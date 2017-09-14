Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.
Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.
Як вас можна примусити заплатити, коли ви, може, й не на пляжі, але за кордоном? Що можуть заплатити мільйони біженців, які працюють на Заході (і заробляють не мільйони) чи отримують 500 євро від Мерца? Що можуть заплатити наші біженці, які виїхали зі сходу та півдня на західну Україну?
Депозіти? Судячи з результатів обшуків коррупціонерів, вони тримають гроші не в банках, а поближче до серця. А на депо, можливо, лежать ті гроші, які Успіх висилав жінці з фронта.
Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично? Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?
ЛАД, комуністична ідеологія заборонена в Україні. Замість відбирання чужого краще віддайте своє, по совісті.
е) не увлекаться в своей практической работе методом отсечения, методом репрессий в отношении отдельных товарищей, а пользоваться главным образом методом убеждения. Мы не согласились с Зиновьевым и Каменевым потому, что знали, что политика отсечения чревата большими опасностями для партии, что метод отсечения, метод пускания крови — а они требовали крови — опасен, заразителен: сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего, — что же у нас останется в партии?
fler написав:ОБС каже, що війна у нас вже починає затухати, натомість на Близькому Сході та в Азії все тільки починається та буде розвиватися. Ізраїль/Іран, Індія/Пакістан, Камбоджа/Таїланд, можливо ще Тайвань/Китай..
Типовий гидотний зеленізм Коли сину 25, а похоронки повинні отримувати інші, то вона за мир. Якби сину ще було 23 то контрнаступ та Слава Людоловам.