трупів звичайних пересічних.


Ви якось не помітили що вже "сотні тисяч трупів звичайних пересічних"
І міліони скалічених життів
Потрібно прсто трохи привести у відповідність

в революції є початок ... тобто пропонуєш підняти на порядок
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:41

  ЛАД написав:
  АндрейМ написав:
  UA написав:Конфіскація вкладів вже на часі?

Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.

Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.

Як вас можна примусити заплатити, коли ви, може, й не на пляжі, але за кордоном?
Що можуть заплатити мільйони біженців, які працюють на Заході (і заробляють не мільйони) чи отримують 500 євро від Мерца?
Що можуть заплатити наші біженці, які виїхали зі сходу та півдня на західну Україну?

Депозіти?
Судячи з результатів обшуків коррупціонерів, вони тримають гроші не в банках, а поближче до серця.
А на депо, можливо, лежать ті гроші, які Успіх висилав жінці з фронта.

Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично?
Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?

ЛАД, комуністична ідеологія заборонена в Україні. Замість відбирання чужого краще віддайте своє, по совісті.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:41

Львів попрощався з дванадцятьма Захисниками, які загинули в полоні (ФОТО)
https://varta1.com.ua/news/lviv-poprosh ... 97871.html

У всіх дата загибелі - 24.01.2024.
Рфяни розганяють про Іл-76.
Гугл дає про в той день:
https://mipl.org.ua/rik-movchannya-hto- ... iduvannya/
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 26 лип, 2025 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:42

  fox767676 написав:я не про ідейну боротьбу , а якраз про точкову "асасінацію" , зазвичай вона не викликає якихось додаткових бурліннь, а навпаки, заспокоює суспільство

це виглядає як ідейне жертвоприношення
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:45

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Не важко допетрити, що після трупів берез-чаплиг неодмінно будуть сотні тисяч трупів звичайних пересічних.


Ви якось не помітили що вже "сотні тисяч трупів звичайних пересічних"
І міліони скалічених життів
Потрібно прсто трохи привести у відповідність

в революції є початок ... тобто пропонуєш підняти на порядок

Не підняти, а надіється що якщо передавити провокаторів то народ затихне. Думаю це вже "піздно" вони свою роботу зробили, хіба заради справедливості.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:46

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Не важко допетрити, що після трупів берез-чаплиг неодмінно будуть сотні тисяч трупів звичайних пересічних.


Ви якось не помітили що вже "сотні тисяч трупів звичайних пересічних"
І міліони скалічених життів
Потрібно прсто трохи привести у відповідність

в революції є початок ... тобто пропонуєш підняти на порядок


http://history.org.ua/LiberUA/StSobrSoc ... h_1948.pdf
:)
Слово тов. Сталіну:
е) не увлекаться в своей практической работе методом отсечения, методом репрессий в
отношении отдельных товарищей, а пользоваться главным образом методом убеждения.
Мы не согласились с Зиновьевым и Каменевым потому, что знали, что политика отсечения чревата большими опасностями для партии, что метод отсечения, метод пускания крови — а они требовали крови — опасен, заразителен: сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего, — что же у нас останется в партии?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:47

  fler написав:ОБС каже, що війна у нас вже починає затухати, натомість на Близькому Сході та в Азії все тільки починається та буде розвиватися. Ізраїль/Іран, Індія/Пакістан, Камбоджа/Таїланд, можливо ще Тайвань/Китай..

Типовий гидотний зеленізм
Коли сину 25, а похоронки повинні отримувати інші, то вона за мир.
Якби сину ще було 23 то контрнаступ та Слава Людоловам.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Я не раз писал, что выехал для лечения члена семьи

ОляUA? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:49

  flyman написав:
  fox767676 написав:я не про ідейну боротьбу , а якраз про точкову "асасінацію" , зазвичай вона не викликає якихось додаткових бурліннь, а навпаки, заспокоює суспільство

це виглядає як ідейне жертвоприношення
ідейне жертвоприношення це щось типу бою під крутами, чи небесна сотня а тут не жертовник а вогні священної інквізиції. На них мають згоріти відьмаки, чародії та решту збоченців. :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:50

АндрейМ
А ти чого ховаєшся і не хочеш брати участь? "Єто другоє" (С)?
BIGor
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